CEO Anfin gợi ý người trẻ cách đầu tư sớm

Người trẻ có thể tham gia giao dịch cổ phiếu phân đoạn bên cạnh việc tiết kiệm và quản lý tiền bạc, theo ông Trần Thiên Phước- CEO Anfin.

Sở hữu một ngôi nhà ưng ý là mong muốn của nhiều người. Tuy nhiên, theo ông Trần Thiên Phước, những người trẻ chỉ dựa vào đồng lương hàng tháng sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi muốn mua nhà.

"Giá nhà, đất Việt Nam chưa có dấu hiệu ngừng tăng. Ngay cả phân khúc nhà vừa túi tiền đã gấp 20-25 lần so với thu nhập trung bình năm của người Việt. Có thể thấy cơ hội sở hữu nhà trở nên ngoài tầm với của đại đa số người dân có thu nhập không cao", ông Phước nhận định.

Hai năm qua, Covid-19 cũng khiến nhiều người gặp tình trạng căng thẳng tài chính khi loạt vấn đề như mất việc, giảm thu nhập... xảy ra. Nhu cầu lập kế hoạch tài chính cho giới trẻ, viên chức, nhân viên văn phòng hay các gia đình càng trở nên quan trọng.

Bên cạnh đó, nhiều người vẫn chưa có thói quen tiết kiệm và đầu tư đều đặn. "Hầu hết mọi người không nhận ra, vấn đề không phải là kiếm được bao nhiêu tiền mà là giữ được bao nhiêu tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở như thế nào", CEO Anfin nói.

Ông Trần Thiên Phước, CEO và nhà sáng lập Anfin. Ảnh: Anfin

Do đó, theo ông Trần Thiên Phước, để đạt được mục tiêu tài chính tương lai, nhà đầu tư nên bắt đầu đầu tư càng sớm càng tốt, ngay cả khi với số tiền còn khiêm tốn. Nhà đầu tư sẽ tận dụng được sức mạnh của lãi suất kép và và tốc độ tăng giá lạc quan.

Trong các kênh đầu tư hiện nay, cổ phiếu đem lại tỷ suất sinh lời cao trong dài hạn. Tại Việt Nam, tâm lý e ngại rủi ro, thủ tục mua bán tương đối rườm rà khiến nhiều người chưa mặn mà với các giao dịch chứng khoán, theo ông Phước. Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, Internet và di động cũng khắc phục một số hạn chế này, đưa chứng khoán nhanh chóng tiếp cận với ngày càng nhiều người.

Cùng với sự ra đời của loạt nền tảng đầu tư dựa trên công nghệ (Fintech), cơ hội tiếp cận với thị trường chứng khoán thêm rộng mở với giới trẻ. Trong đó, có thể kể đến tính năng cho phép giao dịch cổ phiếu phân đoạn, mua cổ phiếu chính xác theo số tiền hoặc số lượng cổ phiếu nhà đầu tư muốn sở hữu.

"Tính năng này giúp nhà đầu tư giảm đến 90% vốn tối thiểu để đầu tư vào các cổ phiếu blue chip có mức giá lớn hay tiến hành mua bán cổ phiếu theo lô lẻ", theo ông Trần Thiên Phước.

Ví dụ, nếu một công ty phát hành 100 cổ phiếu, bạn mua 1 cổ phiếu, bạn sở hữu 1/100 tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Nhưng với cổ phiếu phân đoạn, bạn không nhất thiết phải mua trọn vẹn 1 cổ phiếu. Bạn có thể mua 1/2 cổ phiếu hoặc 1/5 cổ phiếu, và sở hữu 0,5% hoặc 0,2% của tất cả cổ phiếu đang lưu hành. Nhờ đó, bạn có thể quay vòng dòng vốn nhanh và sẵn sàng đón lấy các cơ hội mới bất ngờ xuất hiện trên thị trường.

CEO Anfin nhận định, tính năng phân đoạn là một trong số những tiện ích nổi trội nhất mà các công cụ fintech sáng tạo. Anfin là một trong số app công nghệ cung cấp dịch vụ này và bước đầu đã thu hút được sự chú ý đông đảo của các nhà đầu tư trẻ nhờ sự thiết kế hướng tới người dùng cũng như bảo đảm yếu tố minh bạch, an toàn và tiện lợi.

Theo các chuyên gia, sự phổ biến của các Fintech đầu tư và quản lý tài sản sẽ giúp nhiều người tham gia thị trường chứng khoán dễ dàng hơn. Từ đó, mục tiêu tự dotài chính với mỗi người cũng không còn quá xa vời.

"Tự do tài chính là bản thân vừa có kinh tế để theo đuổi đam mê mà vẫn có thể chăm sóc gia đình và người thân. Khi mặt bằng kinh tế xã hội phát triển, người Việt Nam dần phát triển nhu cầu đầu tư tài chính. Những phương án truyền thống (sổ tiết kiệm, bất động sản, vàng,...) đều an toàn nhưng hạn mức, cũng như lãi suất chưa cao. Việc đầu tư cổ phiếu, người dân sẽ có một nguồn đầu tư an toàn với độ thanh khoản nhanh", vị CEO này cho biết.

An Nhiên