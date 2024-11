CEO MB hưởng ứng thử thách chạy bộ 'Vì Trường Sa xanh'

CEO Phạm Như Ánh cùng hàng nghìn nhân viên tham gia thử thách chạy bộ "Vì Trường Sa xanh" do MB phát động, đồng thời hướng đến 30 năm thành lập ngân hàng.

Ngay sau khi phát động chiến dịch, Tổng giám đốc MB - Phạm Như Ánh cùng 300 nhân viên Ngân hàng Quân Đội đã có mặt tại công viên Thanh Xuân (Nhân Chính, Hà Nội) khởi động hành trình HiGreen mùa 2 - Vì Trường Sa xanh.

Chia sẻ về sự kiện, CEO Phạm Như Ánh cho biết: "Sau lưng có 300 người nên không thể dừng lại, vì cứ đuối là có anh em thúc đẩy tiến lên".

CEO Phạm Như Ánh trong buổi kick-off sự kiện HiGreen ngày 12/10. Ảnh: MB

Từ Hải Phòng lên lên Hà Nội để tham gia sự kiện, anh Hoàng Văn Quang, Bí thư chi bộ, Giám đốc MB Hải Phòng cho biết, các MBers tại thành phố cảng được gắn kết nhiều với các cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Hải quân. Cùng với phòng Chính trị, MB Hải Phòng đã trao đổi để phối hợp, đồng hành cùng Quân chủng Hải quân hoàn thiện các công tác chuẩn bị, phát động chương trình "HiGreen - Vì Trường Sa xanh".

"MBers mong muốn các cán bộ, chiến sĩ cùng những người lính MB lan tỏa, đóng góp mỗi ngày vài km, mỗi ngày một vài cây xanh để cùng phủ màu xanh lên Trường Sa", anh Quang nói.

Không chỉ các lãnh đạo của MB, hàng nghìn nhân viên ngân hàng này từ khắp mọi miền cũng tích cực hưởng ứng chiến dịch.

Cán bộ nhân viên MB khu vực miền Nam hưởng ứng chiến dịch. Ảnh: MB

Đến nay, thử thách thu hút hơn 42.500 người tham gia với tổng quãng đường gần 1,5 triệu km, gần bằng một nửa kế hoạch đặt ra. Trong đó, nổi bật là một nữ runner đóng góp hơn 2.100 km. Các vận động viên vẫn còn hơn 1,5 tháng để chinh phục các cột mốc mới đồng thời, đóng góp nhiều hơn nữa cho chiến dịch xanh hóa Trường Sa.

Thử thách chạy bộ HiGreen lần thứ hai được Ngân hàng Quân đội (MB) tổ chức. Không chỉ tham gia rèn luyện sức khỏe, với mỗi km hoàn thành, MB sẽ đối ứng 3.000 đồng để tài trợ cho hoạt động trồng cây tại Trường Sa. Chiến dịch cần sự hưởng ứng của ít nhất 30.000 người tham gia chạy thường xuyên trong 80 ngày từ 1/10 đến 19/12, mỗi người đóng góp khoảng 2 km mỗi ngày. Tổng số km hoàn thành dự kiến là hơn 3 triệu km quy đổi được 10 tỷ đồng tài trợ trồng 100.000 cây xanh cho chương trình "Xanh hoá Trường Sa" của Quân chủng Hải quân Việt Nam.

Người tham dự đăng ký tham gia chạy bộ hoặc đi bộ tự do theo nhóm, hoặc cá nhân tại đây hoặc tại đây, chủ động ghi lại kết quả quãng đường trên các thiết bị di động có kết nối Internet và bật sẵn ứng dụng vRace.

Nhân viên MB kêu gọi cả người thân tham gia thử thách chạy "Vì Trường Sa xanh". Ảnh: MB

Năm nay, Ngân hàng Quân Đội kỷ niệm 30 năm thành lập. Chiến dịch chạy bộ HiGreen-Bình minh xanh nằm trong chiến lược ESG nhằm truyền tải thông điệp "sống bền vững, quan tâm tới môi trường và cộng đồng" đến hơn 30 triệu khách hàng và xã hội. Theo lãnh đạo ngân hàng này, thành công trong kinh doanh chỉ đến khi đi đôi với những đóng góp ý nghĩa, tích cực vào cộng đồng.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, MB còn tổ chức sự kiện hội thao "Move for Big Power" (Tiến bước sức mạnh), hội diễn văn nghệ "Move for Biglove" (Tiến bước vì một tình yêu) và Cuộc thi sắc đẹp MBBeauty - Move for Brightness (Tiến bước toả sáng).

Ngày 2/11 tới đây, ngân hàng còn tổ chức triển lãm và lễ hội chủ đề "Tự hào hành trình diệu kỳ" mừng sinh nhật 30 năm thành lập.

30 năm qua, MB phục vụ gần 30 triệu khách hàng, lấy công nghệ làm nền tảng dẫn dắt sự phát triển, khát vọng trở thành ngân hàng Việt Nam có giá trị nhất đối với khách hàng. Nhân dịp sinh nhật, ngân hàng cũng dành nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

