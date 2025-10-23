CEO Công ty Du lịch Cáp treo Vũng Tàu bị bắt

TP HCMĐậu Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên dùng hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng san lấp dự án Thủy cung Hòn Ngưu.

Ngày 23/10, ông Thế Anh cùng Nguyễn Duy Quốc Hùng (nhân viên Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Với vai trò đồng phạm, nhân viên khác là Trịnh Ngọc Hiệp được tại ngoại hầu tra.

Tổng giám đốc công ty Cáp treo Vũng Tàu bị bắt vì dùng chất thải xây dựng lấp biển Cảnh sát đọc lệnh khởi tố Đậu Thế Anh và 2 nhân viên. Video: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, Thế Anh với vai trò CEO Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt, quản lý việc mua và tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp hơn 4.400 m2 tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu. Việc này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép bởi sử dụng chất thải không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hai nhân viên là Hùng và Hiệp đã có hành vi giúp sức trong việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, liên quan đến khối lượng chất thải trên.

Hành vi của Thế Anh và đồng phạm bị cho là gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Phối cảnh dự án Thủy cung Hòn Ngưu. Ảnh: Công ty CP Cáp treo Vũng Tàu

Dự án Cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư, là một hạng mục thuộc tổng thể khu du lịch, văn hóa, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Hồ Mây Park. Tổng diện tích dự án gần 7 ha, tổng mức đầu tư khoảng 50 triệu USD (hơn 1.100 tỷ đồng), quy mô phục vụ từ 3.000 đến 5.000 khách mỗi ngày. Dự án được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2023.

Để xây dựng thủy cung, chủ đầu tư cần san lấp từ bờ ra biển khoảng 200 m, với diện tích lấn biển khoảng 3 ha. Tháng 8/2019, khi bắt đầu thi công, nhiều người dân địa phương phản đối vì lo ngại ảnh hưởng đến cảnh quan biển. Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tạm dừng thi công để rà soát hồ sơ pháp lý của dự án.

Tháng 5/2024, chính quyền cho phép Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu tiếp tục thi công đê chắn sóng và san lấp mặt bằng dự án xây dựng Thủy cung Hòn Ngưu gần biển Bãi Trước, sau hơn 4 năm dừng vì bị phát hiện nhiều sai phạm.

Quốc Thắng