CEO Đàm Ngọc Hiếu: 'Bảo tồn dược liệu Việt và tầm nhìn xuất khẩu Châu Âu'

Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc An Việt Nam chú trọng phát triển các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và hướng đến phát triển sản phẩm sang châu Âu.

Thách thức lớn nhất của hầu hết doanh nghiệp dược phẩm Việt khi xuất khẩu là những quy định khắt khe về chất lượng, độ an toàn. Việc bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu trong nước nhằm phát triển các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên theo ông Đàm Ngọc Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc An Việt Nam là yếu tố then chốt để tạo ra các sản phẩm như vậy, đặc biệt là những sản phẩm xuất khẩu sang thị trường khó tính bậc nhất thế giới như châu Âu.

Ông Hiếu chọn hướng kinh doanh nhắm vào thế mạnh nguồn dược liệu trong nước.

Cũng theo ông Đàm Ngọc Hiếu, nhu cầu sử dụng sản phẩm từ thiên nhiên đang có xu hướng tăng cao bởi lành tính và phù hợp quy luật sinh lý của cơ thể. Ngày nay, thay vì tổng hợp hóa học, nhiều tập đoàn dược phẩm lớn đang chú trọng vào sàng lọc từ thiên nhiên. Thậm chí, Covid-19 cũng đang được Việt Nam thử nghiệm điều trị bằng y học cổ truyền. Việc phát triển các loại dược liệu để phòng và hỗ trợ điều trị bệnh đã được ông cha ta áp dụng từ lâu và ứng dụng nguồn thảo dược, dược liệu quý phục vụ sản xuất, đời sống luôn là nhu cầu tất yếu.

Nắm bắt cơ hội của ngành dược phẩm, cùng với đó là niềm đam mê cây thuốc, cũng chính năm 2017, ông Đàm Ngọc Hiếu cùng cộng sự thành lập công ty Cổ phần Phúc An Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh dược phẩm và gặt hái được nhiều thành công.

Các sản phẩm của Phúc An được các chuyên gia y tế lớn trong nước đồng hành.

Ông Đàm Ngọc Hiếu lựa chọn một hướng đi khác biệt là đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm bằng cách bắt tay với các chuyên gia y tế nhiều lĩnh vực như lâm sàng, dược lý, công nghệ bào chế để nghiên cứu các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là dòng bảo vệ sức khỏe trẻ em, như cao lỏng Vượng Khí, tinh bột hẹ Heta Q...

Cao lỏng Vượng Khí được coi là sản phẩm thành công nhất của công ty Phúc An, là sản phẩm trị ho cho trẻ nhận giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2020. Đây là giải thưởng của ngành thực phẩm chức năng, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Bộ Khoa học công nghệ cấp phép.

Cao lỏng Vượng Khí trên sân khấu nhận giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2020.

Ông Hiếu cho biết, cao lỏng Vượng Khí thành công do đi đúng hướng bảo tồn dược liệu, tận dụng được tối đa nguồn dược liệu sạch trong nước. Sản phẩm gồm 8 vị thuốc: Xạ can, sâm đại hành, cát cánh, hoàng cầm, cam thảo, can khương, hồng hoa, xuyên bối mẫu. Sản phẩm có tác dụng đào thải đờm nhớt nhanh qua hai đường: tiêu hóa hoặc mũi họng, hỗ trợ giảm ho, tập trung xử lý các ổ viêm loét. Cho đến nay, sản phẩm đã được cải tiến sang thế hệ 3 với nhiều tiến bộ về chất lượng và tính tiện dụng.

Công ty cổ phần Phúc An Việt Nam đang đặt vấn đề hợp tác xuất khẩu cao lỏng Vượng Khí sang châu Âu.

Tháng ba vừa qua, Công ty Cổ phần Phúc An Việt Nam đã bước đầu đặt vấn đề hợp tác với các doanh nghiệp phân phối dược phẩm tại Đức, Phần Lan, Tây Ban Nha, kỳ vọng xuất khẩu cao lỏng Vượng khí thế hệ 3 sang thị trường châu Âu. "Đây là một bước ngoặt lớn của Phúc An, nếu thành công, cao lỏng Vượng khí sẽ là sản phẩm trị ho cho trẻ của công ty vượt qua được các tiêu chuẩn khắt khe và xuất khẩu sang một trong những thị trường lớn nhất thế giới trong thời điểm Covid-19 căng thẳng", ông Đàm Ngọc Hiếu chia sẻ.

Cũng theo ông Hiếu, bước đầu, sản phẩm được thay đổi mẫu mã và một số thành phần so với các thế hệ cũ, nhằm phù hợp với cơ địa người châu Âu, đồng thời phục vụ số lượng lớn nhu cầu sử dụng các sản phẩm bảo vệ hệ hô hấp cho trẻ có nguồn gốc thảo dược tự nhiên của kiều bào tại nước ngoài.

