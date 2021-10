Năm 2007, CEO Group chính thức bước chân vào thị trường bất động sản với công trình tháp văn phòng CEO - một trong những tòa văn phòng hạng A đầu tiên được đưa vào khai thác sử dụng ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Trong vòng hơn 10 năm, vai trò chủ đầu tư bất động sản doanh nghiệp này đã gắn tên tuổi với loạt các dự án trọng điểm tại nhiều địa phương tiềm năng trên cả nước như Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Kiên Giang...

Đối với bất động sản nghỉ dưỡng, CEO Group cho biết sẽ nhân rộng mô hình "All in one", đa tiện ích thông qua các khu tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tương tự như các công trình đã và đang phát triển thành công tại Phú Quốc và Vân Đồn.