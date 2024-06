CEO Bất động sản An Gia từ nhiệm sau 5 tháng

Ông Nguyễn Thanh Sơn vừa từ nhiệm CEO Bất động sản An Gia chỉ sau khoảng 5 tháng nắm giữ vai trò này.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia cũng đã có nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc với ông Nguyễn Thanh Sơn từ ngày 3/6. Hiện nay, An Gia vẫn chưa công bố CEO mới.

Trước đó, ông Sơn được bổ nhiệm làm CEO An Gia hồi tháng 1 với kỳ vọng góp phần hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo cấp cao, phù hợp với định hướng, chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp này trong giai đoạn tới. Trước khi gia nhập An Gia, ông từng có nhiều năm làm lãnh đạo tại các công ty thuộc Vingroup, MIK, Nam Long...

Cựu CEO An Gia Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm nay, An Gia đặt kế hoạch doanh thu 1.600 tỷ đồng và lãi sau thuế công ty mẹ 250 tỷ, tăng 43% so với năm ngoái. Công ty dự kiến tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu từ sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (Bình Chánh, TP HCM) và The Standard (Bình Dương).

Đồng thời, công ty cũng chuẩn bị nguồn lực để đầu tư, triển khai dự án chung cư thương mại The Gió Riverside. Đây được xác định là dự án trọng điểm của An Gia năm nay, được xây dựng trên quy mô 2,9 ha, gồm hai khối công trình cao 40 tầng tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, chủ đầu tư này cũng sẽ thực hiện thủ tục pháp lý cho 2 dự án The Lá Village và BC 3.2 tại Bình Chánh (TP HCM), với diện tích lần lượt 27 ha và 3,2 ha. Những năm qua, công ty chủ yếu tập trung phát triển dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền.

Trong dài hạn, công ty cũng tham vọng mở rộng quỹ đất sạch, thực hiện M&A, ưu tiên dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phù hợp phát triển dự án vừa túi tiền và thời gian triển khai nhanh. Tuy nhiên, An Gia cũng giữ quan điểm không chạy theo thị trường, mua dự án bằng mọi giá.

Anh Tú