CEO công nghệ chia sẻ cách gọi vốn khi khởi nghiệp Fintech

Giám đốc Đầu tư G-Group, Fundiin và ThinkZone Ventures chia sẻ cách giúp công ty Fintech tính toán các rủi ro và nâng cao khả năng thu hút đầu tư.

Theo đó, trong workshop "Khởi nghiệp lĩnh vực Fintech: Bí quyết Growth Hacking" diễn ra từ 18h đến 19h30 ngày 11/6 tại Novotel Suites Hà Nội (5 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), 3 diễn giả gồm: Trần Mạnh Công - Giám đốc Đầu tư G-Group, tập đoàn công nghệ với 11 công ty về an ninh, truyền thông và tài chính; ông Bùi Thành Đô - Founding Partner & CEO ThinkZone Ventures, quỹ đầu tư có nguồn lực nội địa lớn nhất Việt Nam; ông Nguyễn Ảnh Cường - Đồng sáng lập kiêm CEO Fundiin, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Buy Now Pay Later tại Việt Nam mang tới không gian chia sẻ, kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Mua vé tham gia tại đây.

Các diễn giả uy tín chia sẻ bí quyết giúp doanh nghiệp phát triển đột phá trong lĩnh vực Fintech.

Trong phần đầu chương trình, ông Trần Mạnh Công và ông Nguyễn Ảnh Cường giúp người tham dự hiểu rõ hơn về tác động của Fintech (công nghệ tài chính) tới người dùng và sự phát triển kinh tế dựa trên phân tích các trường hợp thực tế trong hoạt động đầu tư, khởi nghiệp. Đồng thời, các thương vụ đầu tư ấn tượng vào các công ty công nghệ tài chính cũng sẽ được ông Bùi Thành Đô hé mở để doanh nghiệp có hình dung rõ hơn về lĩnh vực này.

Những cơ hội và thách thức khi khởi nghiệp Fintech sẽ được các chuyên gia chia sẻ trong phần hai của chương trình. Với kinh nghiệm đồng hành cùng các doanh nghiệp từ giai đoạn Pre-Seed, CEO ThinkZone sẽ mang đến nhiều chia sẻ hữu ích giúp công ty Fintech tính toán các rủi ro và nâng cao khả năng thu hút đầu tư. Ngoài ra, những lời khuyên để phát triển đột phá trong bối cảnh sau dịch bệnh cũng được các diễn giả tập trung truyền tải tới người tham dự chương trình.

Bên cạnh việc lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia, người tham gia workshop còn được trực tiếp giao lưu cùng các diễn giả nổi tiếng thông qua phần Q&A xoay quanh chủ đề khởi nghiệp lĩnh vực Fintech.

Các diễn giả cung cấp nhiều góc nhìn về Fintech dựa trên kinh nghiệm thực chiến

Hiện tại, ba hạng mục vé của workshop "Khởi nghiệp lĩnh vực Fintech: Bí quyết Growth Hacking" đang được mở bán với giá ưu đãi từ 299.000 đồng. Ngoài 20 vé Special Offer với giá ưu đãi, độc giả quan tâm tới chương trình có thể mua vé Standard từ 29-10/6 với giá 499.000 đồng. Trong ngày 11/6, vé mua trực tiếp tại sự kiện sẽ được bán với mức giá 699.000 đồng. Mua vé tham gia tại đây.

Đến workshop, độc giả nhận được 1 suất canapes, 1 suất soft drink, có cơ hội tham gia minigame và sở hữu nhiều quà tặng hấp dẫn đồng thời được kết nối trực tiếp với các chuyên gia trong chương trình tại không gian sang trọng và đẳng cấp của Novotel Suites Hà Nội.

Trong bối cảnh thị trường Fintech Việt Nam phát triển mạnh mẽ khi đạt tăng trưởng cả về giá trị và số lượng công ty, workshop "Khởi nghiệp lĩnh vực Fintech: Bí quyết Growth Hacking" nhằm mang tới không gian chia sẻ, kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Sau thành công của workshop đầu tiên về kinh nghiệm thu hút đầu tư tại quỹ mạo hiểm, "Khởi nghiệp lĩnh vực Fintech: Bí quyết Growth Hacking" là chương trình tiếp theo trong chuỗi sự kiện Startup Việt 2022. Đây là sự kiện bình chọn công ty khởi nghiệp thường niên do báo điện tử VnExpress tổ chức với mục tiêu kết nối, tìm kiếm và ươm mầm cho các startup nổi bật trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.

Hồng Thảo