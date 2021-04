CEO Manulife Việt Nam: ‘Chúng tôi sẽ sớm dẫn đầu thị phần'

Với tốc độ tăng trưởng cao hơn mặt bằng chung, Tổng giám đốc Manulife Việt Nam Sang Lee tự tin sẽ sớm vượt Bảo Việt Nhân Thọ và Prudential.

Theo kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020, Manulife Việt Nam cho biết hãng đứng đầu về phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới, với mức tăng trưởng 28% so với năm trước. Đây là năm thứ hai Manulife đứng nhất về chỉ tiêu bán bảo hiểm nhân thọ xét theo năm.

Tổng doanh thu cả năm của Manulife đạt hơn 25.100 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm trước. Trong đó, thu phí bảo hiểm thuần tăng hơn 30% lên 19.700 tỷ. Tổng tài sản tăng 40% lên hơn 61.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, về thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ, Manulife chiếm 16,5% tính đến cuối 2020, vẫn xếp sau Bảo Việt Nhân Thọ (21,9%) và Prudential (18,6%).

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mặt bằng chung như hiện nay, Tổng giám đốc Manulife Việt Nam tự tin sẽ nhanh chóng dẫn đầu về tổng doanh thu. Ông Sang Lee, cho biết phần lớn hợp đồng mới trong năm ngoái vẫn đến từ kênh đại lý. Bán chạy nhất là bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm kết hợp đầu tư. Đây cũng là năm mà công ty nhận thấy xu hướng chuyển dịch từ các sản phẩm thuần bảo vệ sang các sản phẩm liên kết đầu tư, nhờ lãi suất thấp và cơ chế quản lý minh bạch hơn. Tổng giám đốc Manulife Việt Nam, ông Sang Lee. Ảnh: Manulife VN.

Doanh thu tăng tốt nhưng chi phí tăng mạnh gần 70% khiến Manulife Việt Nam tiếp tục lỗ hơn 2.000 tỷ trong năm 2020. Trong top 5 hãng bảo hiểm có thị phần lớn nhất tại Việt Nam, Manulife là doanh nghiệp duy nhất thường xuyên báo lỗ trong mấy năm gần đây. Năm 2017, 2018, doanh nghiệp này cũng lỗ trước thuế nghìn tỷ.

Trong tổng chi phí, chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng gần 90%. Với một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, chi phí kinh doanh bảo hiểm gồm các cấu phần chính là chi phí hoa hồng, tăng dự phòng kỹ thuật và chi phí bồi thường, thanh toán bảo hiểm và chi phí chung khác.

Công ty giải thích, chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh do hai nguyên nhân chính. Dự phòng kỹ thuật tăng do tác động của lãi suất giảm và số lượng hợp đồng ký mới tăng lên. Khoản chi dự phòng hiện chiếm hai phần ba tổng chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, yêu cầu bồi thường nhiều hơn do số hợp đồng bảo hiểm bán ra tăng 35% so với năm trước.

Tuy nhiên, lãnh đạo Manulife nói thêm, kết quả này không ảnh hưởng đến an toàn tài chính của công ty. Khả năng thanh toán của công ty vượt rất xa mức biên quy định. Các khoản chi phí còn lại đang tăng chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng của doanh thu, đồng nghĩa với chi phí đơn vị ngày càng thấp hơn.

Đã hoạt động tại Việt Nam hơn 20 năm, Manulife đánh giá tích cực về triển vọng ngành bảo hiểm tại quốc gia đang phát triển nhanh với sự gia tăng của tầng lớp thu nhập trung bình. Theo Sang Lee, những thay đổi trong nhận thức của tầng lớp trung lưu về bảo vệ và bảo hiểm sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số vào năm 2021.

Quỳnh Trang