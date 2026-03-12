CEO Mua chung Bất động sản bị cáo buộc lừa nhà đầu tư

Thái NguyênTrần Ngọc Sinh, Tổng giám đốc Công ty Mua chung Bất động sản Việt Nam, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào các bất động sản để hưởng lãi cao, song mục đích là chiếm đoạt tiền.

Ngày 12/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố Sinh, 41 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam, về tội Trốn thuế và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận, tháng 1/2021, Sinh thành lập Công ty cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam, làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau đó, ông Sinh đã lợi dụng tình hình có nhiều người tham gia đầu tư khi thị trường bất động sản tăng trưởng nóng để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, ông kêu gọi nhà đầu tư ký kết hợp đồng, đầu tư góp vốn vào các bất động sản ông đang thế chấp tại ngân hàng.

Trần Ngọc Sinh quảng cáo liên tục trên mạng xã hội để lừa nhà đầu tư. Ảnh: Mua chung BĐS

Để các nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền, Sinh lấy danh nghĩa công ty lập ra các tài liệu có tên "Mua chung bất động sản Việt Nam chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh", "Chính sách cam kết lợi nhuận", "Bảng phân tích chia lợi nhuận".

Tổng giám đốc này cam kết công ty sẽ thực hiện đầu tư mua bán bất động sản và chi trả lợi nhuận 13-18% cho nhà đầu tư hàng tháng trong suốt thời hạn hợp đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Sinh hứa với các nhà đầu tư sau khi kết thúc hợp đồng, ngoài số lợi nhuận đã chi trả hàng tháng, họ sẽ được công ty hoàn trả lại 100% số tiền đã đầu tư ban đầu hoặc trả bằng bất động sản.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn của các bị hại, Sinh đều chiếm đoạt để chi tiêu, trả nợ cá nhân và dùng tiền chiếm đoạt được của những sau trả lợi nhuận cho người tham gia trước.

Công an xác định, bằng thủ đoạn trên, bị can Sinh đã sử dụng thông tin của 18 bất động sản có địa chỉ tại tỉnh Thái Nguyên để ký kết 73 hợp đồng hợp tác.

Phạm Dự