CEO Nam Long: Yếu tố 'mềm' tạo sức hút cho thương hiệu bất động sản

Thiết kế, kỹ thuật được Nam Long xem như yếu tố "cứng" dễ sao chép, còn giá trị sống, trải nghiệm cư dân là yếu tố "mềm", giúp tạo khác biệt, tăng sức hút, theo ông Lucas Loh.

Với kinh nghiệm 33 năm đồng hành sự phát triển của thị trường, Nam Long tham gia phát triển nhiều dự án nhà ở, khu đô thị. Dưới góc nhìn của đơn vị, sau giai đoạn đầu sơ khai, khoảng vài năm gần đây, thị trường dần ổn định, bước vào chu kỳ tăng tốc. Nhu cầu của người dân dần không còn gói gọn "có nhà để ở" mà là không gian sống toàn diện, đáp ứng nhu cầu ở, vui chơi, làm việc, kết nối cộng đồng. Điều này thể hiện đặc trưng của nền kinh tế đang phát triển ổn định và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu.

Bối cảnh trên đặt các doanh nghiệp bất động sản vào "sân chơi mới", với thách thức lẫn cơ hội để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Thị trường dẫn dắt chiến lược

Với kinh nghiệm hơn 30 năm ở các thị trường đã phát triển mạnh như Trung Quốc và Singapore, ông Lucas Loh đảm nhận vai trò CEO của Nam Long từ năm 2024. Mục tiêu là đưa doanh nghiệp trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Một trong những quan điểm quản trị xuyên suốt của ông Lucas Loh là "thị trường dẫn dắt chiến lược". Theo đó, ông cho rằng chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp "không thể áp đặt chủ quan từ ban lãnh đạo", cần xuất phát từ lời giải cho bài toán thật của thị trường.

Ông Lucas Loh - CEO Tập đoàn Nam Long. Ảnh: Nam Long

Ông Lucas Loh nhận định, thị trường bất động Việt Nam đang ở quỹ đạo tương tự với giai đoạn bứt phá của nhiều đô thị châu Á. Trong đó, khu vực trung tâm dần dành cho thương mại - dịch vụ, trong khi dân cư dịch chuyển về các đô thị vệ tinh có hạ tầng và tiện ích đầy đủ hơn.

"Việt Nam đang ở giai đoạn thú vị của quá trình đô thị hóa. Những khu vực từng được xem là xa trung tâm giờ đây đã có bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại. Việc sống xa trung tâm hơn không còn là trở ngại", vị CEO nói.

Song, thách thức của thị trường mới nổi là làm sao vừa mở rộng nhanh, vừa giữ được chất lượng, tránh nguy cơ hình thành "đô thị ma" - có nhà nhưng không có người ở.

Để giải bài toán này, doanh nghiệp bất động sản cần thay đổi mô hình, từ xây dự án đơn lẻ thành nhà phát triển đô thị tích hợp. Ở đó, cư dân có môi trường sống với tiện nghi đầy đủ, không gian xanh, hạ tầng kết nối, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm và các dịch vụ hỗ trợ cuộc sống.

Tuy nhiên, để tạo nên đô thị tích hợp đáng sống, đủ sức hấp dẫn cư dân cần nhiều yếu tố. Ông Lucas Loh khái quát những yếu tố này thành hai nhóm "cứng" và "mềm". Trong đó, các yếu tố "cứng" bao gồm thiết kế vật lý, kiến trúc hay các thông số kỹ thuật. "Những yếu tố này dù xuất sắc đến đâu cũng rất dễ bị đối thủ sao chép trong thời gian ngắn", ông nói.

Trong khi đó, "phần mềm" mới yếu tố tạo sự khác biệt, tăng sức hút của dự án cũng như năng lực cạnh tranh của thương hiệu. "Phần mềm" bao gồm trải nghiệm sống của cư dân, văn hóa cộng đồng và uy tín thương hiệu. "Những yếu tố này sẽ tạo nên bản sắc đô thị, góp phần vào sự phát triển bền vững của bản thân doanh nghiệp, cộng đồng và không thể sao chép", lãnh đạo đơn vị nói thêm.

Khu đô thị Mizuki Park của Nam Long tại Bình Chánh, TP HCM. Ảnh: Mizuki Park

Tại Nam Long, tư duy tạo sức hút bằng "phần mềm", được thể hiện qua cách doanh nghiệp chuyển đổi bán "nhà ở" thành kiến tạo "lối sống đô thị toàn diện".

Đơn cử, khu đô thị tích hợp Waterpoint 355 ha (Bến Lức, Tây Ninh) đã hoàn thành nhiều phân khu với đầy đủ nhà ở, trường song ngữ, trung tâm y tế, công viên và tiện ích công cộng - đánh dấu sự hình thành ban đầu của một cộng đồng cư dân thực thụ. Hay Mizuki Park 26 ha được quy hoạch bài bản, mang đến không gian sống tĩnh tại, trong lành cho hơn 4.000 hộ gia đình ngay giữa TP HCM.

"Về lâu dài, Nam Long mong muốn cư dân không chỉ mua nhà mà còn là có một hành trình sống tại những khu đô thị hạnh phúc, được quy hoạch bài bản", CEO đơn vị nói về tầm nhìn. Theo đó, khu đô thị phải là nơi cư dân có thể đạp xe, dạo bộ, gặp gỡ, biết mặt, chia sẻ cùng nhau. "Hơn hết, cư dân của Nam Long cảm thấy tự hào, an vui, vững tâm cho tương lai của cả gia đình khi lựa chọn sống tại khu đô thị lấy con người làm trung tâm".

Cư dân cắm trại, vui chơi bên sông tại Waterpoint, Tây Ninh. Ảnh: Nam Long

Một yếu tố "phần mềm" khác là niềm tin thị trường. Với Nam Long, đơn vị đặt ra phương châm "những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được". Chẳng hạn, những thứ cư dân nhìn thấy trong nhà mẫu là những điều họ sẽ nhận được khi bàn giao. Theo lãnh đạo đơn vị, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc cam kết đúng tiến độ, đúng chất lượng nhà mẫu, giữ lời hứa với khách hàng, đối tác... là tài sản vô hình giúp doanh nghiệp đứng vững.

Thay đổi tư duy - đòn bẩy của đổi mới

Để hiện thực hóa tầm nhìn, Nam Long đặt ra bài toán chuyển đổi toàn diện. Một trong những thay đổi lớn nhất là chuyển từ mô hình quản lý theo chiều dọc - với các phòng ban hoạt động độc lập - sang mô hình "project-centric" lấy dự án làm trọng tâm.

Theo đó, mỗi dự án sẽ có một đội ngũ đa chức năng, chịu trách nhiệm xuyên suốt từ quy hoạch, đầu tư, thi công đến bàn giao và vận hành. "Khi quy mô dự án lên tới hàng trăm ha, việc phối hợp theo dự án thay vì phòng ban là điều cần thiết để ra quyết định nhanh, hiệu quả, giảm đứt gãy quy trình và đảm bảo tính đồng bộ", ông Lucas chia sẻ.

CEO Nam Long ví von sự chuyển đổi này giống như một hãng phim. Nếu trước đây doanh nghiệp chỉ đóng vai nhà sản xuất (bỏ vốn), thì nay Nam Long đảm nhiệm nhiều vai trò: viết kịch bản (quy hoạch tổng thể), đạo diễn (giám sát triển khai), diễn viên (trực tiếp thi công, vận hành) và nhà phát hành (phân phối). Mô hình tích hợp này giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, đảm bảo mọi yếu tố vận hành theo đúng kế hoạch tổng thể đã đề ra.

Cùng với đó, hệ thống quản trị dữ liệu được số hóa toàn diện. Trái ngược với cách đây 18 tháng khi phòng làm việc vẫn chất đống giấy tờ, giờ đây, toàn bộ quy trình được đưa lên nền tảng số để hỗ trợ ra quyết định nhanh và minh bạch hơn.

Song hành với cải tổ vận hành là chuyển đổi trong sản phẩm. Các dự án đô thị của Nam Long không còn tách rời từng hạng mục, mà được thiết kế đồng bộ với tiện ích cộng đồng, công viên, khu thương mại, thể thao, đường chạy bộ, clubhouse, áp dụng tiêu chuẩn ESG... Lãnh đạo đơn vị khẳng định Nam Long hiện bước khỏi vùng an toàn để đảm nhận nhiều vai trò hơn trong quy hoạch, phát triển.

Một góc khu đô thị Izumi City ven sông Đồng Nai. Ảnh: Nam Long

Song song với chuyển đổi mô hình vận hành, văn hóa doanh nghiệp được CEO Nam Long xem là nền tảng quan trọng để quá trình chuyển đổi diễn ra bền vững. "Khiêm tốn" được ông xác định là ADN cốt lõi của Nam Long. "Việc bạn không biết hết mọi thứ là điều tốt. Bởi nếu bạn nghĩ rằng mình đã hoàn hảo, đã biết tất cả thì sẽ không còn chỗ để học hỏi những điều mới mẻ. Chuyển đổi và học hỏi là một quá trình không bao giờ dừng lại", lãnh đạo tập đoàn chia sẻ.

Tầm nhìn về tương lai, ông Lucas cho rằng các đô thị vệ tinh sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới. Nam Long định vị vai trò nhà vận hành đô thị, kiến tạo hệ sinh thái sống. Ông cũng nhấn mạnh, thị trường đủ rộng cho những ý tưởng khác biệt, dám làm khác và nắm bắt cơ hội.

Hoài Phương