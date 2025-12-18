CEO Apple tốn hai ngày lương để mua một ngôi nhà ở Mỹ

Với thu nhập 74,6 triệu USD năm 2024, CEO Apple chỉ cần "thở" cũng kiếm được 8.500 USD mỗi giờ, đủ tiền mua một ngôi nhà tại Mỹ sau hai ngày làm việc.

Trong bối cảnh người dân Mỹ phải thắt chặt chi tiêu thực phẩm và hoãn các kế hoạch lớn, thu nhập của giới siêu giàu vẫn tăng trưởng chóng mặt. Trường hợp của Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, là ví dụ điển hình cho sự chênh lệch này.

Theo hồ sơ công bố mới nhất, tổng thu nhập năm 2024 của ông Cook đạt 74,6 triệu USD (khoảng 1.900 tỷ đồng), tăng 18% so với năm trước. Khoản này bao gồm thưởng cổ phiếu, tiền thưởng theo kế hoạch và các thù lao khác. Thực tế, mức thu nhập này vẫn chưa phải là con số kỷ lục của Tim Cook. Năm 2022, ông từng nhận gần 100 triệu USD. Tuy nhiên, sau làn sóng phản đối từ các cổ đông về việc thù lao lãnh đạo quá cao, Cook đã tự nguyện đề xuất cắt giảm 40% thu nhập mục tiêu của mình trong năm 2023.

Nếu chia trung bình cho 365 ngày (gồm cả ngày nghỉ), mỗi ngày vị CEO này "bỏ túi" khoảng 204.000 USD.

Sự giàu có của người đứng đầu Apple trở nên rõ rệt khi đặt lên bàn cân với mức sống của người dân bình thường. Theo dữ liệu từ Resume.io, với mức lương trung bình năm của người Mỹ là 62.088 USD, Cook chỉ mất hơn 7 tiếng để đạt được con số này. Nói cách khác, một giấc ngủ đêm của Cook sinh ra số tiền bằng cả năm lao động của một nhân viên văn phòng. Ông kiếm được 4.256 USD trong 30 phút đi làm. Số tiền này lớn hơn số tiền tiết kiệm của đa số người Mỹ.

Về tài sản, trong khi giấc mơ sở hữu nhà ngày càng xa vời với người Mỹ, ông Cook chỉ cần khoảng 2,15 ngày (hơn 51 tiếng) để tích lũy đủ 439.000 USD - mức giá trung vị của một ngôi nhà tại Mỹ hiện nay.

Với các sản phẩm công nghệ đắt đỏ của chính Apple, sức mua của vị CEO 63 tuổi cũng gây choáng ngợp. Ông mất 21 phút để kiếm đủ tiền mua một chiếc MacBook Pro cao cấp (3.000 USD) và chưa đầy 8 phút cho một chiếc iPhone 17 Pro Max.

Thu nhập của CEO Apple Tim Cook đi ngược với tình hình tài chính hiện tại của người Mỹ. Ảnh: Reuters

Tim Cook không phải là trường hợp duy nhất. Elon Musk, CEO Tesla, cũng vừa đảm bảo gói thù lao khổng lồ sau nhiều tranh cãi với cổ đông. Danh sách các CEO nhận lương hàng trăm triệu USD còn kéo dài với những cái tên như Rick Smith (Axon) hay Satya Nadella (Microsoft).

Jim Anderson của Coherent đứng sau Smith với 101,5 triệu USD. Brian Niccol của Starbucks nhận 95,8 triệu USD. Larry Culp của GE Aerospace nhận 87,4 triệu USD. Cook đứng thứ 7 trong danh sách này, ngay sau Satya Nadella của Microsoft với 79,1 triệu USD.

Nhiều CEO điều hành các công ty tư nhân cũng nhận mức lương 8 con số. Các lãnh đạo còn hưởng lợi lớn từ khoản đầu tư cá nhân. Tài sản của CEO LVMH Bernard Arnault tăng 19 tỷ USD chỉ sau một đêm vào tháng 10. Cựu CEO Oracle Safra Catz cũng chứng kiến tài sản tăng hơn 400 triệu USD lên mức 3,4 tỷ USD chỉ trong 6 giờ.

Chênh lệch thu nhập giữa lãnh đạo và nhân viên là vấn đề gây tranh cãi dai dẳng tại Mỹ. Theo Viện Chính sách Kinh tế (EPI), năm 1965 các CEO chỉ kiếm gấp 21 lần lương nhân viên trung bình, đến năm 2022 mức này là gấp 344 lần. Trong khi đó, lương thực tế của người lao động gần như dậm chân tại chỗ trong nhiều thập kỷ qua nếu tính trượt giá.

Áp lực kinh tế khiến ngay cả tầng lớp trung lưu Mỹ cũng dè dặt. Khoảng 47% người có thu nhập sáu con số (từ 100.000 USD) đang hoãn các kỳ nghỉ mơ ước; 17% hoãn mua nhà và 6% quyết định lùi thời gian kết hôn.

Minh Phương (Theo Fortune)