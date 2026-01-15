Central Retail Việt Nam đồng hành nâng tầm sản phẩm Việt

Với chiến lược "Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn - Better for Vietnam", Central Retail Việt Nam đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ hàng Việt, đồng hành cùng doanh nghiệp nội địa từ thị trường trong nước đến quốc tế.

Chiến lược "Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn - Better for Vietnam" của Central Retail Việt Nam được khởi động từ năm 2025, nhanh chóng trở thành định hướng xuyên suốt trong các hoạt động phát triển thị trường, hỗ trợ hàng Việt và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Bước sang năm 2026, chiến lược này tiếp tục được Tập đoàn Central Retail duy trì và mở rộng như một cam kết dài hạn trong hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam từ sản xuất đến tiêu dùng và vươn ra thị trường quốc tế.

Thông qua chiến lược, Central Retail Việt Nam không chỉ đóng vai trò là hệ thống phân phối mà còn chủ động tham gia nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, từ thị trường nội địa đến các kênh phân phối quốc tế. Theo đó, từ những ngày đầu tiên của năm 2025, doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình kết nối cung - cầu ở Đồng Tháp, Huế và tỉnh Hưng Yên. Đây là những hoạt động mở đường cho việc khai trương và đưa vào hoạt động các siêu thị mới diễn ra liên tiếp trong 6 tháng đầu năm; đồng thời tạo đà cho tập đoàn tiếp cận, đưa hàng hóa vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trên cả nước.

Central Retail Việt Nam tổ chức Lễ hội Tự hào đặc sản Việt tại GO! Thăng Long. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Bên cạnh đó, tại Hệ thống bán lẻ thực phẩm GO!, Tops Market, mini go!, Tập đoàn Central Retail luôn tạo điều kiện quảng bá và tiêu thụ hàng Việt. Điều này được thể hiện qua các tuần lễ quảng bá nông sản như: Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang; Nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La; Chương trình quảng bá cam sành Hàm Yên (Tuyên Quang); Lễ hội trái cây Việt Nam (khai mạc tại GO! Mỹ Tho, dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5/5)... hay các tuần lễ quảng bá sản phẩm OCOP và chương trình Sinh kế cộng đồng. Tất cả góp phần giúp chuỗi siêu thị GO! giữ vững tỷ lệ hàng Việt Nam đạt trên 90%.

Ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ bán lẻ hiện đại không chỉ kết nối sản xuất (chế tạo, nông nghiệp) với tiêu dùng (người dùng cuối) hiệu quả hơn mà còn giúp đất nước và người dân hiện đại hóa.

"Với mỗi siêu thị hoặc đại siêu thị được mở trên thị trường, một nhà bán lẻ không chỉ tạo ra hàng trăm việc làm mới, giới thiệu mô hình bán hàng đa kênh cho khách hàng mà còn xây dựng cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng hiện đại, cải thiện liên kết vùng miền, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics, chuỗi lạnh và phân phối. Từ đó, Việt Nam có thể tối đa hóa nguồn lực nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hơn", ông nhấn mạnh.

Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Ngoài quảng bá hàng Việt trong nước, Central Retail Việt Nam hướng tới tham gia vào sân chơi thế giới. Tập đoàn đã phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức thành công 7 kỳ "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan", trở thành nền tảng để quảng bá hàng hóa thông qua mạng lưới bán lẻ của doanh nghiệp tại thị trường quốc tế.

Năm 2025, lần đầu tiên Central Retail Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức sự kiện "Ngày Việt Nam tại Pháp" (khai mạc ngày 11/10/2025, tại siêu thị Monoprix, thủ đô Paris, Pháp). Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp, đại diện cho nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực và tiềm năng như nông sản và thực phẩm chế biến như: cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, thủy sản chế biến, trái cây nhiệt đới... Tất cả mặt hàng đều được sản xuất và chế biến theo các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, HACCP, ISO, với khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Olivier Langlet cho rằng "Ngày Việt Nam tại Pháp" là cột mốc quan trọng trong cam kết dài hạn của Central Retail, thể hiện rõ định hướng chiến lược "Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn – Better for Vietnam". "Thông qua đó, chúng tôi mong muốn đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ các nhà sản xuất, hợp tác xã và thương hiệu trong nước đưa những sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế", ông khẳng định.

Central Retail Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức "Ngày Việt Nam tại Pháp" khai mạc ngày 11/10/2025, tại siêu thị Monoprix, Paris. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Những nỗ lực của Central Retail Việt Nam được Bộ Công Thương đánh giá cao, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ hàng Việt Nam đầu tiên tại hệ thống Monoprix (Paris) và kết nối doanh nghiệp với Tập đoàn Casino (Pháp). Bộ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác lâu dài với tập đoàn nhằm mở rộng xúc tiến thương mại, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong mạng lưới bán lẻ toàn cầu.

Trong năm nay, Central Retail Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược "Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn – Better for Vietnam", duy trì vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất và thị trường. Cùng với đó, tập đoàn cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hàng Việt Nam, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong nước và nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng theo hướng bền vững, hướng tới phát triển hệ sinh thái hàng Việt một cách dài hạn.

Hải My