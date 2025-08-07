CEO Apple tặng quà 'độc nhất vô nhị' cho ông Trump

CEO Apple Tim Cook tặng cúp lưu niệm với đế vàng 24K cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng tuyên bố đầu tư thêm 100 tỷ USD sản xuất tại Mỹ.

"Chiếc cúp sản xuất tại Corning, được khắc tên Tổng thống Trump", Tim Cook nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 6/8. "Đây là sản phẩm độc nhất vô nhị".

Cúp làm bằng kính cường lực Corning với logo "Táo khuyết" rỗng ở giữa, trên đó khắc dòng chữ "American Manufacturing Program" (Chương trình Sản xuất tại Mỹ), tên ông Trump, chữ ký của Cook và đế vàng 24K. CEO Apple cho biết sản phẩm được thiết kế bởi một cựu hạ sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ, hiện là nhân viên Apple.

Món quà được Tim Cook chuẩn bị cho cuộc gặp ông Trump, đi kèm với công bố khoản đầu tư 100 tỷ USD để sản xuất tại Mỹ, nâng tổng số đầu tư trong nước của hãng lên 600 tỷ USD trong bốn năm. Cúp được tạo tại Corning, công ty chuyên về gốm sứ, trong đó có kính cường lực cho thiết bị di động, nhằm nhấm mạnh 100% mặt kính bảo vệ của iPhone và Apple Watch sẽ sớm sản xuất tại Mỹ.

CEO Apple Tim Cook cầm món quà tặng Tổng thống Mỹ Trump tại Phòng Bầu dục ngày 6/8. Ảnh: AP

Chương trình Sản xuất tại Mỹ là sáng kiến của chính phủ nước này để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động sản xuất trong nước, qua đó tạo thêm việc làm và tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp Mỹ. Chương trình gồm hoạt động R&D, đào tạo và phát triển lao động, ưu đãi thuế, chuỗi hợp tác công - tư, mở rộng chuỗi cung ứng trong nước, giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Thông báo trên blog, Apple cho biết số tiền sẽ được đầu tư vào các dự án mới và mở rộng hợp tác với 10 doanh nghiệp đối tác trên khắp nước Mỹ. Công ty sẽ sản xuất linh kiện sử dụng trong các sản phẩm của hãng bán trên toàn thế giới.

Apple hiện hợp tác với hàng nghìn nhà cung cấp trên khắp 50 bang, hỗ trợ hơn 450.000 việc làm ở Mỹ. Trong bốn năm tới, công ty dự định tuyển dụng trực tiếp 20.000 nhân viên ở đây, phần lớn tập trung vào R&D, kỹ thuật silicon, phát triển phần mềm, AI và học máy.

Trong cuộc gặp Tổng thống, Tim Cook nhấn mạnh đã sản xuất nhiều linh kiện ở nước này. Trump đồng tình, nhưng muốn CEO Apple làm nhiều hơn. "Chúng tôi đã bàn bạc vấn đề này và sắp xếp, cả về chi phí và những thứ khác", Trump nói trước báo giới về câu hỏi khi nào iPhone sản xuất tại Mỹ. "Tôi nghĩ, chúng ta có thể tạo động lực cho Cook, đủ để ngày nào đó ông ấy mang điều đó đến".

Tim Cook và Apple cũng không ra về tay trắng. Ông Trump nói doanh nghiệp "đang sản xuất tại Mỹ" như Apple sẽ không phải chịu mức thuế nhập khẩu chất bán dẫn và chip 100% sắp tới. "Tin tốt cho công ty như Apple là nếu bạn đang sản xuất tại Mỹ hoặc đã cam kết sản xuất tại Mỹ thì sẽ không mất thuế", ông nói.

Theo Business Insider, thông báo từ Trump được xem là thắng lợi cho Apple. Dù vậy, công ty có thể chưa hoàn toàn thoát khỏi tác động từ thuế quan. Trong báo cáo tài chính cuối tháng trước, Cook cho biết thiệt hại do thuế quan quý II/2025 là 800 triệu USD, có thể tăng vọt lên 1,1 tỷ USD trong quý III này.

Bảo Lâm (theo Reuters, Business Insider)