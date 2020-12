CEO NCCSoft chia sẻ bí quyết tự học IT

Anh Nguyễn Trần Nhàn, CEO NCCSoft tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, Liên Bang Nga. Sau đó, anh tự học để chuyển sang ngành công nghệ thông tin (CNTT). Anh Nhàn có hơn 10 năm tham gia nhiều dự án công nghệ ở các vị trí Developer, Team Leader, CTO, làm việc chủ yếu với C, C++, Mobile Technologies.

Ngày 14/11, anh Nguyễn Trần Nhàn tham dự buổi chia sẻ trực tuyến chủ đề "Cách tự học tối ưu trong ngành IT" do FUNiX tổ chức. Tại đây, anh chia sẻ bốn bí quyết học IT với sinh viên học lập trình trực tuyến.

Luyện tập thường xuyên

Dẫn lời cha đẻ của ngôn ngữ C Dennis Ritchie, anh Nguyễn Trần Nhàn khẳng định: Cách duy nhất để học một ngôn ngữ lập trình mới là viết các chương trình bằng ngôn ngữ đó.

"Học CNTT, cần phải "quen tay". Người học cần gõ code để chạy thử chương trình, dù có những chỗ không hiểu. Cố gắng hiểu hết rồi mới code sẽ khó, vì các ngôn ngữ trong CNTT đều rất trừu tượng. Code, chạy thử, chỉnh sửa là cách để nắm được một ngôn ngữ lập trình mới. Đồng thời code quen tay cũng giúp bạn triển khai logic, suy nghĩ của mình một cách dễ dàng hơn", anh Nguyễn Trần Nhàn chia sẻ.

CEO NCCSoft cũng khẳng định "học thuộc khác quen tay". Người học không cần nhớ kỹ từng dòng code mà phải hiểu được logic trong đó, hiểu dòng code đó sẽ giải quyết vấn đề gì.

Người học IT cần liên tục code, chạy thử, chỉnh sửa sản phẩm để quen với ngôn ngữ lập trình muốn học. Ảnh: FUNiX.

Giải những bài toán nhỏ

Anh Nguyễn Trần Nhàn cho biết, cảm giác mơ hồ, chán nản là không thể tránh khỏi khi tự hoc CNTT, khi người học gặp bài khó mà kiến thức chưa vững. Giải pháp anh Nhàn đưa ra là nên ngừng đọc, bắt tay ngay giải quyết những vấn đề nhỏ, cho kết quả luôn để kích thích tinh thần. Đó có thể là những vấn đề rất dễ, như giải phương trình bậc 2 bằng PHP, giải bài toán trên Codefights... Những thành công nhỏ như vậy sẽ giúp người học lấy lại cảm giác tự tin.

Tìm tài liệu thích hợp

Nguồn tài liệu tham khảo trong ngành IT rất nhiều, đặt ra thách thức tìm tài liệu thích hợp với mỗi người. Lời khuyên của anh Nguyễn Trần Nhàn hướng dẫn người học nên xem video hoặc tài liệu để hiểu những ý chính trước, tự đặt ra các câu hỏi về tổng quan hoặc bối cảnh... Từ đó, người học mới tìm đọc về chi tiết. Tài liệu nên giúp học viên dễ hình dung, ví dụ như có nhiều hình vẽ, có code để chạy thử... Sau đó, lập trình viên có thể quay về các tài liệu chính thống, tài liệu sâu về lý thuyết để nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

Người học có thể đọc tài liệu tiếng Việt hay tiếng Anh. Tuy nhiên, nên tìm thêm các tài liệu tham khảo tiếng Anh để tham chiếu kỹ hơn do quá trình dịch thuật không hoàn toàn chính xác.

Học viên FUNiX tìm kiếm các tài liệu thích hợp, từ dễ hiểu đến lý thuyết sâu để nắm chắc kiến thức. Ảnh: FUNiX.

Duy trì động lực

Trả lời câu hỏi "Làm sao để tạo động lực?", anh Nguyễn Trần Nhàn khuyên học viên FUNiX hãy tạo áp lực cho mình.

"Có những vấn đề về công nghệ tuy chưa nắm rõ nhưng tôi vẫn đăng ký làm seminar, open talk ở công ty. Đó là động lực để tôi cố gắng tìm hiểu, học, chạy demo, để dần hiểu vấn đề và vượt qua cảm giác sợ hãi ban đầu. Ngoài ra, có thể tham gia các cuộc thi, dự án trên các website như CodeFights, để có áp lực đi đến cùng. Cũng có thể tìm cơ hội thực tập hoặc làm dự án để áp dụng kiến thức. Khi đi vào dự án thực tế, bạn sẽ bớt thấy kiến thức mông lung và không biết "học để làm gì", anh Nguyễn Trần Nhàn chia sẻ.

Theo CEO NCCSoft, học viên FUNiX có lợi thế vì có đội ngũ hannah (cán bộ hỗ trợ) đồng hành, động viên giúp duy trì việc học. Khi gặp khó khăn, sinh viên có thể hỏi mentor (chuyên gia) ngay lập tức.

Nhấn mạnh đến ý nghĩa của sự kiên trì, bền bỉ khi tự học IT, anh Nguyễn Trần Nhàn khuyên học viên FUNiX cần code 10-20 dòng mỗi ngày và duy trì đều đặn. Sau một thời gian kiên trì, việc học code sẽ dễ dàng hơn, cho người học kết quả xứng đáng.

Vân Nguyễn, Quỳnh Anh