CEO KIDO: Sẽ biến Parkson Hùng Vương thành Vạn Hạnh Mall 2

Ông Trần Lệ Nguyên, CEO KIDO cho biết đã tiếp nhận lại mặt bằng mà Parkson thuê tại Hùng Vương Plaza và đang cải tạo để thay "áo mới".

Parkson Hùng Vương Plaza do Parkson Vietnam vận hành từ 2007 và liên tục thua lỗ. Cuối tháng 4 năm nay, Công ty Parkson Retail Asia (PRA) cho biết chi nhánh Parkson Vietnam Co Ltd đã nộp đơn lên tòa án TP HCM để xin phá sản tự nguyện.

Do đó, Parkson Hùng Vương – một trong những trung tâm lớn nhất thời kỳ đầu được doanh nghiệp này thuê - đã phải trả lại cho Công ty cổ phần Hùng Vương (ông Trần Lệ Nguyên – CEO KIDO nắm 44% cổ phần).

Parkson Hùng Vương Plaza khi Parkson Vietnam tiếp quản. Ảnh: Ngọc Anh

Chia sẻ với VnExpress, CEO KIDO Trần Lệ Nguyên cho hay Parkson Vietnam đã nợ tiền thuê mặt bằng một năm. Khi thấy doanh nghiệp khó có khả năng trả nợ, công ty quyết định thu hồi mặt bằng và cho giãn nợ.

Thay vì tìm đối tác thuê khác, Hùng Vương đang cải tạo lại nơi này theo diện mạo mới. "Tháng 8 năm nay, chúng tôi sẽ khai trương lại trung tâm này. Đây sẽ là Vạn Hạnh Mall thứ 2 với lối kinh doanh hiện đại và mang lại doanh thu cao", ông Nguyên nói.

Tiếp quản trong bối cảnh Parkson đã lỗ nhiều năm, ông Nguyên nói "không sợ thất bại". Ông dẫn chứng Vạn Hạnh Mall bắt đầu kinh doanh từ 2018, trải qua 3 năm dịch bệnh nhưng vận hành tốt, doanh thu cao và tỷ lệ lấp đầy 100%.

"Khi tiếp quản Hùng Vương Plaza, chúng tôi tự tin thổi làn gió mới vào mô hình kinh doanh trung tâm thương mại mới bất chấp bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn", ông Nguyên nói.

Diện mạo mới của Hùng Vương Plaza sau khi được "thay áo" mới. Ảnh: Ngọc Anh

CEO Tập đoàn KIDO cũng cho biết đang hoàn tất thủ tục để nâng tỷ lệ sở hữu tại Hùng Vương Plaza lên 76%. Trong đó, Tập đoàn KIDO sẽ mua 32% cổ phần từ Vinacapital. Thỏa thuận giữa 2 bên gần như hoàn tất, tháng 8 KIDO sẽ toàn quyền chi phối Hùng Vương Plaza.

Ngoài việc xây dựng theo mô hình như Vạn Hạnh Mall, trung tâm mới này sẽ có lối ra vào từ 4 mặt tiền, thay vì chỉ 2 cửa như trước đây. Logo nhận diện của trung tâm mới hoàn toàn giống với Vạn Hạnh Mall và có tên là Hùng Vương Plaza.

Dù chưa khai trương, theo KIDO, tỷ lệ cho thuê đã ký đạt trên 80%. Dự kiến, đến ngày khai trương tỷ lệ lấp đầy 90% với trên 100 thương hiệu nổi tiếng quốc tế và trong nước. Giá thuê từ 30 USD đến 95 USD một m2 một tháng.

KIDO là Tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm với những sản phẩm nổi tiếng như dầu ăn, kem, bánh, đồ uống. Công ty con của tập đoàn này còn đầu tư vào các trung tâm thương mại bao gồm Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza.

Báo cáo của KIDO cho biết, trong khi kinh tế suy thoái, người dân thắt chặt chi tiêu nhưng 4 tháng đầu năm, Vạn Hạnh Mall vẫn đạt gần 1 triệu lượt khách ghé mỗi tháng, tăng gấp đôi so với năm 2019. Với hoạt động kinh doanh thuận lợi, Vạn Hạnh Mall dự kiến doanh thu trên 400 tỷ trong năm nay.

Còn Hùng Vương Plaza năm nay dự kiến doanh thu 250 tỷ đồng. Trung tâm này có 7 tầng, diện tích sàn thương mại 30.000 m2, diện tích cho thuê 25.000 m2.

Thi Hà