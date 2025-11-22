Central Retail nhận giải 'Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

Central Retail tăng 29 bậc trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất, vào Top 10 ngành bán lẻ và Top 50 thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn sinh viên.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn vào Top 50 nơi làm việc tốt nhất khối doanh nghiệp lớn tại lễ công bố bảng xếp hạng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 do Anphabe tổ chức tối 19/11. Đây là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp nhận giải thưởng này.

Đại diện Central Retail Việt Nam (ở giữa) nhận giải thưởng. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Bà Thái Thị Thu Thảo, Giám đốc Nhân sự Central Retail Việt Nam, chia sẻ, những thành quà đạt được là minh chứng cho cam kết lâu dài của công ty trong việc xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, công bằng, tạo cơ hội phát triển và mang đến trải nghiệm nhân viên xuất sắc trên toàn hệ thống.

Theo bà Thảo, trái tim của môi trường làm việc tốt là sự lắng nghe. Trong năm qua, mọi cải tiến về phúc lợi, đào tạo và cơ hội thăng tiến của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên dữ liệu phản hồi từ nhân viên. "Điều này giúp chúng tôi hành động chính xác và mang lại giá trị thiết thực nhất cho đội ngũ của mình", bà Thảo nói.

Ngoài ra, văn hóa ICare đề cao đổi mới, gắn kết, đạo đức và lấy khách hàng làm trọng tâm, cùng với chương trình Quản lý nhân sự tiềm năng Việt Nam được triển khai song song với lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho cả nhân viên cửa hàng và khối văn phòng, là những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp đạt giải Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025.

Central Retail Việt Nam sở hữu 330 cửa hàng và trung tâm thương mại trên cả nước. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Bên cạnh đó, Central Retail Việt Nam cũng chủ động triển khai chiến lược "People-centric" - đặt con người làm trọng tâm trong mọi quyết định; xây dựng văn hóa đa dạng - hòa nhập - tôn trọng (Diversity, Equity & Inclusion - DEI) thông qua các hoạt động nội bộ (các câu lạc bộ nội bộ, hoạt động thể thao, cuộc thi sáng tạo; Sports Day, Culture Day; các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần & phúc lợi gia đình...).

Phát huy thành quả của giải thưởng, thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ đẩy mạnh tự động hóa để tập trung nguồn lực tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng; đồng thời mở rộng các chương trình phát triển tài năng trẻ, nâng cấp các hoạt động đào tạo chuyển đổi số và tăng cường các hoạt động gắn kết trên toàn hệ thống trong năm 2026.

Doanh nghiệp thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Ảnh: Central Retail Việt Nam

Central Retail hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ năm 2012. Hiện công ty tiếp đón trung bình 500.000 lượt khách mỗi ngày tại hơn 330 cửa hàng và trung tâm thương mại trải dài khắp 26 tỉnh thành trên cả nước, với tổng diện tích bán lẻ lên đến hơn 1.300.000 m2, tạo việc làm cho khoảng 15.000 người lao động tại Việt Nam.

Với mảng bán lẻ thực phẩm, hệ thống siêu thị GO!, Tops Market, mini go! của Central Retail có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước, đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ thành thị đến nông thôn. Đây là cơ sở để doanh nghiệp trở thành đối tác, cầu nối đưa sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân... đến với hàng triệu người tiêu dùng cả nước.

Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng về môi trường làm việc, được xác định từ khảo sát độc lập do Anphabe, đơn vị tư vấn thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc thực hiện thường niên. Chương trình được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam. Năm nay, bảng xếp hạng này là kết quả bình chọn khách quan của 73.000 đáp viên, trong đó có hơn 7.000 sinh viên, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực, đại diện cho những môi trường làm việc hấp dẫn hàng đầu với người đi làm.

Thế Đan