CEO giúp 19 nhân viên thành triệu phú

Bill Phelps coi nhân viên là những người đồng hành, và luôn trả lương "hậu hĩnh" cho họ, thậm chí thưởng bằng cả năm thu nhập.

Cũng như nhiều người khác, thời trẻ, Bill Phelps rất muốn trở nên giàu có. Nhưng hiện tại, ở tuổi 69, CEO của Dave’s Hot Chicken kiêm đồng sáng lập Wetzel’s Pretzels cho biết ông sẽ mãn nguyện khi giúp người khác đạt được thành công tài chính.

Hồi tháng 6, chỉ trong 2 tuần, 19 nhân viên của Dave’s đã trở thành triệu phú sau khi quỹ đầu tư Roark Capital mua cổ phần lớn trong chuỗi gà rán có trụ sở tại California này. Dave’s Hot Chicken được định giá gần 1 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, tất cả nhân viên văn phòng, quản lý cửa hàng và trợ lý quản lý tại Dave’s đều nhận được khoản thưởng gần bằng mức lương hàng năm của họ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Tác nghiệp Jim Bitticks cho biết trên tờ Nation’s Restaurant News.

CEO Dave’s Hot Chicken Bill Phelps. Ảnh: Bill Phelps

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC sau đó, Phelps cho biết việc này là chủ đích của ông: "Một số nhà đầu tư bảo tôi rằng 'ông cho đi quá nhiều tiền, thế này là không đúng'. Họ hoàn toàn đúng khi bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư. Nhưng tôi cũng có trách nhiệm với những người đã tạo dựng công ty này, và phải giữ đúng cam kết chăm lo cho các bên liên quan trong thương vụ".

Dave’s Hot Chicken ra đời năm 2017 khi ba người bạn Arman Oganesyan, Tommy Rubenyan and Dave Kopushyan góp 900 USD để mở một quầy gà rán trong bãi đỗ xe ở Los Angeles. Phelps trở thành CEO của Dave’s năm 2019. Ông tham gia nhóm nhà đầu tư mua cổ phần công ty này để triển khai kế hoạch nhượng quyền.

Phelps là người kỳ cựu trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại. Ông sáng lập chuỗi đồ ăn nhanh Wetzel’s Pretzels năm 1994 và từng là thành viên HĐQT Blaze Pizza đến năm 2020.

Năm 2024, Arman Oganesyan từng chia sẻ trên một chương trình radio rằng có nhiều nhà đầu tư muốn rót vốn vào công ty. Tuy nhiên, Phelps và nhóm của ông được chọn vì sẵn sàng công nhận công sức của Oganesyan và các đồng sáng lập khác.

"Rất nhiều người đến đây với thái độ 'chỉ là may mắn thôi, các anh không biết phải làm gì tiếp theo đâu'", Oganesyan nói. Anh cho rằng Phelps và các cộng sự hiểu rằng thành công không chỉ đến từ may mắn.

Gần 6 năm sau, ghi nhận công lao xứng đáng vẫn là yếu tố cốt lõi trong phong cách lãnh đạo của Phelps. Khi điều hành Dave’s, ông không can thiệp sâu vào hoạt động thường ngày vì tin tưởng nhân viên sẽ làm tốt.

Vì quan điểm này, ông cũng trả lương cho họ "hậu hĩnh". "Một trong các nhà đầu tư từng bảo rằng tôi chẳng có khái niệm thế nào là mức lương quản lý hợp lý. Và ông ấy đúng, bởi tôi không coi họ là quản lý. Họ là đối tác trên hành trình này, và tôi trả công cho họ như những người đồng hành", Phelps cười.

Phelps không phải CEO duy nhất biến nhân viên thành triệu phú nhờ các thương vụ mua bán. Năm 1999, sau khi bán Broadcast.com cho Yahoo với giá 5,7 tỷ USD, tỷ phú đầu tư Mark Cuban đã chia thưởng cho các nhân viên. Việc này giúp hàng trăm người thành triệu phú.

Cứ mỗi lần bán công ty, Cuban lại làm điều này, bắt đầu từ khi bán MicroSolutions cho CompuServe năm 1990. Sau này là thương vụ bán cổ phần trong hãng truyền hình HDNet năm 2019 và cổ phần câu lạc bộ bóng rổ Dallas Mavericks năm ngoái.

Jay Chaudhry - tỷ phú sáng lập kiêm CEO công ty an ninh mạng Zscaler cũng từng làm điều này, khi bán công ty đầu tiên của mình là SecureIT cho VeriSign năm 1998. Thương vụ được định giá 70 triệu USD, thanh toán hoàn toàn bằng cổ phiếu VeriSign.

Gần 2 năm sau khi thương vụ hoàn tất, cổ phiếu VeriSign tăng vọt. Hơn 70 người trong số 80 nhân viên SecureIT nhận cổ phiếu khi đó trở thành triệu phú.

"Mọi người mừng phát điên luôn. Vì họ chưa bao giờ nghĩ đến số tiền lớn như vậy. Rất nhiều người đã mua nhà, xe mới. Tôi biết có người còn xin nghỉ 6 tháng, thuê một chiếc mobihome (nhà di động) và đi vòng quanh nước Mỹ. Họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn", ông nói.

Hà Thu (theo CNBC)