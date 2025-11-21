CEO IPPG nêu quan điểm bình đẳng giới tại diễn đàn WEPs 2025

MalaysiaBà Lê Hồng Thủy Tiên, CEO IPPG, phát biểu về bình đẳng giới và cách hỗ trợ doanh nghiệp nữ tham gia sâu chuỗi cung ứng, tại diễn đàn WEPs, hôm 19/11.

UN Women triển khai diễn đàn quốc tế WEPs châu Á - Thái Bình Dương 2025 tại Kuala Lumpur hôm 18-19/11, xoay quanh chủ đề "Business - Innovation - Impact" (Doanh nghiệp - Đổi mới sáng tạo - Tác động). Hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cơ quan hoạch định chính sách lẫn thị trường vốn từ 15 quốc gia góp mặt tại sự kiện.

CEO IPPG Lê Hồng Thủy Tiên là diễn giả phiên TED-style Talks, bên cạnh điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Malaysia, Đại sứ Australia về Bình đẳng giới, Chủ tịch Sở giao dịch chứng khoán Pakistan, đại diện LinkedIn Đông Nam Á, Microsoft và nhiều tổ chức kinh tế - tài chính trong khu vực. Trong phần trình bày, bà Thủy Tiên nói về chặng đường vượt rào cản giới, từ tuổi thơ đến khi giữ vai trò quản lý và lãnh đạo ở tuổi 25.

CEO Thủy Tiên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NVCC

Hơn 30 năm dẫn dắt IPPG, CEO Thủy Tiên nhiều lần được đánh giá là hình mẫu phụ nữ lãnh đạo bản lĩnh, tiên phong trong kỷ nguyên số. Cụ thể, bà phát triển tập đoàn với 17 công ty con, 18 liên doanh liên kết, đầu tư chuỗi 1.500 cửa hàng bán lẻ thời trang, trang sức, mỹ phẩm đồng hồ, ẩm thực, trung tâm thương mại cao cấp, cửa hàng miễn thuế, dịch vụ phi hàng không, giáo dục AI, khu phi thuế quan, đầu tư và điều hành nhà ga quốc tế sân bay... với hơn 25.000 nhân viên, trong đó 70% quản lý trung cấp là phụ nữ.

"Lãnh đạo không đứng trên người khác, thay vào đó cần nâng đỡ để cùng phát triển. Khi phụ nữ vươn lên, nền kinh tế sẽ tăng trưởng. Bình đẳng không nên là khẩu hiệu mà phải trở thành nguyên tắc hành động", bà phát biểu.

Doanh nhân cũng giới thiệu loạt mô hình kinh doanh hiệu quả của chị em như: doanh nghiệp yến chưng sấy lạnh, ba chị em làm lụa hữu cơ ở Hội An hay Blue Saigon. Bên cạnh đó, rất nhiều công ty do phụ nữ làm chủ được IPPG hỗ trợ chuẩn hóa bao bì, logistics, tiêu chuẩn bán lẻ quốc tế để đưa sản phẩm vào hệ thống sân bay Việt Nam.

CEO Thủy Tiên (thứ hai từ phải sang) chụp lưu niệm cùng các lãnh đạo các doanh nghiệp đang hợp tác với IPPG. Ảnh: NVCC

Sau bài phát biểu, UN Women mời bà Thủy Tiên tham gia phiên phỏng vấn về vai trò người mua trong việc mở rộng tính bao trùm và tác động thị trường. Bà cho rằng khi các tập đoàn lớn chủ động mua hàng từ SMEs lẫn doanh nghiệp nữ, chúng ta xây dựng chuỗi cung ứng bền vững hơn, đa dạng, đổi mới hơn.

Cũng theo doanh nhân, hiện IPPG triển khai ba hướng gồm: ưu tiên mua hàng từ SMEs, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; chuẩn hóa bao bì, hồ sơ, truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn xuất khẩu lẫn kênh sân bay; đơn giản hóa yêu cầu, đào tạo và kết nối thị trường để SMEs có thể tham gia hệ thống bán lẻ, hàng không.

"Khi chọn mua hàng có trách nhiệm giới, chúng ta không thúc đẩy một doanh nghiệp mà còn phát triển cả cộng đồng", bà Thủy Tiên nói thêm.

CEO Thủy Tiên từng được mời làm diễn giả, phát biểu tại các diễn đàn lớn ở châu Á lẫn thế giới, nhận loạt giải thưởng trong và ngoài nước như: Top 500 người định hình ngành thời trang toàn cầu của BOF; tước hiệp sĩ do Tổng thống Italy trao tặng; Nữ doanh nhân châu Á; huy chương lao động hạng ba; bốn lần là "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - cúp Bông hồng Vàng 2025" (các năm 2013, 2016, 2021 và 2025).

Bà Thủy Tiên cho biết phấn khởi khi có cơ hội trình bày quan điểm về bình đẳng giới tại diễn đàn lớn như WEPs. Ảnh: NVCC

WEPs (Women's Empowerment Principles) là bộ 7 nguyên tắc do UN Women và UN Global Compact xây dựng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp. Tại châu Á - Thái Bình Dương, diễn đàn WEPs được tổ chức thường niên nhằm kết nối lãnh đạo công ty, cơ quan quản lý cùng tổ chức quốc tế, qua đó biến cam kết về bình đẳng giới thành hành động cụ thể trong quản trị, thị trường và chuỗi cung ứng.

Chủ đề năm nay là "Business - Innovation - Impact", nhấn mạnh vai trò của đổi mới và tác động thực chất từ doanh nghiệp trong việc thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Đoàn Việt Nam có đại diện Bộ Tài chính - Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế tập thể, Vietnam Airlines, IPPG, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, Viện thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC).

Phú Cát