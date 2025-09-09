CEO nói về lý do Sun PhuQuoc Airways ra đời

Theo CEO Nguyễn Mạnh Quân, Sun PhuQuoc Airways là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái từ du lịch, nghỉ dưỡng đến bất động sản của Sun Group.

Hãng bay của Sun Group là tân binh mới nhất của thị trường hàng không Việt Nam. Lý do Sungroup lập hãng hàng không và lấy tên theo hòn đảo Phú Quốc được ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways (SPA) chia sẻ tại lễ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất, hàng hóa với loạt đơn vị thành viên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chiều 8/9.

Tổng giám đốc SPA Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại sự kiện chiều 8/9. Ảnh: Anh Tú

Ông Nguyễn Mạnh Quân nói sự ra đời của Sun PhuQuoc Airways có một số lý do đặc biệt. Với Sun Group, đây là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái - từ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến hạ tầng, bất động sản của tập đoàn này.

CEO này cũng cho biết tên gọi của hãng thể hiện khát vọng, cùng tư tưởng, tinh thần kiến tạo đất nước của Sun Group với mong muốn giúp Phú Quốc phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. "Nhìn ra xung quanh, Phú Quốc không khác gì Phuket, Bali, Jeju. Nhưng Phú Quốc mới đang nằm ở tiềm năng", ông Quân giải thích.

Đây cũng lần đầu ở Việt Nam, một hãng bay lấy tên theo một hòn đảo. Phú Quốc hiện là đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được chọn làm điểm đến của APEC 2027. Tại khu vực này, Sun Group cũng sở hữu loạt dự án bất động sản, du lịch trọng điểm và chủ đầu tư dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Cuối cùng, ông Quân nói rằng xã hội và người tiêu dùng rất cần những sự lựa chọn. Bởi vậy, CEO Sun PhuQuoc Airways cam kết mang lại thêm cho thị trường hàng không Việt Nam thêm một sự lựa chọn chất lượng, trước khi phát triển ra nước ngoài. Hãng cũng đặt mục tiêu mang lại cho tất cả hành khách một trải nghiệm trọn vẹn, liền mạch trước, trong và sau mỗi chuyến bay.

Một trong những tàu bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways về sân bay Nội Bài hồi tháng 8. Ảnh: SPA

Thực tế, thời gian qua, có những thời điểm ngành du lịch từng than khó khăn vì các hãng bay trong nước cắt giảm đường bay, tần suất khai thác đến Phú Quốc. Điều này khiến giá vé máy bay đến Phú Quốc tăng mạnh, làm hạn chế khả năng tiếp cận điểm đến này của du khách nội địa.

Ông Bùi Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SASG) cũng nhận định việc Sun PhuQuoc Airways ra đời được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa thị trường, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Đồng thời, theo ông, việc này cũng sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh và chất lượng dịch vụ trong ngành hàng không.

Hãng bay của Sun Group ra đời trong lúc thị trường hàng không Việt Nam đang tăng trưởng trở lại. Nửa đầu năm nay, lượng khách qua các cảng đạt 41,3 triệu khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,2 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng, tăng gần 23% so với cùng kỳ 2024 và tăng 25% so với thời điểm trước đại dịch năm 2019.

Tuy nhiên, khách bay nội địa hiện nay cũng không có nhiều lựa chọn khi phân khúc cao (full service) gần như nằm trọn trong tay Vietnam Airlines sau khi Bamboo Airways suy yếu. Ở phân khúc chi phí thấp (LCC), Vietjet cũng chiếm gần trọn thị phần sau giai đoạn Pacific Airlines phải trả hết tàu bay, còn Vietravel Airlines mới bắt đầu trong quá trình tái bổ sung nguồn lực trở lại.

Nhận giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không từ giữa tháng 6, SPA đặt mục tiêu mở bán vé trong tháng sau và có chuyến bay thương mại đầu tiên từ tháng 11.

Theo kế hoạch, hãng bay của Sun Group sẽ kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và các thành phố trọng điểm khác. Sau đó, họ sẽ khai thác các hành trình giữa Đảo Ngọc với các điểm đến quốc tế như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sun PhuQuoc Airways nhận máy bay A321 đầu tiên vào đầu tháng 8. Ngay sau đó, hãng tiếp tục nhận thêm hai tàu A321 CEO. Họ cũng dự kiến tiếp nhận thêm 5 tàu khác từ nay đến cuối năm.

Anh Tú