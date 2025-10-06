CEO hãng đối thủ chê xe Tesla 'không thay đổi suốt 12 năm'

CEO hãng xe điện Lucid nói rằng Tesla Model S không có gì thay đổi suốt 12 năm qua, và rằng khách hàng đang tìm kiếm những lựa chọn khác.

Marc Winterhoff, CEO của Lucid, nói rằng số lượng khách hàng Tesla tìm đến Lucid ngày càng tăng và nhân cơ hội này để "ném đá" một sản phẩm của đối thủ.

Trong 5 năm qua, Elon Musk buộc Tesla phải chuyển hướng tập trung sang công nghệ lái xe tự hành, bỏ bê dòng xe điện. Trong giai đoạn đó, Tesla chỉ ra mắt một mẫu xe mới, Cybertruck, nhưng lại là một thất bại.

Nhà sản xuất này giới thiệu những bản cập nhật đáng kể cho Model 3 và Model Y, nhưng chỉ nâng cấp nhẹ cho Model S và Model X. Tác động này đang được cảm nhận rõ nét qua doanh số.

Tesla Model S 2025 tại Mỹ. Ảnh: Tesla

Lucid, hiện có mẫu Air cạnh tranh với Model S và mẫu Gravity cạnh tranh với Model X, đã giành được một số khách hàng trong số đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Winterhoff cho biết hãng đang chứng kiến ngày càng nhiều khách hàng Tesla đổi sang Lucid Air và giờ là Gravity: "Chúng tôi chứng kiến sự gia tăng, chắc chắn là như vậy, ở châu Âu và cả ở Mỹ. Mẫu Model S, không có gì thay đổi trong 12 năm qua. Khách hàng đang tích cực tìm kiếm các lựa chọn khác".

Tuy nhiên thực tế, ngoại hình của Model S hiện nay có sự khác biệt dễ nhận biết so với đời 2013. Phần bầu dục phía đầu xe được thay bằng thiết kế liền mạch, bịt kín. Trong khi đó, nội thất cũng đã nâng cấp và thay đổi đáng kể và nhiều công nghệ hơn.

Trên lý thuyết, xe của Lucid có thể so sánh với Model S và Model X của Tesla về thông số kỹ thuật và tính năng. Lucid cũng cung cấp nhiều tùy chọn hơn Tesla. Nhiều người cũng cho rằng thiết kế của Lucid sang trọng hơn so với mức giá và so với phong cách tối giản của Tesla.

Xe điện Lucid Air. Ảnh: Jason

Tesla đã nâng cấp Model S và Model X vào mùa hè này, nhưng điểm đáng chú ý nhất chính là giá bán.

Doanh số đã giảm mạnh xuống còn vài nghìn chiếc mỗi quý, trong khi Tesla lắp đặt công suất 25.000 xe mỗi quý.

Điểm duy nhất mà Tesla dường như vẫn dẫn đầu là hệ thống ADAS, trong khi Lucid đã có một nâng cấp đáng kể cho hệ thống này trong năm nay.

Lucid là một công ty công nghệ và ôtô có trụ sở tại Newark, bang California. Thành lập năm 2007, trong những năm đầu, hãng chủ yếu phát triển công nghệ pin và bắt đầu phát triển xe điện vào 2014. Lucid hiện sản xuất xe điện và cung cấp hệ thống truyền động xe điện tiên tiến.

Ngoài hai mẫu xe hiện nay là Air và Gravity, Lucid từng thông báo vào giữa năm 2024 rằng sẽ sản xuất một mẫu SUV cỡ trung mới tại cơ sở ở Saudi Arabia, với mục tiêu bắt đầu sản xuất vào cuối 2026 với giá khởi điểm khoảng 48.000 USD.

Mỹ Anh