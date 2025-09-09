CEO 21 tuổi: 'AI đang làm xáo trộn ngành giáo dục'

MỹChungin "Roy" Lee, CEO của startup phát triển công cụ AI gian lận Cluely, cho rằng AI đang làm xáo trộn ngành giáo dục.

"Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra trong các trường đại học", tài năng công nghệ Chungin "Roy" Lee than thở trên X cuối tuần trước. "0,001% thực sự giỏi, số còn lại tốt nghiệp với trình độ siêu kém. Giáo dục truyền thống là ngành công nghiệp đầu tiên AI thực sự phá vỡ".

Khi một người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi liệu anh có góp phần hủy hoại nền giáo dục ở Mỹ hay không, Lee không đưa ra câu trả lời cụ thể. Thay vào đó, CEO trẻ tuổi tin rằng sẽ có một hệ thống tốt hơn nhiều so với giáo dục truyền thống và sẽ phục vụ con người ngày nay tốt hơn nhiều.

Chungin "Roy" Lee, CEO startup Cluely. Ảnh: X/im_roy_lee

"Sự tập trung ngắn hơn, sự sẵn sàng ngày càng cao trong việc dùng 'lối tắt phi đạo đức' cho những công việc bị coi là vô ích, cùng mức độ am hiểu văn hóa chưa từng có không nhất thiết là xấu. Chúng chỉ xấu trong bối cảnh trường học theo cách chúng ta hiểu ngày nay", Lee viết trên X.

Hồi tháng 3, Lee, sinh viên ngành Khoa học máy tính của Đại học Columbia, thu hút sự chú ý khi tiết lộ trên X rằng mình đã dùng công cụ AI tự phát triển để gian lận trong các buổi phỏng vấn kỹ thuật và nhận được lời mời thực tập từ Amazon, Meta, TikTok.

Interview Coder, công cụ AI do anh phát triển, có thể giải những bài toán mã hóa tương tự LeetCode - nền tảng phổ biến trong các buổi phỏng vấn kỹ thuật của nhiều công ty công nghệ. Công cụ mới có thể hiểu cả câu hỏi dạng văn bản lẫn lời nói, sau đó tự động viết mã, tối ưu mã và cung cấp giải thích chi tiết để ứng viên đọc lại như thể chính họ nghĩ ra.

Interview Coder được quảng cáo "miễn nhiễm" với hệ thống phát hiện màn hình trên Zoom hay Google Meet, thậm chí "không thể bị phát hiện qua webcam". Lee phát triển công cụ trong chưa đầy một tuần, lấy cảm hứng từ trải nghiệm "khốn khổ" sau 600 giờ cày LeetCode với ước mơ vào công ty công nghệ lớn.

Anh sau đó bị Đại học Columbia đình chỉ học. Đến tháng 4, anh thông báo trên LinkedIn về việc huy động được 5,3 triệu USD cho startup Cluely do anh và bạn cùng trường Neel Shanmugam sáng lập. Đến tháng 6, startup phát triển công cụ AI giúp "gian lận mọi thứ" này huy động được 15 triệu USD trong vòng gọi vốn series A do quỹ đầu tư Andreessen Horowitz (a16z) dẫn đầu.

Thu Thảo (Theo Futurism, CNBC)