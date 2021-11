CEO BEST Express: 'Nhân sự là cốt lõi của mọi định hướng kinh doanh'

Theo CEO BEST Express, ngoài chiến lược và đầu tư công nghệ, nhân sự giỏi, tay nghề cao, gắn bó lâu dài mới giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ 2019, BEST Express đã luôn coi nhân sự là một trong những yếu tố ưu tiên hàng đầu. Ông Nelson Wu, CEO BEST cho rằng xây dựng đội ngũ nhân sự vững chắc là một trong những thách thức to lớn với doanh nghiệp, nhất là những công ty nước ngoài như BEST Inc.

Theo đó, việc tập trung gầy dựng đội ngũ nhân sự vững chắc sẽ mang lại nhiều lợi thế, giúp doanh nghiệp tiến nhanh trên hành trình xây dựng hình ảnh thương hiệu và niềm tin khách hàng.

Thích ứng nhanh chóng nhờ đầu tư nhân sự

Khi bước chân vào một thị trường mới, việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng bản địa đòi hỏi sự phù hợp và thích nghi. Sở hữu đội ngũ nhân sự lành nghề, am hiểu nhu cầu thị trường địa phương và các quy trình pháp lý liên quan sẽ giúp các doanh nghiệp mới sớm thích ứng, nhanh chóng xây dựng niềm tin với khách hàng.

Ông Nelson Wu cho biết ban lãnh đạo của BEST tin rằng một nền tảng tài nguyên và công nghệ tốt không thể phát huy hết tiềm năng nếu không có sự góp sức của lực lượng lao động chất lượng tại địa phương. Đó cũng là lý do BEST không ngần ngại đổ vốn đầu tư, chú trọng khâu tuyển dụng nhân sự và thu hút nhân tài bản địa để đạt được mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững tại thị trường Việt Nam.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, khen thưởng xứng đáng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lộ trình phát triển, thăng tiến rõ ràng, được đối xử công bằng và ổn định... là những yếu tố giúp tăng sự gắn bó của nhân sự với doanh nghiệp. Thấu hiểu điều này, BEST Express đã kiến tạo một môi trường rộng lớn với đa dạng các định hướng phát triển rõ ràng, cho phép nhân linh hoạt phát triển, thay đổi để thích nghi và phát huy hết khả năng cá nhân.

Môi trường làm việc tại BEST Express cởi mở, nhân sự tự do đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh.

"Logistics là một ngành năng động, đổi mới liên tục. Với đội ngũ nhân sự, chúng tôi luôn tập trung đào tạo, xây dựng theo hướng trẻ trung, linh hoạt, sẵn sàng đổi mới để đáp ứng được nhu cầu của ngành", vị CEO cho hay.

Theo đó, tại BEST Express, các nhân sự được tự do đưa ra ý kiến, thảo luận, đóng góp cho sự phát triển chung của công ty. Ban lãnh đạo luôn hướng đến sự chuyên nghiệp, công bằng và văn minh. Lộ trình thăng tiến rõ ràng giúp đội ngũ nhân viên yên tâm công hiến. Các cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được ghi nhận, khen thưởng kịp thời để tạo động lực cho đội ngũ.

Chế độ lương đầu vào được xây dựng phù hợp với kinh nghiệm của nhân sự trên thị trường tuyển dụng. Trong quá trình làm việc, công ty và nhân sự sẽ thỏa thuận mức KPI cá nhân và tiến hành tính toán khi hai bên đã đồng thuần. Chế độ lương và thăng chức đều minh bạch, xét dựa trên mức KPI nhân viên đạt được trong năm để xét và tăng theo mức quy định. "Chỉ cần chăm chỉ, đạo đức tốt, không vi phạm quy định chung và đạt năng suất đều sẽ được khen thưởng xứng đáng", đại diện BEST cho biết.

Khánh Vân (24 tuổi, TP HCM) tiết lộ từ khi gia nhập công ty, cô thấy vui vì tìm được môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái thể hiện sức trẻ như BEST Express. Công ty còn có nhiều hoạt động vui chơi sau giờ làm để giải tỏa căng thẳng. "Những hoạt động tập thể giúp nhân viên thỏa sức sáng tạo, gắn bó với nhau hơn, tăng tinh thần đồng đội", Vân nói thêm.

Chương trình đào tạo bài bản, trao đổi nhân sự quốc tế

Để chất lượng công việc phát triển và ngày càng hoàn thiện, tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng nhân sự là điều không thể thiếu trong quản lý vận hành doanh nghiệp. BEST Express thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo cho nhân sự công ty theo cấp độ từ cơ bản đến nâng cao.

Nhân viên mới sẽ được tham gia những lớp làm quen với chính sách, quy định. Sau đó là nâng cao tay nghề ở những khóa đào tạo cải thiện năng lực chuyên môn như: học cách vận hành hệ thống công nghệ hiện đại dành cho nhân viên ở các trung tâm phân loại; các kỹ năng xử lý tình huống, chăm sóc khách hàng, tiếp xúc giải quyết vấn đề cho lực lượng shipper và khối dịch vụ khách hàng tại văn phòng... Đây là cách BEST đảm bảo toàn bộ nhân viên tuân thủ tốt nội quy, phát huy năng lực nghề nghiệp tối đa.

Chương trình đào tạo chuyên môn của BEST diễn ra thường xuyên nhằm giúp nhân sự nâng cao tay nghề, đáo ứng nhu cầu thị trường.

Là một trong những nhân sự lần đầu tiếp xúc ngành logistics chị Ngọc Bích từng gặp không ít khó khăn, trở ngại khi mới vào làm. Tuy nhiên đến hiện tại, chị thấy vui và hài lòng với công việc nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình từ các anh chị em đồng nghiệp, để chị có thể mau chóng hòa nhập và phát triển cùng công ty.

"BEST cho tôi cảm giác được tôn trọng sức lao động, chỉ cần chăm chỉ làm tốt công việc của mình, công ty sẽ khen thưởng xứng đáng cho công sức bạn bo ra", chị Ngọc Bích bày tỏ.

Chú trọng yếu tố nhân văn

Bên cạnh những chính sách cơ bản, đáp ứng nhu cầu phát triển về mặt tinh thần lẫn thể chất cho nhân sự, BEST Express còn tạo ra những sân chơi giàu tính nhân văn vào các dịp lễ, Tết. Nổi bật có cuộc thi sáng tạo video TikTok với nội dung đa dạng, trẻ trung.

"Đa phần nhân sự BEST Express là những bạn trẻ năng động. Chúng tôi lại là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ. Việc tổ chức một cuộc thi hướng đến sự sáng tạo, tiếp cận nền tảng mang xã hội phổ biến nhất hiện nay là điều dễ hiểu. Cuộc thi đã phát huy tác dụng khi thu hút rất nhiều bạn tham gia, cũng nhận được rất nhiều video sáng tạo, chất lượng", đại diện BEST cho hay.

Những cuộc thi mang tính học thuật như thuyết trình sách, giới thiệu sách hay... cũng được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Đồng nghiệp có thể vừa trao đổi kiến thức, vừa rút ngắn khoảng cách giữa các thành viên.

Nhân viên nữ BEST Express mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Đây là một trong những hoạt động giúp gắn kết nhân sự ngoài giờ làm việc.

Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng vừa qua, BEST cũng đã có những động thái hỗ trợ về mặt an sinh. Doanh nghiệp hy vọng nhân viên có thể an tâm công tác và ổn định cuộc sống dù đang giữa thời dịch. Các chính sách làm việc "3 tại chỗ", xét nghiệm định kỳ, tiêm vaccine và đào tạo shipper quy trình giao hàng đảm bảo an toàn... cũng giúp họ có thêm thu nhập mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Với những nỗ lực nhằm tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên trong hai năm qua, đến nay quy mô nhận sự tại văn phòng của BEST đã tăng từ hơn 300 lên gần 3.500 người. Mới đây, BEST Express cũng chính thức được đề cử trong hạng mục giải "Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất", diễn ra từ 18/11 đến 30/12, do trang tuyển dụng CareerBuilder tổ chức.

Thy An

Ảnh: BEST Express