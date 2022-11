CEO Mỹ Cảnh: 'Long Beach Pearl muốn vươn ra thế giới'

Bà Bùi Thị Mỹ Cảnh - nhà sáng lập thương hiệu Long Beach Pearl - kỳ vọng chế tác loạt vương miện cho cuộc thi nhan sắc lớn thế giới.

"Mục tiêu của chúng tôi là trở thành thương hiệu trang sức ngọc trai chiếm thị phần hàng đầu Việt Nam và vươn tầm thế giới. Long Beach Pearl cam kết mang đến loạt dây chuyền, bông tai, nhẫn, vòng tay... chế tác 100% từ ngọc trai, góp phần tôn vẻ sang trọng, khí chất của chủ nhân", CEO Mỹ Cảnh cho biết và yêu đội ngũ của mình tâm huyết, tỉ mỉ trong từng thiết kế.

Bà Bùi Thị Mỹ Cảnh - nhà sáng lập thương hiệu.

Long Beach Pearl thành lập năm 2012, với showroom đầu tiên đặt tại Phú Quốc, diện tích gần 2000 m2. 10 năm theo đuổi "Hành trình của ngọc", thương hiệu liên tục ra mắt thị trường các bộ sưu tập cao cấp, chú trọng kỹ thuật chế tác tinh xảo, góp phần tôn vinh nhan sắc Việt.

Thương hiệu đồng hành với các nhà thiết kế Võ Công Khanh, Hoàng Hải, Đỗ Mạnh Cường, Lê Thanh Hòa, Adrian Anh Tuấn, Vũ Ngọc và Son... trong các buổi trình diễn ở Sa Pa, Yên Tử, Hạ Long, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.

Năm 2019, trang sức ngọc trai Long Beach Pearl được nhiều người mẫu quốc tế lăng xê trên sàn diễn New York Fashion Week (Mỹ), trong phần giới thiệu bộ sưu tập mới của Công Trí. "Dấu ấn tại New York Fashion Week giúp tôi thỏa mong ước vươn tầm quốc tế", CEO Mỹ Cảnh nói. Cùng năm, thương hiệu đồng hành Đỗ Mạnh Cường trong show Back to Nature tại Sydney, Australia.

Bộ trang sức phong cách sang trọng do thương hiệu chế tác.

Long Beach Pearl cũng là đơn vị chế tác vương miện, trang sức cho các cuộc thi nhan sắc trong nước như Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam...

Đầu tháng 11, thương hiệu được chọn thực hiện vương miện cho Miss International 2022 và Miss International Japan 2023. Bà Mỹ Cảnh cùng ban tổ chức hai sân chơi nhan sắc trực tiếp lên ý tưởng, thực hiện. Nữ CEO cho biết Việt Nam được quyền sáng tạo dựa trên ý tưởng lâu đời của cuộc thi cũng như văn hóa Nhật.

Bà Bùi Thị Mỹ Cảnh (áo đen), bà Phạm Kim Dung và ông Stephen - Giám đốc Truyền thông Miss International trao vương miện Miss International 2022 cho đương kim hoa hậu Sireethorn Leearamwat.

Theo bà Mỹ Cảnh, người Nhật vốn khó tính, đề cao chất lượng, kỹ lưỡng trong khâu kiểm duyệt sản phẩm. Do đó, bà và êkíp phải tuyển chọn từng viên ngọc trai nhằm sáng tạo chiếc vương miện đặc biệt nhất.

"Vương miện Miss International 2022 đạt độ tinh xảo cao, là thành quả lao động của các nghệ nhân Long Beach Pearl, tôn vinh nghệ thuật đính kết ngọc trai và đá quý, đồng thời gửi gắm thông điệp lan tỏa giá trị tốt đẹp nhất từ Việt Nam đến quốc tế. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới, góp phần giúp chúng tôi chạm đến mục tiêu: chế tác vương miện cho các đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh", bà Mỹ Cảnh nói thêm.

Vạn Phát (ảnh: Long Beach Pearl)