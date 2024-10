CEO K+: 'Đẩy mạnh nội dung giải trí để hút khán giả trẻ'

K+ đẩy mạnh nội dung giải trí nhằm nâng tầm vị thế tại thị trường Việt và hút thêm tệp khán giả trẻ, nhất là phái nữ, theo CEO Thomas Jayet.

Sau 15 năm hoạt động tại thị trường Việt, Truyền hình K+ khởi động "Chiến dịch K+ mới" với nhiều thay đổi. Từ tháng 10, đơn vị dùng logo phiên bản đen - trắng - đỏ, giới thiệu gói giải trí đa dạng phim ảnh và dịch vụ xem kho nội dung miễn phí (kèm quảng cáo). Dịp này, CEO Thomas Jayet trò chuyện với VnExpress về bộ nhận diện mới, thuận lợi, thách thức và kế hoạch phát triển cụ thể.

K+ thay đổi diện mạo sau 15 năm. Ảnh: K+

- K+ vừa công bố bộ nhận diện thương hiệu mới và vạch chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ theo xu hướng đa dạng, đa tầng giải trí. Vì sao ban lãnh đạo có quyết định này?

- Tôi cho rằng đây là thời điểm lý tưởng để tiến hành loạt thay đổi, nhất là dịch chuyển từ nền tảng truyền hình trả phí truyền thống sang phát trực tuyến và kỹ thuật số.

Logo mới kết hợp màu sắc đặc trưng của hai đơn vị tạo nên thương hiệu K+. Cụ thể, gam đen, trắng biểu thị cho tập đoàn truyền hình lớn mạnh hàng đầu Pháp - Canal +. Sắc đỏ đại diện cho VTV lẫn Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng có thể tăng cường vị thế của K+ tại thị trường Việt.

- K+ vốn mạnh về chương trình, giải thể thao. Sắp tới, nền tảng đánh mạnh nội dung giải trí nào?

- Ban đầu, chúng tôi là đơn vị đầu tiên phát sóng giải Ngoại hạng Anh. Qua thời gian, công ty mở rộng sang các giải đấu lẫn bộ môn khác. Chúng tôi "bắt tay" Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phát toàn bộ giải đấu thuộc hệ thống này đến năm 2029.

Sắp tới, K+ đẩy mạnh nội dung giải trí nhằm thu hút đa dạng tệp khán giả, trong đó tập trung tới người trẻ, đặc biệt là phái nữ. Bên cạnh định vị "Home of best sports" - nơi quy tụ giải thể thao hàng đầu quốc tế, chúng tôi muốn trở thành "Home of best Asian Series" - chiếu phim truyền hình châu Á đỉnh nhất.

Riêng với phim Hàn Quốc, chúng tôi hợp tác chiến lược với Viu - nền tảng phát nội dung trực tuyến (OTT) hàng đầu châu Á - độc quyền loạt dự án hot, gắn nhãn Viu Original.

Tôi và cộng sự cũng vui khi trở thành đơn vị trực thuộc Canal+ đầu tiên ra mắt dịch vụ xem video miễn phí (kèm quảng cáo) trên app K+ mọi nền tảng. Kho nội dung miễn phí "khủng", tập hợp đầy đủ bom tấn truyền hình, các giải thể thao được khán giả Việt yêu thích.

Ảnh: CEO K+ Thomas Jayet. Ảnh: NVCC

- K+ đối mặt thách thức gì?

- Việt Nam là thị trường năng động nhưng rất khắc nghiệt. Mọi đơn vị truyền hình trả phí đều muốn vươn lên vị thế hàng đầu nên đầu tư mạnh mẽ.

Tiếp đó, phí bản quyền hiện khá đắt đỏ. Bên cạnh mua loạt phim, chương trình độc quyền riêng, chúng tôi mong cộng tác loạt đơn vị để có thêm nội dung đồng độc quyền.

Ngoài ra, K+ đang đối mặt thách thức khi thị trường Việt có tỷ lệ vi phạm bản quyền hàng đầu Đông Nam Á. Hy vọng tình trạng này sớm được cải thiện để chúng tôi có thêm nguồn lực đầu tư nội dung khác, nhất là mảng giải trí thuần Việt.

K+ lần đầu giới thiệu trải nghiệm xem nội dung miễn phí với thông điệp "Giải trí đi!". Ảnh: K+

- Theo ông, sau 15 năm, K+ chạm cột mốc đáng nhớ nào tại thị trường Việt?

- Đưa giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh - Ngoại hạng Anh - đến thị trường Việt là dấu ấn đầu tiên. Tiếp đó mở rộng hệ thống truyền hình vệ tinh, phát triển dịch vụ trên đa thiết bị và nền tảng, kết nối khán giả ở mọi miền đất nước. Đồng thời, chúng tôi cũng đạt bước tiến về phân phối gói kênh qua đối tác, nhờ đó tiếp cận nhiều tệp khán giả hơn.

Cách đây hai năm, K+ tiên phong sản xuất nội dung bản địa qua thương hiệu K+Original, nhấn vào loạt phim truyền hình chất lượng tiệm cận điện ảnh, đem lại trải nghiệm khác biệt cho người xem. Cụ thể, K+ kết hợp đạo diễn hàng đầu trong nước như Victor Vũ (phim Trại hoa đỏ), Trần Hữu Tấn (phim Tết ở làng địa ngục). Loạt dự án này tạo tiếng vang, giành loạt giải thưởng uy tín.

Với mục tiêu nâng cấp nội dung giải trí, chúng tôi mua bản quyền phát sóng độc quyền loạt "bom tấn" truyền hình Hàn Quốc, Trung Quốc, được khán giả đón nhận. Thời gian tới, nền tảng tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, không ngừng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nghe nhìn ngày càng cao.

Đông Vệ