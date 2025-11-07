CEO Ngô Thùy Anh: Thời gian sẽ sinh lời nếu đầu tư đúng cách

Ngô Thùy Anh đánh giá thời gian và tiền có thể sinh lời nếu được tận dụng đúng cách, từ làm việc đến bồi đắp bản thân, trong tập hai vodcast "Dẫn đầu xu thế sinh lời".

Tập hai Vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời" có chủ đề "Sinh lời từ thời gian" với khách mời CEO Ngô Thùy Anh, phát sóng ngày 3/11. Tại đây, nhà sáng lập Aligo Legacy chia sẻ về hành trình khởi nghiệp và cách đầu tư từng khoảnh khắc để thời gian và tiền bạc cũng sinh lời hiệu quả.

"Tôi từng nghĩ cân bằng nghĩa là chia đều thời gian cho mọi việc, cho đến khi nhận ra giá trị thật sự nằm ở việc biết chọn những điều đáng đầu tư," Thùy Anh chia sẻ.

Với Ngô Thùy Anh, mỗi khoảnh khắc đều có thể sinh lời nếu được đặt đúng chỗ: thời gian cho công việc tạo ra giá trị, cho người thân mang lại hạnh phúc, còn cho bản thân là cách bồi đắp sức khỏe và tri thức.

CEO Ngô Thùy Anh là khách mời thứ hai tại vodcast Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời". Ảnh: NVCC

Triết lý ấy cũng được cô áp dụng trong tài chính cá nhân. "Tiền và thời gian đều có điểm chung. Nếu để yên, chúng sẽ trôi qua, nhưng nếu biết đặt đúng chỗ, chúng sẽ sinh giá trị," cô nói.

Từ đó, nguyên tắc "không để tiền ngủ yên" trở thành kim chỉ nam trong cách cô quản lý dòng tiền hàng ngày. Trước đây, Thùy Anh thường giữ một khoản tiền chờ chi trong tài khoản thanh toán để tiện sử dụng khi cần, gần như không sinh lời.

Mọi thứ thay đổi khi cô sử dụng tài khoản Siêu lợi suất của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) - nơi ngay cả tiền "chưa dùng đến" cũng có thể sinh lời mỗi ngày đến 4,3% một năm. "Tôi thấy rõ hiệu quả ngay trong tháng đầu tiên, khi khoản tiền vốn chỉ nằm đó đợi chi tiêu yên lại mang về lợi tức tốt hơn nhiều so với trước", cô kể.

CEO Ngô Thùy Anh cho biết cô đang sử dụng Bộ đôi sinh lời của VIB. Ảnh: NVCC

Song song với việc quản lý thời gian và tiền nhàn rỗi, Thùy Anh còn tối ưu chi tiêu qua Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card, lựa chọn mà cô đánh giá phù hợp với nhịp sống năng động của cả người trẻ lẫn khách hàng lớn tuổi mà doanh nghiệp mình phục vụ. CEO cho biết thẻ mang lại sự tiện lợi khi thanh toán online ở mọi lĩnh vực từ công tác, mua sắm đến ăn uống trên toàn cầu, đồng thời được hoàn tiền đến 5% mà không cần điều kiện phức tạp. Việc mở thêm thẻ phụ cho các thành viên trong gia đình cũng giúp cô dễ kiểm soát chi tiêu và để mọi người cùng tham gia để hưởng ưu đãi.

Điểm cô đánh giá cao ở thẻ thanh toán VIB Smart Card là khả năng giúp những đồng tiền đã chi tiêu sinh lời thêm lần nữa , khi duy trì số dư càng cao, tỷ lệ hoàn tiền sẽ tăng tương ứng.

Kết hợp thẻ thanh toán VIB Smart Card với tài khoản Siêu lợi suất hay còn gọi là Bộ đôi Sinh lời, tổng lợi ích có thể lên đến 9,3%. Nghĩa là cùng một dòng tiền, người dùng vừa có lợi tức, vừa nhận tiền hoàn. Đó cũng là lý do Thùy Anh ví Bộ đôi sinh lời VIB như một trợ lý tài chính luôn đồng hành cùng cô.

CEO Ngô Thùy Anh tại vodcast Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời". Ảnh: NVCC

Đối với doanh nghiệp xã hội mà Thùy Anh đang quản lý, cô cũng có cùng quan điểm như trên. Thùy Anh xem dòng tiền là "nhịp tim" của tổ chức. Một startup có thể có ý tưởng tốt, đội ngũ giỏi, nhưng nếu không quản lý hiệu quả dòng tiền, rất dễ mất cân bằng và bỏ lỡ cơ hội phát triển. "Tôi luôn quan niệm dòng tiền phải chảy thông minh, vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo thêm giá trị. Dù chỉ là khoản nhỏ mỗi tháng, tôi vẫn muốn nó tiếp tục 'làm việc', bởi đó là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững", cô nói.

Thái Anh