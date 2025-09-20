CEO công ty pin: 'Pin iPhone Air rất ấn tượng'

Pin vỏ kim loại của iPhone Air có hình dạng linh hoạt, giúp tận dụng tối đa khoảng trống sau khi lắp đặt bo mạch.

iPhone Air có thiết kế mỏng bắt mắt, nhưng theo Gene Berdichevsky, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của công ty sản xuất vật liệu pin Sila (Mỹ), bước đột phá thực sự của sản phẩm nằm bên trong lớp vỏ kim loại.

"Pin của iPhone mới rất ấn tượng với hình dạng hai chiều. Bạn sẽ thấy thật đáng kinh ngạc", Berdichevsky nói với TechCrunch. "Tôi vừa trở về từ châu Á và có cơ hội quan sát tận mắt vài cell pin. Đó là công nghệ pin mang tính cách mạng".

Cấu trúc bên trong iPhone Air được thiết kế để tối đa hóa không gian cho pin. Ảnh: Apple

Berdichevsky am hiểu về pin và từng làm việc tại Tesla, dẫn dắt bộ phận kỹ thuật của chiếc Roadster đầu tiên, nền tảng cho xe điện Tesla sau này. Hiện ông lãnh đạo Sila, công ty sản xuất vật liệu cực anode bằng silicon cho thiết bị điện tử tiêu dùng và sắp tới có thể dùng cho xe điện.

iPhone Air sử dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của Apple: pin vỏ kim loại (metal can battery). Toàn bộ cell pin bao bọc bởi lớp vỏ kim loại, giúp tăng độ chắc chắn và độ bền vật lý.

Trong khi đó, phần lớn thiết bị điện tử tiêu dùng hiện nay trang bị cell pin dạng túi (pouch cell) với vỏ nhựa mềm, chi phí sản xuất rẻ và có thể phồng lên đến một mức nhất định. Apple sử dụng pin chữ L trên iPhone nhiều năm. Mọi pin lithium-ion đều sẽ phồng đến một mức nào đó, và góc trong của chữ L trở thành điểm kẹt khi hiện tượng phồng lên xảy ra.

"Giờ đây, bạn có thể chế tạo pin với bất cứ hình dạng hai chiều nào", Gene Berdichevsky nói, thêm rằng vỏ kim loại cho phép Apple tận dụng tối đa không gian nhỏ hẹp bên trong iPhone Air. "Pin có thể nằm rất sát các cạnh, cho phép lách vào mọi khoảng trống còn thừa sau khi bo mạch được lắp đặt".

Ông dự đoán, phần lớn điện thoại trong tương lai sẽ dùng pin vỏ kim loại, dù chi phí cao hơn nhưng có thêm năng lượng lưu trữ. Ông cho biết pin mới cũng "rất quan trọng" với thiết bị nhỏ như kính thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), "Nó giúp cải thiện mật độ năng lượng vì có thể đặt vừa vào những hình dạng kỳ lạ", Berdichevsky nói. Việc chuyển sang loại pin phức tạp này có thể là lý do Apple chưa thay thế cực anode carbon trong pin lithium-ion bằng phiên bản chứa nhiều silicon.

Tuy nhiên, pin vỏ kim loại có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang cực anode silicon trong tương lai gần. Anode silicon nguyên chất giúp lưu trữ năng lượng nhiều hơn 50% so với anode than chì truyền thống, nhưng vật liệu này dễ phồng. Một số công ty như Sila đã phát triển phương pháp độc quyền để kiểm soát bên trong vật liệu, nhưng vẫn cần tính toán thêm khi thiết kế pin.

Thu Thảo (Theo Tech Crunch)