CEO DHG Pharma: 'Con người là trung tâm của mọi chiến lược'

Sau 5 năm chuyển đổi, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) đã đạt nhiều thành tựu vượt bậc. Theo ông Toshiyuki Ishii, đây là thành quả của chiến lược tập trung phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa cấu trúc nhân sự và coi trọng giá trị mà từng cá nhân mang lại. Trước thềm kỷ niệm 50 năm thành lập công ty, ông Toshiyuki Ishii có những chia sẻ về tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong sự phát triển bền vững của công ty.

- Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong sự phát triển bền vững của công ty, nhất là đối với một công ty có bề dày gần 50 năm như DHG Pharma?

- Thành lập từ năm 1974, đến nay DHG Pharma đã đón cột mốc 50 năm tuổi - một bề dày mà tôi tin rằng, không nhiều doanh nghiệp Việt đạt được.

Giữa nhiều biến đổi, công ty vẫn vững vàng phát triển và gặt hái những bước tiến nhanh, từ xí nghiệp dược tới tập đoàn dược hàng đầu cả nước, vươn rộng ra thị trường quốc tế. Đây đều là thành quả của nhiều thế hệ cán bộ nhân sự đã, đang công tác tại DHG Pharma qua nhiều thời kỳ. Đó cũng là lý do, chúng tôi luôn xác định nhân sự là tài sản quý giá nhất đóng vai trò then chốt trong sự phát triển bền vững của công ty.

Với DHG Pharma, nhân sự là tài sản đóng vai trò then chốt trong sự phát triển bền vững. Ảnh: DHG Pharma

Hành trình 50 năm là lợi thế giúp chúng tôi xây dựng nên văn hóa doanh nghiệp đặc trưng. Song song, doanh nghiệp tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc thông qua nâng cao phúc lợi cho cán bộ nhân viên như: nhà giữ trẻ, nhà tập thể, hồ bơi, sân bóng... Bên cạnh đó là các chế độ cho cha mẹ, con em cán bộ nhân viên như trải nghiệm mùa hè, vu lan báo hiếu, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ; trao tặng quà, học bổng...

Thị trường, xã hội, nhu cầu của khách hàng không ngừng thay đổi song tôi tin rằng, với bề dày văn hóa cùng đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, DHG Pharma sẽ nối tiếp truyền thống và phát huy năng lực của thế hệ trẻ để giữ vững ngôi vương ngành dược tại Việt Nam và xa hơn là khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế.

- Thời gian qua công ty có những chính sách gì để đảm bảo môi trường làm việc tích cực và thân thiện cho nhân viên?

- Để có tập thể vững mạnh, đoàn kết vừa giỏi chuyên môn vừa có tâm, có tầm, DHG Pharma đã xây dựng một chế độ lương, thưởng hấp dẫn, chế độ phúc lợi đầy đủ cho nhân viên, gia đình và người thân.

Đối với chúng tôi, chính sách tiền lương được sử dụng như đòn bẩy, làm động lực thúc đẩy sáng tạo, kích thích người lao động tích cực làm việc, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Nhân sự trong ngành đánh giá cao DHG Pharma trên 10 yếu tố về hình mẫu môi trường làm việc lý tưởng: chế độ phúc lợi tốt; chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân viên; công việc ổn định; tầm nhìn và chiến lược rõ ràng; thương hiệu thành công và sản phẩm uy tín; môi trường làm việc an toàn; huấn luyện đào tạo bài bản; đội ngũ lãnh đạo năng lực; công bằng và tôn trọng; lương cạnh tranh.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng quan tâm tới môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nửa thế kỷ phụng sự "Vì cuộc sống khỏe đẹp hơn" cho cộng đồng, thì cũng bằng đó thời gian chúng tôi giữ gìn sức khỏe cho chính nhân viên, cho các cộng sự và đối tác của DHG Pharma.

- Công ty làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tinh gọn bộ máy nhân sự, đáp ứng xu thế thời đại thì sao, thưa ông?

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tinh gọn bộ máy quản trị là xu hướng của các tập đoàn lớn trên thế giới, góp phần đưa doanh nghiệp tiến bước xa hơn. Đầu tiên việc ra quyết định, điều hành hoạt động cũng như triển khai chiến lược của ban điều hành sẽ bảo đảm tính đúng đắn, kịp thời và sát sao thực tế. Năng suất lao động, hiệu quả làm việc tăng lên, dẫn đến giảm chi phí vận hành, sản xuất.

Phần ngân sách hiệu quả đó sẽ đầu tư cho mục đích tăng phúc lợi, đào tạo cho cán bộ công nhân viên, đầu tư các hạng mục phát triển cho tương lai. DHG Pharma tin rằng nguồn lao động chất lượng cao, sẽ giúp công ty có được những "bộ óc" sáng tạo, khơi mở những ý tưởng đột phá để mỗi nhân viên đều là những nhà phát minh, đưa doanh nghiệp phát triển vươn xa hơn nữa trong 50 năm sắp tới.

- Kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút và giữ chân nhân tài thời gian tới của công ty là gì?

- Công ty trân trọng giá trị và tin tưởng vào năng lực của mỗi cá nhân. Điều này thể hiện ở quy trình quản trị theo nguyên tắc "tuân thủ - thay đổi - trao đổi thông tin". Theo đó, mỗi cá nhân được khuyến khích phản hồi với cấp trên để công việc thông suốt và hiệu quả. Ngược lại, cấp quản lý được yêu cầu lắng nghe, tạo điều kiện cho người lao động cống hiến lâu dài như văn hóa giữ chân nhân sự "làm việc trọn đời" đặc trưng của người Nhật.

Song song, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo, phát triển nguồn lao động chất lượng cao. Tùy năng lực và cống hiến của mỗi cán bộ nhân viên sẽ có chế độ đãi ngộ phù hợp, linh hoạt để ngăn ngừa "chảy máu chất xám", cũng như tăng tính ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Là CEO của DHG Pharma ông xác định vị trí và vai trò của mình như thế nào trong việc phát triển nguồn nhân lực?

- Tại DHG Pharma, tôi đảm nhận vị trí lãnh đạo, người dẫn đường mang trên vai trách nhiệm tối ưu hóa nguồn nhân lực để đạt các mục tiêu chiến lược của công ty. Vai trò của tôi không dừng lại ở việc tạo ra các kế hoạch và chính sách mà còn là người truyền cảm hứng, hỗ trợ, định hướng để mỗi nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng. Trước khi muốn nhân viên làm theo thì bản thân tôi là người phải nghiêm túc thực hiện.

Với vai trò tổng giám đốc, tôi hiểu bản thân không chỉ là đầu tàu hoạch định chiến lược kinh doanh mà hơn hết phải là sợi dây gắn kết và truyền cảm hứng cho nhân viên để đưa doanh nghiệp ra biển lớn, cùng sự chuyển mình mạnh mẽ sau 50 năm, đồng thời viết tiếp hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thế Đan

Anphabe công bố bảng xếp hạng uy tín "Viet Nam Best Place to Work 2023". So với năm 2022, bảng xếp hạng năm 2023 mở rộng cả về quy mô khảo sát đáp viên lẫn số lượng doanh nghiệp tham gia. Mặc dù mức độ cạnh tranh gia tăng, Dược Hậu Giang vẫn tăng bậc ấn tượng trong bảng xếp hạng.

Cụ thể, đơn vị tăng ba bậc, đứng thứ 32 toàn thị trường trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - khối doanh nghiệp lớn". Công ty cũng tăng 2 bậc, xếp thứ sáu trong "Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành dược/ thiết bị y tế/ chăm sóc sức khỏe".