CEO Mon Amie khởi nghiệp từ nhà may gia đình

Từng là game thủ trong giới Võ lâm truyền kỳ, Đặng Khang khởi nghiệp từ cửa hàng may âu phục của cha mẹ và sáng lập thương hiệu Mon Amie Veston.

Nhìn cửa hàng Mon Amie nhộn nhịp khách mua sắm, website với những đơn đặt hàng gửi về liên tục, ít ai biết Khang Đặng vừa bước qua khỏi cơn bão Covid-19 khiến doanh nghiệp của anh và ngành may mặc điêu đứng. Nhưng đây không phải thách thức đầu tiên CEO Mon Amie Veston đi qua. Anh đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách trong suốt 10 năm điều hành hệ thống nhà may veston thế hệ mới tại TP HCM.

Khang Đặng, CEO thương hiệu Mon Amie Veston. Ảnh : Mon Amie Veston.

Tiếp quản tiệm may gia đình và sáng lập thương hiệu mới

Đặng Khang sinh năm 1984 trong gia đình có truyền thống về nghề ngành may âu phục - nhà may Hoàng Vy. Cha mẹ nghĩ, lớn lên cậu con trai thế nào cũng theo nghề. Nhưng rồi, Khang đi học ngành khác và đam mê game. Đến năm 26 tuổi, Khang là một game thủ nổi tiếng của tựa Võ Lâm Truyền Kỳ.

"Tuy nhiên, khi đến độ tuổi lập gia đình, cảm thấy mình không thể kiếm tiền từ game mãi được. Tôi quyết định về cùng cha mẹ phát triển lại nhà may. Cha mẹ nói từ sớm, tôi đã bộc lộ những tố chất cần có của một CEO tài giỏi như: lãnh đạo, truyền lửa, chiến thuật... Những tốt chất giúp tôi không nhỏ trong việc phát triển doanh nghiệp sau này", Khang kể lại.

Bắt đầu ở vị trí Phó giám đốc cho công ty gia đình với nhiều khó khăn và thử thách, Khang vừa học nghề may, vừa tìm kiếm, phát triển các nguồn khách hàng mới. Nhận thấy ngành may là ngành truyền thống, chưa phát phát triển so với các mô hình kinh doanh thời trang trên thế giới, chàng trai 27 tuổi muốn thay đổi.

"Tôi đưa ra nhiều giải pháp, ý tưởng thay đổi mô hình hoạt động, quy trình vận hành, chăm sóc khách hàng... Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, và chưa từng kinh doanh nên không thể thuyết phục được cha mẹ. Ở độ tuổi chứng tỏ mình, tôi quyết định xây dựng mô hình kinh doanh riêng". Khang khởi nghiệp như thế.

Năm 2011, anh thành lập thương hiệu Mon Amie Veston, với ba thành viên, cùng niềm tin và ý chí.

Thành viên công ty Mon Amie. Ảnh: Mon Amie.

Định vị nhà may thế hệ mới

Bắt đầu xây dựng doanh nghiệp, Đặng Khang làm rất nhiều thứ cùng lúc: Giám đốc, nhân viên kinh doanh, marketing, website, quảng cáo... Những lúc quá tải, không có nhân sự, anh kiêm luôn cả sổ sách giấy tờ, làm tài chính, rồi tự hoạch định chiến lược cho 3 năm, 5 năm sau. Tự đi thuyết phục từng khách hàng nhỏ, xây dựng bộ máy vận hành, anh đã chứng minh cho gia đình thấy khả năng phát triển mô hình công ty gia đình lên một tầm cao mới.

"Khi tôi khởi nghiệp, thị trường chỉ có những nhà may thôi không có doanh nghiệp chuyên về dịch vụ. Tôi thấy các nhà may đều gặp vấn đề về dịch vụ hơn là về chất lượng sản phẩm. Tôi phải thay đổi điều này. Tôi tự mình làm hết, cũng không có ai để học vì thật ra là chưa có mô hình kinh doanh nào may mặc nào giống mô hình tôi nghĩ ra", Khang chia sẻ.

Thương hiệu Mon Amie Veston được định vị là doanh nghiệp dịch vụ may mặc. Thay vì một nhà may với thợ cắt, thợ may làm việc rời rạc, ngồi chờ khách tới rồi ghi tên, số đo lên cuốn sổ cũ kỹ, Khang chuẩn hóa thành quy trình khép kín từ thu mua nguồn nguyên liệu, thiết kế mẫu, nghiên cứu sản phẩm, chăm sóc khách hàng. Yêu thích công nghệ, anh tìm tòi xây dựng nền tảng quản lý hành trình trải nghiệm khách hàng, rồi chạy marketing để mang khách hàng đến nhiều hơn chứ không phải đến từ chỉ một chất lượng sản phẩm, mà còn đến từ chất lượng của dịch vụ.

Hiện Mon Amie đã có 6 chi nhánh tại TPHCM và Biên Hòa, là một trong những doanh nghiệp tại TP HCM dẫn đầu về lượng khách hàng may đo Veston cưới và Suit doanh nhân, phục vụ nhiều đối tác lớn tại Việt Nam. Trung bình Mon Amie phục vụ 2.000 khách hàng là các doanh nhân, chú rể cùng hơn 200 công ty có nhu cầu may đồng phục mỗi tháng, cung cấp đồng phục cho các tập đoàn công ty : Tập đoàn Novaland, Petrolimex , Nhiệt Điện Vĩnh Tân, Bến Thành Tourism, Newtecons, Thái Công. Đặng Khang và cộng sự cũng đồng hành cùng MC Nguyên Khang, Quốc Cơ, ca sĩ Quý Bình, Minh Luân...

Diễn viên, người mẫu Thanh Thức diện vest Mon Amie. Ảnh: Mon Amie.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến ngành may mặc trong và ngoài nước điêu đứng, Khang Đặng vững vàng chèo lái Mon Amie Veston và thích ứng với thời cuộc bằng cách hoàn thiện nền tảng trải nghiệm khách hàng, quy trình quản trị và đào tạo nhân sự.

Những bí quyết khởi nghiệp thành công, giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng dịch bệnh sẽ được Đặng Khang bật mí trong chương trình Nguy - Cơ đăng tải trên báo điện tử VnExpress vào 10h ngày 18/3.

Talkshow Nguy - Cơ là không gian để các doanh nghiệp, doanh nhân chia sẻ câu chuyện của mình, phân tích trực diện các vấn đề kinh doanh về cuộc chiến khốc liệt trên thương trường cùng host là doanh nhân, diễn giả Nguyễn Phi Vân. Những cuộc trò chuyện trong chương trình là trải nghiệm của các vị lãnh đạo, đầu tàu doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghệ, bất động sản, tài chính đến dịch vụ giải trí, tiêu dùng, vận tải...

Nha Trang