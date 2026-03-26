CEO Air Canada hứng chỉ trích vì thông điệp chia buồn chỉ bằng tiếng Anh

CEO Air Canada hứng chỉ trích và phải ra điều trần trước quốc hội, sau khi đăng thông điệp chia buồn bằng tiếng Anh với vụ máy bay đâm xe cứu hỏa ở New York.

CEO Air Canada Michael Rousseau hôm 24/3 phát biểu chia buồn trong video dài 4 phút sau vụ máy bay của hãng này đâm xe cứu hỏa trên đường băng sân bay LaGuardia tại New York khiến hai phi công thiệt mạng.

Thông điệp chia buồn được ông Rousseau đưa ra bằng tiếng Anh và trên video hiển thị phụ đề tiếng Pháp. CEO Air Canada chỉ sử dụng hai từ tiếng Pháp là "bonjour" (xin chào) và "merci" (cảm ơn).

Hãng hàng không lớn nhất Canada đặt trụ sở tại thành phố Montreal, bang Quebec, nơi tiếng Pháp là ngôn ngữ chủ đạo. Rousseau từng bị chỉ trích vì không biết nói tiếng Pháp.

CEO Air Canada Michael Rousseau trong video chia buồn hôm 24/3. Video: X/Air Canada

Máy bay Bombardier CRJ-900 thuộc Air Canada chở theo 72 hành khách và 4 thành viên tổ bay tông vào xe cứu hỏa trên đường băng sân bay LaGuardia đêm 22/3. Nhờ nỗ lực của phi công, 74 người trên máy bay sống sót. Antoine Forest, một trong hai phi công thiệt mạng, là người Quebec nói tiếng Pháp.

Văn phòng Ủy ban Ngôn ngữ Chính thức của quốc hội Canada đã nhận được hàng trăm khiếu nại sau video chia buồn của ông Rousseau được đăng tải. CEO Air Canada đã bị triệu tập ra điều trần trước ủy ban này.

Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 25/4 nói rằng thông điệp chia buồn chỉ bằng tiếng Anh của CEO Air Canada cho thấy sự thiếu cảm thông và suy xét.

"Chúng ta tự hào sống trong quốc gia song ngữ. Có hai ngôn ngữ chính thức ở đây và trong mọi hoàn cảnh, Air Canada có trách nhiệm đặc biệt phải giao tiếp bằng cả hai ngôn ngữ chính thức", ông Carney cho hay. "Tôi vô cùng thất vọng với thông điệp do CEO Air Canada đưa ra. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao phần trình bày của ông ấy trước Ủy ban Ngôn ngữ Chính thức, cũng như ý kiến từ ban lãnh đạo Air Canada".

Thủ hiến Quebec Francois Legault lưu ý khi được bổ nhiệm làm chủ tịch hãng hàng không vào tháng 2/2021, ông Rousseau đã hứa sẽ học tiếng Pháp.

"Nếu đến nay ông ấy vẫn không nói được tiếng Pháp, đó là sự thiếu tôn trọng đối với nhân viên và khách hàng nói tiếng Pháp, vì vậy theo tôi ông ấy nên từ chức", ông Legault cho hay.

Cơ quan chức năng tại hiện trường máy bay Air Canada gặp nạn ở sân bay LaGuardia, New York ngày 25/3. Ảnh: AP

Bộ trưởng Công nghiệp Melanie Joly cho biết nhiều nạn nhân và gia đình họ nói tiếng Pháp, đồng thời nhận định video của ông Rousseau thiếu sự đồng cảm. "Đây là vấn đề về vai trò lãnh đạo dựa trên chuẩn mực đạo đức", bà nói.

Air Canada hiện chưa phản hồi về sự việc.

Bản sắc của Quebec đã là vấn đề gây tranh cãi kể từ những năm 1760, khi Anh hoàn tất việc tiếp quản vùng đất khi đó được gọi là Tân Pháp. Khoảng 80% dân số Quebec nói tiếng Pháp.

Huyền Lê (Theo AP)