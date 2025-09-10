Central tài trợ, cải tạo lớp học cho nhiều điểm trường Đà Nẵng

Central tổ chức các chương trình tặng sách, đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ dự án cải tạo cho nhiều điểm trường tại Đà Nẵng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, bên cạnh tham gia kiến tạo các công trình lớn tại Đà Nẵng, đơn vị còn đồng hành địa phương trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ giáo dục và an sinh xã hội. Công ty đã tổ chức các chương trình trao tặng sách, đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tài trợ cải tạo nhiều điểm trường trên địa bàn.

Sáng 4/9, tại trường Tiểu học Chi Lăng (Đà Nẵng), Central cùng đối tác đồng hành trong dự án The Legend City đã tổ chức chương trình trao tặng sách, đồng phục và nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện doanh nghiệp cho biết, những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, là nguồn động viên để các em vững bước trên con đường học tập.

Công ty trao quà tặng cho học sinh vượt khó tại trường tiểu học Chi Lăng, Đà Nẵng. Ảnh: Central

Bên cạnh đó, công ty cũng tài trợ cải tạo trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu tại huyện Đại Lộc, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Dự án bao gồm nâng cấp phòng học, đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các phòng chức năng, xây dựng giếng khoan, trồng cây xanh và khu vui chơi bóng rổ. Tất cả được hoàn thiện đúng tiến độ, sẵn sàng phục vụ năm học mới 2025–2026.

Sáng 5/9, đại diện doanh nghiệp tham dự lễ khai giảng và chính thức bàn giao các hạng mục tài trợ cho nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu cho biết, phần tài trợ giúp cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Theo ban lãnh đạo Central, việc đầu tư cho thế hệ trẻ là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn. Doanh nghiệp đã dùng kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng để trường lớp, kiến tạo môi trường học tập an toàn, hiện đại - nơi các em học sinh có thể phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn nhân cách.

Đại diện công ty trao tặng tài trợ giai đoạn một cho trường tiểu học Nguyễn Công Sáu. Ảnh: Central

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, doanh nghiệp còn thực hiện nhiều chương trình đồng hành cùng cộng đồng địa phương. Đơn vị triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục với trọng tâm là cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, nhất là tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai hoặc thiếu thốn cơ sở vật chất.

Tại Đà Nẵng, Central hiện diện tại hơn 10 dự án xây dựng lớn. Theo định hướng phát triển gắn với lợi ích chung của cộng đồng, công ty xem giáo dục là yếu tố nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển xã hội. Từ những điểm trường vùng ven đến các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, doanh nghiệp đã tài trợ nhiều hạng mục cải tạo cơ sở vật chất, góp phần hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh tại địa phương.

Đại diện đơn vị cho biết, trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ giáo dục, đồng thời thúc đẩy các mô hình công trình gắn liền với tiêu chí môi trường xanh và bền vững. "Chúng tôi mong muốn mỗi dự án đều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương", đại diện nói.

