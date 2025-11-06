CEO Microsoft: 'Nguy cơ chip AI chất trong kho vì thiếu điện'

CEO Microsoft Satya Nadella cho biết vấn đề lớn nhất công ty đối mặt khi triển khai hạ tầng AI là không đủ nguồn điện để vận hành lượng lớn GPU đã mua.

Trong cuộc phỏng vấn với Brad Gerstner, chủ kênh Bg2 Pod, tuần này, Nadella đã chia sẻ thẳng thắn về thách thức chung của ngành công nghiệp AI. Khi được hỏi có đồng ý với CEO Nvidia Jensen Huang rằng sẽ không xảy ra tình trạng dư thừa năng lực tính toán trong 2-3 năm tới không, ông khẳng định vấn đề cốt lõi không nằm ở việc thiếu chip.

"Vấn đề lớn nhất chúng tôi đang gặp phải không phải dư thừa năng lực tính toán, mà là điện năng, nói cách khác là không đủ khả năng xây dựng hạ tầng đủ nhanh ở gần nguồn điện. Nếu không làm được điều đó, sẽ có cả đống chip nằm trong kho mà chẳng thể cắm vào được", ông nói. "Thực tế, đó là vấn đề của chúng tôi hiện nay. Không phải thiếu chip, mà là không có đủ trung tâm dữ liệu sẵn sàng để vận hành chúng".

Satya Nadella - CEO Microsoft thuyết trình trong một sự kiện của hãng này.Ảnh: AP

Làn sóng AI tạo sinh khiến hàng loạt công ty đổ xô xây dựng trung tâm dữ liệu (DC) - hệ thống đằng sau sức mạnh của các mô hình trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, chúng cũng là những cỗ máy "ngốn" nhiều năng lượng so với mô hình nhà máy thông thường. McKinsey dự đoán trong giai đoạn 2025-2030, các công ty trên toàn cầu có thể chi tới 6,7 tỷ USD cho năng lực trung tâm dữ liệu mới để theo kịp áp lực của AI.

Tình trạng này cũng đã gây ra những hệ quả tiêu cực ban đầu, như hóa đơn tiền điện của người tiêu dùng tại Mỹ tăng vọt, tác động tiêu cực đến người dân. Nhu cầu về sức mạnh AI ở nước này cũng đang "va chạm" với lưới điện vốn bị đánh giá yếu ớt. Đây cũng là điểm nghẽn nghiêm trọng mà Goldman Sachs cảnh báo có thể kìm hãm sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. "Nhu cầu điện năng vô độ của AI đang vượt quá chu kỳ phát triển kéo dài hàng thập kỷ của lưới điện tại Mỹ, tạo ra nút thắt cổ chai nghiêm trọng", Goldman Sachs nêu trong nghiên cứu hồi tháng 8.

OpenAI thậm chí kêu gọi chính phủ liên bang đầu tư xây thêm 100 gigawatt công suất điện mỗi năm, coi đây là "tài sản chiến lược" trong cuộc đua giành ưu thế AI giữa Mỹ và Trung Quốc. Đề nghị này được đưa ra sau khi một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang tiến xa nhờ đầu tư mạnh vào thủy điện và điện hạt nhân.

"Năng lượng - vấn đề khi vận hành trung tâm dữ liệu đào tạo AI - đã được giải quyết tại Trung Quốc. Chính phủ nước này đã đầu tư vào năng lượng bền vững, từ thủy điện tiên tiến đến điện hạt nhân thế hệ tiếp theo, giúp họ có nguồn cung an toàn và giá rẻ", Rui Ma, CEO công ty nghiên cứu AlphaWatch và nhà sáng lập công ty truyền thông Tech Buzz China, viết trên X vào tháng 9.

"Nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ trong cách xây dựng và tài trợ cho cơ sở hạ tầng năng lượng, khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ chỉ ngày càng nới rộng ngày một lớn hơn trong những năm tới", David Fishman, chuyên gia năng lượng Trung Quốc, nói với Fortune.

Huy Đức tổng hợp