CEO Cloudflare: 'Lượng truy cập của bot vượt con người năm 2027'

Matthew Prince, CEO Cloudflare, cho rằng với tốc độ phát triển nhanh, bot AI đang dần chiếm lĩnh Internet và sẽ sớm vượt con người về lưu lượng truy cập.

Trong cuộc phỏng vấn tại hội nghị South by South West (SXSW) ở Austin, Texas (Mỹ) tháng này, Prince giải thích rằng mức sử dụng web của bot đang tăng lên cùng với sự phát triển của công nghệ AI tạo sinh. Nguyên nhân là bot có khả năng truy cập lượng lớn web để tìm câu trả lời cho những truy vấn chatbot của người dùng.

"Nếu thực hiện một nhiệm vụ, ví dụ mua máy ảnh kỹ thuật số, một người có thể truy cập 5 trang web. Trong khi đó, tác nhân (agent) hoặc bot làm nhiệm vụ này thường sẽ truy cập lượng web gấp 1.000 lần người thật, tức 5.000 trang", Prince nói.

Theo CEO Cloudflare, trước kỷ nguyên AI tạo sinh, chỉ khoảng 20% lưu lượng truy cập Internet là từ bot, trong đó trình thu thập dữ liệu của Google chiếm phần lớn nhất. Ngoài một số trình thu thập dữ liệu uy tín khác, đa số bot còn lại thuộc về kẻ lừa đảo hoặc đối tượng xấu.

"Với sự trỗi dậy của AI tạo sinh và nhu cầu dữ liệu gần như vô hạn của chúng, chúng tôi nhận thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ và dự đoán đến năm 2027, lưu lượng truy cập trực tuyến từ bot sẽ vượt qua con người", vị CEO nhận định.

Matthew Prince, CEO Cloudflare, trong hội nghị SXSW tháng 3/2026. Ảnh: YouTube/SXSW

Prince cũng lưu ý, sự thay đổi này đòi hỏi phát triển những công nghệ mới, ví dụ môi trường thử nghiệm (sandbox) cho tác nhân AI, có thể được tạo nhanh theo nhu cầu và xóa bỏ khi xong nhiệm vụ. Những môi trường này có thể hữu ích khi người dùng yêu cầu tác nhân AI thực hiện một số công việc thay mình như lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Prince cho rằng sẽ sớm tới lúc hàng triệu sandbox cho tác nhân được tạo ra mỗi giây.

Việc các bot sử dụng Internet ở quy mô lớn cũng sẽ đòi hỏi phát triển hạ tầng vật lý dưới dạng trung tâm dữ liệu và máy chủ. Prince chỉ ra, trong thời kỳ Covid-19, lưu lượng truy cập tăng nhanh đến mức một số phần Internet gần như quá tải, đặc biệt là với dịch vụ phát trực tuyến video như YouTube, Disney, Netflix.

"Sự tăng trưởng lần này diễn ra từ từ hơn. Nhưng khác với thời Covid-19, khi lưu lượng truy cập tăng vọt trong hai tuần rồi chững lại ở mức cao mới, hiện chúng tôi thấy lưu lượng truy cập Internet liên tục tăng và không có dấu hiệu sẽ chậm đi hay dừng lại", Prince nói thêm.

Trong chương trình công nghệ TBPN cuối năm ngoái, Alexis Ohanian, nhà đồng sáng lập mạng xã hội Reddit, cho biết ông không hài lòng với tình trạng Internet hiện nay do dần mất đi sự hiện diện của con người. Ohanian nhận định, Internet từng là nơi kết nối nhưng giờ phần lớn là bot hoặc AI bán tự động. Ông nói với người dẫn chương trình: "Các bạn đã chứng minh rằng phần lớn Internet hiện nay đã chết".

Thu Thảo (Theo TechCrunch, NDTV)