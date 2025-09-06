Central Retail Việt Nam được vinh danh 'Nhà bán lẻ của năm 2025'

Doanh nghiệp nhận giải nhờ những đóng góp cho sự phát triển chuỗi cung ứng bền vững, mang nông sản tươi ngon, an toàn đến người tiêu dùng Việt.

Lễ trao giải "Asia Fruit Awards" (Giải thưởng trái cây châu Á) được tổ chức trong khuôn khổ hội chợ quốc tế Asia Fruit Logistica, tại Hong Kong (Trung Quốc), vào ngày 4/9. Tập đoàn Central Retail Việt Nam được ban tổ chức vinh danh là "Nhà bán lẻ của năm 2025". Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực của doanh nghiệp trong việc mang đến người tiêu dùng nguồn sản phẩm tươi sống chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua các chương trình thu mua và phát triển nguồn cung bền vững.

"Giải thưởng Asia Fruit Awards là cột mốc tự hào của chúng tôi, khẳng định cam kết mang đến thực phẩm tươi ngon, an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời kết nối thị trường Việt Nam với nguồn cung chất lượng hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới", bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông của Central Retail Việt Nam, chia sẻ.

Đại diện Central Retail Việt Nam nhận chứng nhận "Nhà bán lẻ nông sản của năm 2025". Ảnh: Central Retail Việt Nam

Bà Vân cho biết hiện hơn 90% hàng hóa trong hệ thống được sản xuất tại Việt Nam. Mỗi năm, doanh nghiệp thu mua trên 90.000 tấn thực phẩm và nông sản tươi từ khoảng 1.000 nhà cung cấp trong nước, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt và tạo thêm động lực phát triển cho doanh nghiệp nội địa. Bên cạnh đó, Central Retail cũng nhập khẩu trực tiếp các loại trái cây chất lượng cao và xây dựng quan hệ hợp tác với những nhà cung cấp uy tín trên toàn cầu, giúp người tiêu dùng trong nước được tiếp cận đa dạng sản phẩm tươi sống tiêu chuẩn quốc tế.

Người tiêu dùng mua trái cây tại siêu thị GO!. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Trước đó, ngày 21/8, Central Retail tổ chức lễ hội "Tự hào đặc sản Việt 2025", đồng thời ký kết hợp tác chiến lược với 6 nhà cung cấp để ra mắt nhãn hàng riêng GO! Viet Farm, mở rộng đầu ra cho nông sản Việt. Dịp này, doanh nghiệp cũng giới thiệu 3 dự án Sinh kế cộng đồng mới tại Phú Thọ, Đồng Tháp và Lào Cai, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa nông dân - doanh nghiệp - người tiêu dùng.

Ông Trần Trọng Tùng, Giám đốc Hợp tác xã Rau sạch Yên Dũng (nhà cung cấp cho hệ thống GO!), cho biết hợp tác với Central Retail giúp hợp tác xã yên tâm đầu ra nhờ hệ thống phân phối rộng khắp. Ngoài tiêu thụ ổn định, Central Retail còn đồng hành từ hướng dẫn cải tiến canh tác, truy xuất nguồn gốc bằng QR, đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ công nghệ và nâng chuẩn VietGAP minh bạch. Năm qua, 540 tấn dưa leo của hợp tác xã đã được tiêu thụ qua GO!. Tháng 8 vừa qua, trong chương trình "GO! Viet Farm - Tươi ngon từ nông trại Việt", Rau sạch Yên Dũng trở thành nhà cung cấp nhãn hàng riêng cho GO!, đánh dấu bước tiến mới của nông sản sạch Bắc Giang.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết thời gian qua các bộ, ngành và địa phương luôn ưu tiên phát triển thị trường nội địa, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp và xây dựng thương hiệu. Ông nhấn mạnh sự đồng hành của hệ thống phân phối như Central Retail giúp đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng, xây dựng thương hiệu nông sản Việt không chỉ trong nước mà còn ra quốc tế, qua đó cải thiện sinh kế cộng đồng.

Các loại trái cây được trưng bày "bắt mắt" tại GO!. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Central Retail là tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Thái Lan, gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2012. Hiện, Central Retail Việt Nam sở hữu hơn 330 cửa hàng và trung tâm thương mại tại 26 tỉnh thành, tổng diện tích bán lẻ hơn 1,3 triệu m2, tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động. Doanh nghiệp đang quản lý và vận hành hệ thống siêu thị đa dạng gồm: đại siêu thị GO!, Tops Market, mini go! và Lan Chi Mart, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng Việt Nam.

Asia Fruit Awards là giải thưởng thường niên do hội chợ Asia Fruit Logistica và tạp chí Asiafruit Magazine tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc). Đây là giải thưởng uy tín trong ngành trái cây châu Á nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và bán lẻ nông sản - trái cây. Giải thưởng được xem là cột mốc quan trọng, phản ánh uy tín và ảnh hưởng của doanh nghiệp trong khu vực.

