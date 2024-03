Với bức tranh đó, năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các phân đoạn còn lại loạt dự án như Westgate, The Standard Bình Dương. Ngoài giỏ hàng có sẵn, chúng tôi phát triển thêm các sản phẩm mới, vẫn tập trung vào cốt lõi là bất động sản vừa túi tiền. Có hai dự án mới là The Gió Riverside tại Bình Dương và dự án The Lá Village quy mô khoảng 27 ha tại Bình Chánh. Đây là hai dự án lớn và then chốt trong giai đoạn 3-4 năm tới mà chúng tôi cần chuẩn bị kỹ trước khi ra mắt thị trường.

Chúng tôi có nhiều kế hoạch để đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn, tuyển dụng thêm lao động. Đồng thời, tập đoàn tiếp tục nâng cao văn hóa doanh nghiệp.

Ở An Gia, văn hóa của chúng tôi là "be work" - tức là làm việc hăng say, nhiệt huyết, "be respect" - tức nhận được sự tôn trọng, "to be seen - to be heard" - tức được nghe, được nhìn và được công nhận về những đóng góp. Từ đó, người lao động tại An Gia sẽ "to be proud" - tức cảm thấy tự hào về công ty và bản thân.

Để làm được tất cả những điều trên, tôi lại nhắc đến yếu tố pháp luật. Bước đi càng xa, tiến đi càng nhanh càng phải tuân thủ pháp luật.

Với những định hướng đó, tôi tin kết quả kinh doanh năm 2024 sẽ tốt hơn năm 2023 rất nhiều. Còn tốt hơn bao nhiêu sẽ được trình bày và công bố tại Đại hội Cổ đông sắp tới.