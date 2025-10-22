CEO IPPG nhận giải 'Bông hồng Vàng' lần 4

Hà NộiBà Lê Hồng Thủy Tiên - CEO IPPG - lần thứ 4 nhận giải "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - cúp Bông hồng Vàng 2025", hôm 22/10.

Lễ vinh danh 98 nhân vật xuất sắc toàn quốc do VCCI chỉ đạo, Đại sứ quán Anh - Bắc Ireland, UN Women và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp tổ chức. Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI - cho biết: "Bông hồng Vàng không chỉ tôn vinh thành tựu kinh doanh, mà còn đề cao đạo đức, văn hóa doanh nghiệp và tinh thần đổi mới sáng tạo - yếu tố tạo nền tảng phát triển bền vững của kinh tế nước nhà".

Bà Lê Hồng Thủy Tiên góp mặt ở danh sách "Top 10 Bông hồng Vàng Việt Nam 2025". Trước đó, bà nhận danh hiệu này ba lần, vào các năm 2013, 2016 và 2021.

Bà Thủy Tiên nâng cao chiếc cúp Bông hồng Vàng thứ 4 trong sự nghiệp. Ảnh: NVCC

Hơn 30 năm dẫn dắt IPPG, bà Thủy Tiên nhiều lần được đánh giá là hình mẫu phụ nữ lãnh đạo bản lĩnh, tiên phong trong kỷ nguyên số. Cụ thể, bà phát triển tập đoàn với 17 công ty con, 18 liên doanh liên kết, đầu tư chuỗi 1.200 cửa hàng bán lẻ thời trang, trang sức, mỹ phẩm đồng hồ, ẩm thực, trung tâm thương mại cao cấp, cửa hàng miễn thuế, dịch vụ phi hàng không, giáo dục AI, khu phi thuế quan, đầu tư và điều hành nhà ga quốc tế sân bay..., với hơn 25.000 nhân viên.

Ngay từ đầu, bà định hướng công nghệ là "DNA tăng trưởng bền vững" của IPPG, với ba trụ cột: tự động hóa, thương mại số thông minh và đầu tư con người - tri thức AI. Bà đưa tập đoàn trở thành đối tác chiến lược của UN Women, thúc đẩy trao quyền và cơ hội bình đẳng cho phái nữ Việt.

"Chính sách có thể truyền cảm hứng nhưng hành động mới tạo nên sức mạnh. Trao quyền cho phụ nữ không chỉ là chương trình xã hội mà là cuộc cách mạng kinh tế", bà Thủy Tiên nói.

Bà Thủy Tiên làm diễn giả tại Diễn đàn doanh nhân nữ Việt Nam 2025 hôm 22/10. Ảnh: NVCC

CEO Thủy Tiên từng được mời làm diễn giả, phát biểu tại các diễn đàn lớn ở châu Á lẫn thế giới, nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như: Top 500 người định hình ngành thời trang toàn cầu của BOF, tước hiệp sĩ do Tổng thống Italy trao tặng, nữ doanh nhân châu Á, huy chương lao động hạng ba.

Giải "Bông hồng Vàng" do VCCI khởi xướng từ năm 2005, vinh danh nữ doanh nhân xuất sắc trong kinh doanh và đóng góp xã hội. Sau gần 20 năm, chương trình vinh danh 589 cá nhân, lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo trong thời kỳ hội nhập. Danh hiệu được xét trao ba năm một lần, do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC, trực thuộc VCCI) tổ chức.

Đông Vệ