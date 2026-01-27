Central Retail Việt Nam đẩy mạnh chiến lược bán lẻ bền vững

Central Retail Việt Nam triển khai loạt sáng kiến môi trường, hạ tầng và xã hội hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp bán lẻ bền vững hàng đầu.

Central Retail Việt Nam vừa công bố Báo cáo năm 2025 về việc thực hiện chiến lược "Vì một Việt Nam thịnh vượng - Better for Vietnam", đặt ra mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững vào năm tiếp theo.

Trong các mục tiêu ưu tiên, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào bảo vệ môi trường. Các sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng cũng được chuyển đổi sang bao bì thân thiện với môi trường, vừa giảm rác thải nhựa, vừa thúc đẩy tiêu dùng xanh. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, bảo đảm an toàn và mức giá hợp lý, giúp các giải pháp bền vững trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.

Central Retail Việt Nam triển khai lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại trung tâm thương mại GO!. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Song song đó, Central Retail Việt Nam là một trong những nhà bán lẻ sớm triển khai lộ trình cắt giảm nhựa dùng một lần, chuyển túi nylon tại quầy thu ngân sang bao bì sinh học dù chi phí đầu tư cao hơn. Thông qua việc ưu tiên vật liệu thân thiện với môi trường và khuyến khích sự tham gia của nhà cung cấp cũng như khách hàng, doanh nghiệp góp phần giảm lượng rác thải nhựa và thúc đẩy mô hình bán lẻ tuần hoàn tại Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào bao bì và tiêu dùng xanh trong hoạt động bán lẻ hàng ngày, Central Retail Việt Nam còn mở rộng cách tiếp cận bền vững sang đầu tư hạ tầng. Các trung tâm thương mại mới do doanh nghiệp phát triển đều được định hướng đạt chứng nhận công trình xanh EDGE do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới cấp. Việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp các dự án sử dụng ít năng lượng, nước và vật liệu hơn, đồng thời cải thiện chất lượng không gian mua sắm cho khách hàng.

Central Retail cùng đối tác P&G Việt Nam tổ chức chiến dịch "Forests for Good - Vì bạn ươm mầm một Việt Nam xanh". Ảnh: Central Retail Việt Nam

Ngoài ra, Central Retail Việt Nam triển khai lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại 32 trung tâm thương mại GO!, góp phần sản xuất năng lượng sạch và giảm phát thải. Doanh nghiệp cũng tiến hành lắp 78 máy thu hồi bao bì tái chế (RVM) tại 44 trung tâm thương mại và siêu thị GO!. Các máy RVM cho phép khách hàng hoàn trả chai nhựa và lon để đổi lấy ưu đãi mua sắm. Sáng kiến này góp phần hình thành thói quen tái chế hàng ngày, giảm lượng rác thải đưa về bãi chôn lấp.

Những năm gần đây, đơn vị cùng đối tác P&G Việt Nam tổ chức chiến dịch "Forests for Good – Vì bạn ươm mầm một Việt Nam xanh". Trong đó, tháng 9/2025, doanh nghiệp phối hợp với P&G và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia, tổ chức "Ngày hội trồng rừng" tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Lâm Đồng); chung tay trồng mới 1.000 cây xanh, nâng tổng số cây xanh trên cả nước lên hơn 35.000. Theo đơn vị đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết của công ty trong việc chung tay thực hiện mục tiêu quốc gia phục hồi rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Lễ bàn giao công trình giáo dục tại trường Tiểu học Đài Sơn (Khánh Hòa) trong khuôn khổ chương trình "Mỗi trung tâm thương mại - Một trường học". Ảnh: Central Retail Việt Nam

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Central Retail Việt Nam triển khai dự án "One mall one school - Mỗi trung tâm thương mại, một trường học", với cam kết mỗi trung tâm thương mại GO! Mall khi xây mới sẽ gắn với một dự án giáo dục, góp phần tạo dựng nền tảng phát triển xã hội bền vững. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã bàn giao hai công trình giáo dục cho trường Tiểu học Đông Hải (xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) và trường Tiểu học Đài Sơn (phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa), tiếp tục mục tiêu nâng cao điều kiện dạy và học tại địa phương. Tính đến nay, doanh nghiệp tài trợ hơn 12,8 tỷ đồng cho 15 trường học các cấp, giúp 8.712 học sinh được cải thiện cơ sở vật chất học đường.

Với mong muốn sẻ chia, lan tỏa niềm vui đến cộng đồng khó khăn, nhiều chương trình ý nghĩa cũng được tổ chức thường niên. Trong đó "Tết nhân ái" dự kiến tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán 2026, trao tặng 5.300 phần quà Tết với tổng giá trị 1,07 tỷ đồng. Hay chương trình xây nhà tình thương, tài trợ cho Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ xây mới 4 bếp ăn bán trú tại các tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Đăk Lăk và Quảng Trị.

"Tập đoàn Central Retail Việt Nam vui mừng về những cột mốc đã đạt được và cam kết tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng bằng việc làm việc cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một tương lai xanh và bền vững cho các thế hệ mai sau", ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc Điều hành, nhấn mạnh.

Hải My