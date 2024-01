Central Retail chung tay nâng tầm hàng Việt

Central Retail thường xuyên kết nối với các nhà cung cấp, hộ kinh doanh tiềm năng tại địa phương nhằm chung tay quảng bá hàng Việt và đẩy mạnh cơ hội xuất khẩu.

Quảng bá hàng Việt ở thị trường trong nước

Là một trong những nhà bán lẻ hàng đầu sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp ba miền đất nước, Central Retail Việt Nam chủ động chung tay cùng các nhà cung cấp trong hành trình thúc đẩy phát triển và hỗ trợ quảng bá hàng Việt Nam.

Hệ thống tạo điều kiện quảng bá và tiêu thụ thông qua nhiều chương trình như thu mua nông sản trực tiếp từ nông dân và các hợp tác xã với chiết khấu 0%; tuần lễ nông sản địa phương tại GO!, Big C; kết nối tiêu thụ nông sản vào chuỗi bán lẻ hiện đại của Big C, GO!; tuần lễ OCOP tại Big C và chương trình sinh kế cộng đồng...

Hiện Central Retail giữ lượng hàng Việt trong hệ thống bán lẻ thực phẩm GO!, Big C trên 90%.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (thứ tư từ trái qua) và đoàn công tác tham quan, làm việc với doanh nghiệp. Ảnh: Central Retail

Hoạt động hỗ trợ nhà sản xuất và nhà cung cấp địa phương của Central Retail đồng thời thể hiện qua chuỗi chương trình tiêu thụ, quảng bá các mặt hàng nông sản áp dụng thu mua trực tiếp ngay tại địa phương (50% sản lượng thực phẩm tươi sống được thu mua ngay tại vùng miền gần vị trí siêu thị). Bên cạnh đó là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát động năm 2016; tổ chức các khóa đào tạo; hỗ trợ tài chính nhanh chóng; hỗ trợ về phân phối và hậu cần cũng như về truyền thông tiếp thị tại quầy kệ bên trong siêu thị GO!, Big C.

Tập đoàn cũng thường xuyên ký hợp đồng với các nhà cung cấp địa phương, qua đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường thông qua kênh bán lẻ hiện đại; góp phần làm nên thương hiệu Việt, cạnh tranh với hàng hóa các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.

Đội ngũ thu mua của Central Retail thường xuyên tham gia các buổi gặp gỡ, kết nối các nhà sản xuất và nhà cung cấp địa phương. Ảnh: Central Retail

Đặc biệt, tập đoàn luôn dành sự quan tâm quảng bá các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, góp phần tạo nguồn nông sản hàng hóa chất lượng phục vụ người tiêu dùng. Big C Hạ Long (nay là GO! Hạ Long), ngay từ khi khai trương vào năm 2014 đã kinh doanh và quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh và diễn ra liên tục đến hiện tại. Tại các đại siêu thị GO! trên toàn quốc, khu vực trưng bày hàng OCOP luôn được ưu tiên tại vị trí trung tâm.

Với kinh nghiệm bán lẻ lâu năm, cùng những quan sát thực tế, đại diện Central nhận thấy người tiêu dùng có thói quen mua đặc sản địa phương tại các chợ truyền thống. "Việc đưa sản phẩm địa phương đặc trưng vùng miền vào các siêu thị GO!, Big C vừa giúp các nhà sản xuất địa phương nói chung, sản phẩm OCOP nói riêng có thể ổn định sản xuất, vừa giúp tập đoàn thực hiện tốt chiến lược địa phương hóa sản phẩm, từ đó đóng góp vào sự thịnh vượng của nền kinh tế quốc gia", vị đại diện cho hay.

Các nhà cung cấp địa phương được có cơ hội chuyển mình, mở rộng thị trường thông qua kênh bán lẻ hiện đại. Ảnh: Central Retail

Đẩy mạnh cơ hội xuất khẩu

Với kinh nghiệm 76 năm trong ngành bán lẻ tại Thái Lan, Central Retail đang hướng đến mục tiêu cao hơn, là hỗ trợ hàng Việt tham gia vào sân chơi quốc tế.

Sự kiện thường niên Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan vừa diễn ra lần thứ 6 giữa tháng 8/2023 tại Bangkok, Thái Lan do tập đoàn Central Retail tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức đã mở ra cơ hội kinh doanh cho gần 100 doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực như: trà, cà phê, thủy hải sản; các đặc sản vùng miền đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP HCM; giới thiệu sản phẩm OCOP nổi tiếng từ các tỉnh thành trên cả nước.

Chia sẻ về mục tiêu của sự kiện, ông Olivier Langlet - Tổng giám đốc Central Retail tại Việt Nam cho hay: "Sự kiện nhằm tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp kết nối giao thương với các hệ thống phân phối bán lẻ của Thái Lan, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thành công vào quốc gia này thông qua kênh bán lẻ hiện đại của Central Group Thái Lan".

Tại lễ khai mạc, gây chú ý mạnh với khách tham quan là khu vực gian hàng của tỉnh Long An, quy tụ 10 doanh nghiệp với 10 màu sắc khác nhau đến từ các nhóm hàng nông sản chế biến, nông sản tươi, thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công mỹ nghệ...

Với sự nỗ lực và đồng hành của các doanh nghiệp, ngay sau ngày khai mạc, các sản phẩm từ Long An đã tiếp cận nhiều các du khách quốc tế. Các doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành khác cũng nghi nhận nhiều phản hồi tích cực.

Gian hàng quảng bá các sản phẩm OCOP tại Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022. Ảnh: Central Retail

Ở góc độ doanh nghiệp, lần đầu tham gia Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan, ông Nguyễn Quang Duy - Giám đốc Công ty D&T (Khánh Hòa) cho biết, sau ngày kết nối cung - cầu (B2B Matching) giữa các doanh nghiệp Việt và các đơn vị mua hàng từ tập đoàn Central Group, công ty được nhiều đối tác quan tâm, xúc tiến để đưa sản phẩm rong nho lên kệ hàng tiêu dùng Thái Lan.

Sau 6 lần tổ chức, sự kiện thường niên này đã có những dấu ấn bước đầu trong việc giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu ổn định sang Thái Lan thông qua chuỗi siêu thị của Central Group Thái Lan. Trong đó, tiêu biểu như các thương hiệu King Coffee (cà phê hòa tan), Mr. Viet (coffee), Trung Nguyen (coffee), Real Bean Coffee (cà phê hạt và cà phê bột), Bibica (snack), Acecook (mỳ gói), Vifon (phở ăn liền), Hai Binh (hạt điều rang củi), Chinsufoods (xì dầu), Daiviet (cháo ăn liền), Viet Pepper (hạt tiêu)...

Thế Đan