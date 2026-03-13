CEO Adobe từ chức sau 18 năm lãnh đạo

Shantanu Narayen, giữ vị trí CEO tại hãng phần mềm thiết kế Adobe từ năm 2007, sẽ từ chức sau khi công ty chỉ định người kế nhiệm.

"Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi muốn ghi nhận những đóng góp của Shantanu với tư cách CEO và kiến trúc sư cho quá trình chuyển đổi của Adobe 18 năm qua, cũng như việc định vị Adobe hướng tới thành công trong kỷ nguyên AI", Frank Calderoni, Giám đốc độc lập tại Adobe, thông báo hôm 12/3. Ông cho biết, công ty đang lựa chọn lãnh đạo phù hợp tiếp theo và cảm ơn việc Shantanu tiếp tục duy trì vị trí CEO trong thời gian này nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao suôn sẻ.

Trong thư gửi nhân viên, Narayen nói sẽ tiếp tục ở lại hội đồng quản trị để hỗ trợ CEO tiếp theo, như hai nhà đồng sáng lập John Warnock và Charles "Chuck" Geschke đã làm khi ông trở thành CEO.

Dylan Field, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của công ty Figma, cho biết đã có cơ hội quen biết Narayen và rất kính trọng ông. "Shantanu chu đáo, tốt bụng, kiên trì theo đuổi tầm nhìn của Adobe. Tôi biết ơn khoảng thời gian làm việc cùng và chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp", Field viết trên X.

Satya Nadella, CEO Microsoft, cũng ca ngợi Narayen xây dựng một trong những công ty phần mềm quan trọng nhất thế giới, mở rộng khả năng làm việc cho các nhà sáng tạo, doanh nhân và thương hiệu.

CEO Adobe Shantanu Narayen. Ảnh: Adobe

Narayen gia nhập Adobe năm 1988 với tư cách Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, sau đó trở thành CEO năm 2007. Ông giúp những phần mềm chủ lực của công ty như Photoshop, Illustrator, Premiere Pro và InDesign trở thành sản phẩm quen thuộc với các nhà sáng tạo trên toàn thế giới. 28 năm qua, công ty phát triển từ khoảng 3.000 nhân viên lên hơn 30.000 nhân viên và tăng doanh thu từ dưới một tỷ lên hơn 25 tỷ USD.

Trong thời gian Narayen điều hành, cổ phiếu của Adobe tăng hơn sáu lần, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 350%. Sau thông báo ông từ chức, cổ phiếu công ty giảm 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Dưới sự dẫn dắt của Narayen, Adobe chuyển từ mô hình bán giấy phép phần mềm sang đăng ký thuê bao cho bộ ứng dụng Creative Cloud và đang mở rộng các giải pháp AI tạo sinh. Trong báo cáo tài chính hôm 12/3, Narayen cho biết doanh thu hàng năm từ các sản phẩm ưu tiên AI tăng hơn ba lần so với năm trước.

Narayen rời đi trong bối cảnh Phố Wall tranh luận về việc AI có thể làm giảm nhu cầu với một số công cụ phần mềm truyền thống. Đợt bán tháo cổ phiếu phần mềm dịch vụ và điện toán đám mây diện rộng diễn ra đầu tháng 2, được một số nhà đầu tư gọi là "thảm họa", phản ánh nỗi lo tác nhân AI làm suy yếu mô hình định giá phần mềm theo lượng người dùng.

Thu Thảo (Theo CNBC, Fortune)