Century Coupe - SUV mới nhà Toyota cạnh tranh Rolls-Royce

Nhật BảnThương hiệu con mới của Toyota ra mắt sản phẩm đầu tiên với mục tiêu và định vị cao hơn cả Lexus.

Trong nhiều thập kỷ, Century là mẫu xe sang trọng nhất từng được sản xuất tại Nhật Bản. Chủ yếu được bán trong nước cho các cơ quan chính phủ và giới doanh nhân, kể từ khi ra mắt vào năm 1967, Century vốn là một chiếc sedan.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 2023, khi Toyota quyết định mở rộng sang một mẫu SUV. Tại triển lãm đang diễn ra ở Tokyo, Century trở lại với kiểu dáng thanh lịch hơn: một chiếc coupe.

Century giờ đây đã trở thành một thương hiệu độc lập, nằm ở vị trí cao nhất trong hệ thống phân cấp của Toyota, vượt xa Lexus, hướng đến việc cạnh tranh với những thương hiệu như Rolls-Royce. Giống như thương hiệu con siêu sang của BMW, thương hiệu mới thành lập này nỗ lực mang đến trải nghiệm "One of One", tức độc nhất vô nhị.

Dấu hiệu cho sự tách biệt này chính là một chiếc xe chưa có tên. Cũng chưa rõ khi nào mẫu concept này được đưa vào sản xuất thương mại.

Trong khi chiếc coupe Spectre của Rolls-Royce chạy hoàn toàn bằng điện, các lỗ thông hơi trên nắp ca-pô của Century lại gợi ý về sự hiện diện của động cơ đốt trong. Phiên bản sedan của Century sử dụng động cơ V8 5.0 hút khí tự nhiên, trong khi phiên bản SUV sử dụng động cơ V6 hybrid cắm điện.

Chiếc Century coupe có thiết kế 4 chỗ với vô-lăng kiểu Yoke và màn hình thông tin giải trí nhỏ gọn, mang phong cách điện thoại thông minh. Một đường gờ trung tâm chia đôi cả hàng ghế trước và sau, trong khi việc không có cột B giúp việc ra vào hàng ghế sau dễ dàng hơn. Xe có thiết kế cửa bất đối xứng độc đáo với hai cửa trượt bên hành khách (trái) và chỉ một cửa bên tài xế (phải).

Toyota vẫn giữ kín thông tin về thời điểm chiếc xe sẽ được bán ra, nhưng khẳng định rằng Century đại diện cho đỉnh cao tuyệt đối của dòng xe sang Nhật Bản.

Mỹ Anh (theo Motor1)