Central Retail ra mắt hơn 3.000 giỏ quà Tết

Người tiêu dùng có thêm lựa chọn quà biếu đa dạng khi hệ thống bán lẻ tung ra các giỏ quà kết hợp đặc sản vùng miền với giá ưu đãi.

Central Retail vừa giới thiệu hơn 3.000 giỏ quà Tết nhãn riêng GO! đến người tiêu dùng Việt dịp Tết Nguyên đán. Các sản phẩm hiện có mặt trên quầy kệ siêu thị GO!, Tops Market, mini go!, gồm: giỏ quà Tết Lộc Tài có giá 350.000 đồng, Tinh Hoa Tết Việt (Viet Gems) giá 550.000 đồng, hay hộp quà Xuân Đại Phúc giá 450.000.

Người dân mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!. Ảnh: Central Retail

Trong đó, giỏ quà Tết Viet Gems tập hợp những sản phẩm đặc sản từ các vùng miền trên cả nước như: miến khoai lang Việt Cường (Thái Nguyên), bánh đậu xanh (Hải Dương cũ), bánh dừa nướng Quý Thu (Đà Nẵng), trà Atiso túi lọc (Lâm Đồng), hạt điều vỏ lụa (Bình Phước cũ), kẹo dừa (Bến Tre), nước mắm nhĩ (Phú Quốc)...

Ngoài sự đa dạng về hương vị, mỗi sản phẩm trong giỏ quà còn mang theo câu chuyện văn hóa và tinh hoa ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền. Đây là lựa chọn ý nghĩa để gửi gắm lời chúc sum vầy, đủ đầy và gắn kết trong dịp Tết cổ truyền sắp tới.

Người tiêu dùng tìm hiểu về các giỏ quà tại hệ thống siêu thị của Central Retail. Ảnh: Central Retail

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết dịp Quốc khánh 2/9/2025, doanh nghiệp tổ chức thành công lễ hội "Tự hào đặc sản Việt", góp phần quảng bá và tôn vinh 160 sản phẩm đặc sản vùng miền, đem đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mua sắm thú vị.

"Phát huy kết quả của sự kiện này, chúng tôi hợp tác với các đối tác để cho ra mắt nhóm sản phẩm hàng nhãn riêng 'Viet Gems' - các sản phẩm đặc sản vùng miền, đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Dịp Tết năm nay, Central Retail tiếp tục quảng bá mạnh mẽ cho hàng Việt thông qua các giỏ quà Tết đặc sản", bà nói.

Gian hàng quà Tết hiện được nhiều người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi quan tâm. Ảnh: Central Retail

Bên cạnh đó, hiện các giỏ quà Tết nhãn GO! được áp dụng chính sách chiết khấu gồm: 8% cho đơn hàng 5 - 10 triệu đồng; 9% cho đơn trên 10 - 50 triệu đồng; 9,5% cho đơn trên 50 - 100 triệu đồng; hay 10% - 12% cho đơn hàng trên 100 - 800 triệu đồng trở lên.

Đại diện Central Retail cho biết với giá khuyến mãi hấp dẫn, sự độc đáo của các đặc sản vùng miền được chọn lọc trong từng giỏ quà Tết, Central Retail kỳ vọng sức mua sẽ đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, giỏ quà Tết hàng nhãn riêng năm 2026 tập trung vào giá trị truyền thống, đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng trong nước, đồng thời phù hợp với khách quốc tế và người Việt xa xứ tìm kiếm sản phẩm mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Hải My