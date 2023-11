- Ở tuổi 60, ông nhận lời làm CEO Bamboo Airways - một hãng hàng không rất khó khăn, thậm chí còn bị đồn là có thể phá sản. Cảm xúc của ông sau vài tuần ngồi chiếc ghế này thế nào?

- Làm CEO Bamboo Airways là một quyết định khó khăn, nhưng đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng mình đã quyết định đúng. Với thâm niên hàng không hơn 30 năm, công việc này khó, nhưng hấp dẫn. Mặt tôi sau 5 tuần trông vẫn ổn đấy chứ, không đến nỗi nào, đúng không? (Cười)

Tôi có thể kể chuyện thế để mọi người hình dung. Thời gian đầu từ TP HCM ra Hà Nội, vợ tôi đi cùng để động viên, chia sẻ, vì trước đây vợ tôi từng chứng kiến chồng khổ sở thế nào khi tham gia tái cấu trúc Pacific Airlines những năm 2004-2007. Nhưng sau 3 tuần, vợ tôi đã về lại TP HCM khi thấy chồng không quá căng thẳng, không đến mức làm một thời gian dài mà vẫn chưa tìm ra đường đi như ở lần tham gia tái cấu trúc Pacific Airlines trước đây.

- Ông quyết định làm CEO Bamboo Airways trong bối cảnh nào?



- Từ giữa năm nay, lãnh đạo Sacombank và HĐQT Bamboo Airways đã đặt vấn đề với tôi về việc tham gia tái cấu trúc hãng hàng không ở vai trò cố vấn hoặc thành viên Ban điều hành.

Lãnh đạo Sacombank và HĐQT nêu các yêu cầu với tôi rất rõ ràng. Thứ nhất là giữ được công ty, sớm ổn định tình hình, cắt lỗ và phát triển trở lại một cách bền vững, hiệu quả. Thứ hai là trả được nợ cho các chủ nợ, bởi có sạch nợ thì Bamboo Airways mới có thể phát triển lớn được.

Đề bài là như vậy, giống với mọi cuộc tái cấu trúc doanh nghiệp. Nhưng 3 tháng sau tôi mới nhận lời, không phải do tôi sợ công việc khó, hay vất vả. Điều lớn nhất khiến tôi do dự là gia đình. Có những lý do riêng tư để tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc người thân.

Tuy nhiên, ngày 17/10, sau khi dự một cuộc họp giữa Bamboo Airways với các đối tác cho thuê máy bay, nắm được những khó khăn của hãng, tôi biết đây là lúc mình nên nhận điều hành Bamboo Airways.

- Nên hiểu những vấn đề của Bamboo Airways thời gian vừa qua thế nào?

- Bamboo Airways đã phải đối mặt với gánh nặng lỗ, nợ sau một quá trình khởi nghiệp nhiều yếu tố bất lợi tác động đến thị trường hàng không và nền kinh tế như đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga – Ukraine, giá nhiên liệu leo thang, tỷ giá ngoại tệ rung lắc... Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi chuyện đang tốt lên. Tôi khẳng định những lời đồn Bamboo Airways phá sản là vô căn cứ. Chúng tôi đã có phương hướng, lộ trình tái cấu trúc toàn diện Bamboo Airways.

- Thời gian qua, hãng phải đối mặt ra sao với các chủ cho thuê máy bay, đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ?

- Có thể nói là chúng tôi đã phải phải chịu những sức ép khá lớn. Một số đối tác có phần hơi "nặng tay" với Bamboo Airways, so với các hãng bay khác cũng đang nợ họ. Thực sự, sau đại dịch, có hãng hàng không nào trên thế giới mà lại không thua lỗ, nợ nần, ít thì trăm triệu, nhiều thì cũng lên đến cả tỷ USD.

Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp vẫn đang có những khoản nợ lớn do kinh doanh khó khăn sau đại dịch, thậm chí dư nợ còn lớn hơn nhiều Bamboo Airways. Tuy nhiên, có thể họ xử lý quan hệ với các chủ nợ tốt hơn, cũng như tạo được niềm tin cao hơn về khả năng phục hồi và trả nợ thông qua các kế hoạch tái cấu trúc. Dù là tự tái cấu trúc hay tái cấu trúc bắt buộc theo luật phá sản của các nước, để làm yên lòng các chủ nợ, các hãng hàng không đều cần phải đưa ra được kế hoạch kinh doanh mà các chủ nợ thấy khả thi. Trên cơ sở đó, các bên tiếp tục hợp tác để doanh nghiệp có thể tái cấu trúc thành công, dần thanh toán các khoản nợ nần.