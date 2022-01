CEO Group hoàn thành kế hoạch năm 2021

Việc thay đổi chiến lược sản phẩm và kinh doanh linh hoạt mang lại kết quả tích cực, góp phần lớn vào sự tăng trưởng của Tập đoàn CEO quý IV.

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021, theo đó mức tăng trưởng bứt phá với tổng doanh thu quý đạt 796,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 305,7 tỷ đồng. Như vậy, tổng doanh thu năm 2021 của doanh nghiệp đạt 1.249 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 82 tỷ đồng, vượt 2,1 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn CEO trong quý IV/2021 còn ghi nhận nhiều điểm tích cực như: tính đến ngày 31/12/2021, hàng tồn kho giảm 58 tỷ đồng; nợ phải trả giảm 476 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 80 tỷ đồng so với thời điểm ngày 1/1/2021.

Trong quý IV, CEO Group ra mắt thành công nhiều dòng sản phẩm mới cao cấp (Ảnh phối cảnh phân khu Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City).

Nhờ sự sáng tạo thay đổi chiến lược sản phẩm và công tác bán hàng linh hoạt, trong 3 tháng cuối năm 2021, doanh nghiệp đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch năm theo Nghị quyết của đại hội đại cổ đông đã đề ra.

Dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi Covid-19, thời gian qua, Tập đoàn CEO vẫn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các sản phẩm ở hai thị trường trọng điểm là Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Điển hình, với dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City có quy mô 358,3ha tại Khu tinh tế Vân Đồn, Tập đoàn đã gây tiếng vang khi ra mắt hai dòng sản phẩm mới, gồm: phân khu biệt thự biển Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn đậm chất Bali và phân khu nhà phố biển Sonasea Silk Path lấy cảm hứng từ "con đường tơ lụa" trên biển.

Ảnh phối cảnh phân khu Sonasea Silk Path - một trong những dòng sản phẩm được thị trường đón nhận tích cực của CEO Group tại dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Cũng tại dự án trên, Tập đoàn CEO lần đầu tiên định danh và phát triển concept nghỉ dưỡng "Homeliday" (kết hợp của "second-home" (ngôi nhà thứ 2) và "holiday" (kỳ nghỉ) với mục tiêu tạo ra không gian đa chức năng để con người có thể nghỉ dưỡng, làm việc hay ẩn mình trong dịch bệnh. Doanh nghiệp kỳ vọng concept này sẽ góp phần đưa Vân Đồn trở thành trung tâm ngôi nhà thứ hai cho Việt Nam và toàn cầu, tương tự như hướng phát triển từng thành công tại Phú Quốc.

Sự kết hợp mới mẻ của những sản phẩm cao cấp và mô hình nghỉ dưỡng độc đáo tại dự án "All in one" (tất cả trong một) đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhạy bén và trở thành điểm sáng của bức tranh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc thời điểm cuối năm.

Kết quả sản xuất kinh doanh tích cực năm 2021 còn là tiền đề để Tập đoàn CEO sẵn sàng trở lại và phát triển mạnh mẽ năm 2022. Đại diện CEO Group cho biết doanh nghiệp đang hợp tác với một tập đoàn trong Big4 để xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2026 với tầm nhìn mới, mục tiêu mới, sản phẩm mới để thích ứng với tình hình mới.

CEO Group sẵn sàng trở lại mạnh mẽ năm 2022 (Ảnh phối cảnh dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City).

Theo kế hoạch, năm 2022, Tập đoàn CEO dự kiến sẽ tiếp tục giới thiệu tới thị trường những sản phẩm bất động sản cao cấp tại các dự án trọng điểm như: dự án Sonasea Residence (Phú Quốc), dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City (Vân Đồn), dự án CEOHomes Hana Garden (Hà Nội), đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án trên địa bàn cả nước.

Tiếp tục áp dụng các phương pháp kinh doanh linh hoạt, Tập đoàn CEO cũng chuẩn bị mọi điều kiện để các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt khác đều có thể bứt tốc hậu Covid-19. Đặc biệt, tổ hợp resort, khách sạn do doanh nghiệp phát triển tại Phú Quốc đã sẵn sàng tiếp đón du khách trong nước cũng như quốc tế.

Với nền tảng hơn 20 năm hoạt động và phát triển, Tập đoàn CEO xác định dù còn nhiều khó khăn phía trước, doanh nghiệp sẽ luôn chủ động thay đổi để thích ứng với tình hình mới, củng cố nội lực và phấn đấu đạt nhiều bước tiến trong sản xuất kinh doanh để đáp lại sự tin tưởng của cổ đông, đối tác, khách hàng và nhà đầu tư; chung tay đóng góp cho cộng đồng, đất nước.

(Nguồn và ảnh: Tập đoàn CEO)