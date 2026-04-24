CEO Masan: Cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn 60% so với giá trị thực

Ông Danny Le nói cổ phiếu Masan đang thấp hơn 60% so với giá trị thực vì chưa phản ánh hết tiềm năng của hai mảng thịt và bán lẻ.

Trong phiên họp thường niên sáng nay, những người đứng đầu từng mảng kinh doanh của Tập đoàn Masan (MSN) cùng bước lên sân khấu để trình bày nội dung của mình. Phương thức này khác hẳn các năm trước khi từng người đứng lên nói riêng biệt. Điều này giúp tô đậm thông điệp về việc các mảng kinh doanh của Masan sẽ kết nối bền chặt hơn, như Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nguyễn Đăng Quang phát biểu mở màn.

Trong phần chia sẻ của mình, CEO Danny Le nói giá cổ phiếu MSN đang bị định giá thấp hơn con số thực tế khoảng 60%. Theo ông, nguyên nhân là ban lãnh đạo "chưa kể đầy đủ về hành trình và chiến lược phục vụ người tiêu dùng của toàn hệ sinh thái Masan".

Hiện tại, Tập đoàn Masan có các mảng kinh doanh chính gồm sản xuất hàng tiêu dùng (Masan Consumer - MCH), bán lẻ hiện đại (WinCommerce - WCM), sản xuất thịt (Masan Meatlife - MML), khai khoáng (Masan High-Tech Materials - MSR). Ngoài ra, họ cũng sở hữu chuỗi trà và cà phê Phúc Long.

Đến phần đối thoại, một cổ đông yêu cầu ban lãnh đạo giải thích lý do giá cổ phiếu chưa tăng trưởng. Ông Danny cho rằng nguyên nhân là do thị trường đang định giá MSN chỉ thông qua MCH và MSR, chưa phản ánh đủ cả MML, WCM và Phúc Long. Do đó, tập đoàn này sẽ tập trung đẩy mạnh mô hình kết nối tất cả mảng kinh doanh một cách bền chặt hơn, từ đó giúp thị trường hiểu và phản ánh hết tiềm năng của toàn bộ phận.

Ông Danny Le - CEO Tập đoàn Masan - phát biểu trong phiên họp thường niên sáng 24/4. Ảnh: MSN

Chia sẻ với VnExpress, CEO Masan nói thêm rằng từ lúc mua lại WinCommerce, họ đã chịu khoản lỗ khoảng 150 triệu USD. Dòng tiền của tập đoàn trong năm 2020 khoảng 80 triệu USD. Thị trường bắt đầu có những câu hỏi lớn xoay quanh việc liệu Masan có thể xoay chuyển hệ thống bán lẻ vốn đang gặp nhiều vấn đề này hay không.

"Năm nay, khả năng rất cao chúng tôi có thể tăng dòng tiền lên gấp 7 lần, đạt mức hơn 500 triệu USD, chính là câu trả lời cho dấu hỏi lớn đó", ông khẳng định.

Ngoài ra, khi nói về Masan, theo ông Danny, nhiều người thường nghĩ rằng họ đang xây dựng các doanh nghiệp riêng biệt và cho rằng đó là một mô hình kinh doanh phức tạp. Thực tế, dù MSN có nhiều bộ phận kinh doanh khác nhau, nhưng vẫn có một chiến lược thống nhất và đang tối đa hóa sự cộng hưởng để có thể sở hữu chuỗi giá trị bán lẻ tiêu dùng từ đầu đến cuối. Ông tin rằng kết quả kinh doanh trong năm nay sẽ giúp các cổ đông, thị trường, truyền thông và các nhà đầu tư tại Việt Nam thấy được giá trị của Masan.

"Những gì chúng tôi làm không khác gì Steve Jobs đã làm khi ra mắt iPhone, khi ông đưa điện thoại, Internet và âm nhạc vào một giải pháp. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi đây là hệ điều hành tiêu dùng", Danny Le so sánh.

Ngoài ra, ông cũng nêu thêm lý do khác đến từ quan ngại về khả năng tạo ra dòng tiền của Masan. Ông khẳng định câu chuyện này đã khác khi tính đến cuối năm 2025, tập đoàn đang tạo ra 500 triệu USD dòng tiền hoạt động, trong khi chi phí đầu tư (CAPEX) không nhiều. Điều đó giúp Masan giảm nợ trong bảng cân đối kế toán. Song song đó, từ góc độ tài chính doanh nghiệp, tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) giảm về 2,8 lần, thấp hơn mục tiêu là 3 lần.

Ông nhắc đến việc một số nhà đầu tư và thị trường lo lắng về khoản nợ khoảng 400 triệu USD tại Masan High-Tech Materials. Tuy nhiên, với mức giá vonfram 3.000 USD mỗi MTU, ngay cả khi giá có thể giảm còn một nửa trong 2 năm tới, họ vẫn sẽ hết nợ.

"Chúng tôi tin rằng có thể quản lý bảng cân đối kế toán rất tốt và đạt trạng thái lành mạnh nhất trong vòng 5 năm qua", ông nói.

Đóng cửa phiên hôm qua, MSN giảm 1% về 78.200 đồng một cổ phiếu. So với đầu năm, thị giá chỉ nhích thêm 1,5% nhưng nếu so với vùng giá hồi cuối tháng 1, mã này đã điều chỉnh khoảng 7%. Định giá cổ phiếu này vào khoảng 28,7 lần nếu tính theo P/E và 2,7 lần nếu tính theo P/B. Định giá trên chỉ tương đương mức bình quân toàn thị trường và ở mức tương đối thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Thực tế trong các báo cáo khoảng một năm gần đây, nhiều nhóm phân tích đều chung quan điểm MSN là một cổ phiếu nhưng lại có 4 câu chuyện tăng trưởng. Vấn đề tồn đọng còn lại của họ trong mắt nhà đầu tư là quản trị nợ và sức khỏe tài chính.

Trong báo cáo hồi giữa tháng 4, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ví tiềm năng đầu tư với cổ phiếu MSN thông qua hình ảnh "nợ xuôi đuôi lọt". Phép ẩn dụ này hàm ý quản trị nợ trên nguồn vốn được xem là tiên quyết đối với mô hình tập đoàn đa ngành như Masan, trong khi đó, kết quả kinh doanh trên tiềm năng giá cổ phiếu bị ảnh hưởng đáng kể bởi gánh nặng nợ gia tăng mạnh từ năm 2020 sau nhiều thương vụ sáp nhập mô hình mới.

Đến nay, VDSC nhìn thấy nhiều điểm chuyển trong quản trị nợ vay của Masan khi các mô hình kinh doanh cũ ổn định, mô hình mới bùng nổ từ câu chuyện hồi phục trở lại của Masan Consumer và mở rộng mạng lưới cửa hàng dựa trên công thức sinh lời đã hình thành từ năm 2025 của WinCommerce và Phúc Long, qua đó thúc đẩy mô hình Masan Meatlife. Đặc biệt hơn cả, nhóm phân tích này cho rằng Masan đón thêm "thiên thời" nhờ câu chuyện vonfram.

Còn ở báo cáo hồi tháng 3, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kỳ vọng Masan Consumer phục hồi nhờ các quy định đối với hộ kinh doanh dần được thích ứng. Song song đó, quy mô hệ thống bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng, chiếm thêm thị phần từ các cửa hàng truyền thống. Mảng khai khoáng của Masan cũng được dự báo đem lại tăng trưởng lợi nhuận nhờ hưởng lợi từ giá bán vonfram.

