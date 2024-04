CEO Mercedes-Benz Vietnam Star nói gì về thị trường xe sang Việt Nam

Ông John Lloyd White đánh giá thị trường ôtô Việt Nam non trẻ nhưng tốc độ phát triển nhanh, người dùng xe sang “chịu chi” hơn các nước phát triển.

Ông John Lloyd White hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, là Giám đốc điều hành Vietnam Star Automobile, một trong những nhà phân phối hàng đầu của Mercedes-Benz Việt Nam. Trước khi làm việc tại Việt Nam, ông có nhiều năm gắn bó với Mercedes-Benz ở các vị trí lãnh đạo.

Ông John Lloyd White, Giám đốc điều hành Vietnam Star Automobile, một trong những nhà phân phối hàng đầu của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

- Ông đánh giá thế nào về khách hàng của Mercedes-Benz tại Việt Nam? Thói quen mua và sở hữu xe sang của người Việt khác biệt gì so với các nước châu Âu hoặc Thái Lan?

- Mỗi thị trường trên thế giới đều có sự khác biệt, đặc biệt trong phân khúc xe sang. Ngành công nghiệp ôtô tại Việt Nam dù non trẻ nhưng có tốc độ phát triển nhanh. Nhóm khách hàng chủ lực của chúng tôi tại đây có độ tuổi khoảng dưới 30, đa phần lần đầu sở hữu ôtô, họ sẵn sàng chi tiêu hơn nhiều so với khách hàng tại các nước phát triển.

- Đâu là lợi thế của Vietnam Star Automobile so với các nhà phân phối khác của Mercedes-Benz Việt Nam?

- Vietnam Star là công ty thuộc Lei Shing Hong, tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới của Mercedes-Benz toàn cầu, có kinh nghiệm hơn 55 năm với thương hiệu xe sang này. Chúng tôi phân phối xe sang tại nhiều khu vực như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, Anh, Australia và Việt Nam. Chúng tôi đã gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2005 khi nhìn thấy tiềm năng phát triển lớn.

Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của chúng tôi đều có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xe sang, thấu hiểu khách hàng cũng như những đặc thù của ngành. Hướng tới chuẩn mực trong trải nghiệm khách hàng, Vietnam Star dẫn đầu bằng việc áp dụng những công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn mới nhất của Mercedes-Benz toàn cầu trong việc vận hành các showroom, xưởng dịch vụ. Tất cả nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khách hàng.

Bên trong showroom đạt chuẩn MAR 2020 của Vietnam Star.

- Thành tựu lớn nhất của Vietnam Star trong năm 2023 là gì?

- 2023 là một năm đáng nhớ của Vietnam Star. Từ đầu năm, chúng tôi khai trương showroom Trường Chinh (TP HCM), cột mốc đánh dấu Vietnam Star Automobile sở hữu số lượng showroom đạt tiêu chuẩn MAR20X nhiều nhất trong hệ thống bán lẻ của Mercedes-Benz Việt Nam. Đây cũng là showroom đầu tiên tại TP HCM đạt tiêu chuẩn MAR20X.

Năm ngoái, chúng tôi cũng nhận 16 giải thưởng lớn tại lễ vinh danh nhà phân phối do Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức, gồm các hạng mục lớn như Dealership of the year, Showroom of the year, Marketing Star Award...

- Vietnam Star cũng phân phối dòng siêu sang Mercedes-Maybach, hiệu năng cao Mercedes-AMG và dòng thuần điện EQ. Các ông có chiến lược tiếp cận khách hàng như thế nào, đặc biệt là dòng xe điện hạng sang?

- Đối với dòng Mercedes-Maybach, chủ sở hữu là những cá nhân đặc biệt, có vị trí cao và được xã hội công nhận. Những vị khách của dòng xe này muốn nhiều thứ hơn là một phương tiện di chuyển, đặc biệt là không gian ở hàng ghế phía sau cần đầy đủ tiện nghi để thư giãn hoặc làm việc.

Dòng thể thao hiệu năng cao Mercedes-AMG thu hút những khách hàng trẻ tuổi, đam mê tốc độ. Xe thuần điện EQ hướng đến những khách hàng tư duy cởi mở, thích khám phá sự mới mẻ và có xu hướng bảo vệ môi trường.

Xe thuần điện vẫn là câu chuyện của tương lai, khi thói quen thay thế loại động cơ đốt trong truyền thống chưa phổ biến, đây là một vấn đề không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trong khu vực. Tại Vietnam Star, chúng tôi có hệ thống trạm sạc điện miễn phí tại các showroom trên toàn quốc để phục vụ nhóm khách mua và sử dụng dòng EQ của Mercedes-Benz.

Thiết kế showroom chuẩn MAR 2020 đầu tiên của Vietnam Star tại Hà Nội.

- Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng, cũng như thách thức của thị trường ôtô hạng sang trong năm nay?

- Năm 2024 sẽ gặp những khó khăn tương tự năm ngoái, thậm chí có thể ảnh hưởng tiêu cực hơn. Tuy nhiên, thử thách luôn đi kèm cơ hội.

Nhìn ở khía cạnh tích cực, nếu doanh nghiệp có chiến lược thị trường đúng đắn, tối ưu hoạt động và tái cơ cấu phù hợp sẽ giành được thị phần cao. Bởi trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp sẽ phải dừng cuộc chơi. Chiến lược của chúng tôi khá đơn giản: định vị chính xác thị trường và chinh phục khách hàng theo chuẩn 5 sao.

- Từ kinh nghiệm của bản thân, ông định hướng thế nào cho Vietnam Star trong tương lai?

- Tôi đã xây dựng chiến lược cho Vietnam Star trong hơn 8 năm qua tại Việt Nam, chú trọng vào việc tạo văn hóa doanh nghiệp hơn là phong cách lãnh đạo cá nhân nổi bật. Trong suốt quá trình đó, tôi nhận thấy việc am hiểu và tôn trọng văn hóa địa phương là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bản thân tôi cũng đang học hỏi yếu tố này mỗi ngày.

Trong tương lai, Vietnam Star sẽ tiếp tục duy trì 2 yếu tố, gồm tiên phong ứng dụng công nghệ mới trong trải nghiệm 5 sao của khách hàng và phát triển bền vững.

Quang Anh

Ảnh: Vietnam Star