Centa Riverside tăng tốc hoàn thiện tiện ích nội khu

Chủ đầu tư Centa Riverside triển khai nhiều hạng mục tiện ích nội khu trong quý III như cổng chính, trường mầm non, công viên và khu thể thao... nhằm hoàn thiện không gian sống tại dự án.

Trong tháng 9, chủ đầu tư sẽ khánh thành 5 cổng chính, hướng tới mô hình khu đô thị khép kín nhằm tăng cường an ninh. Trước đó, công trình trường mầm non quốc tế nội khu cũng đã được VSIP khởi công tại trung tâm khu đô thị, bao quanh bởi mảng xanh và khu vui chơi.

Trường mầm non quốc tế ngay trung tâm dự án Centa Riverside khởi công ngày 9/8. Ảnh: Centa Riverside

Không gian công cộng gồm công viên ven sông, công viên trung tâm và các vườn thư giãn nội khu đang dần hoàn thiện. Nổi bật tại Centa Riverside là công viên ven sông Tào Khê không chỉ là nơi dạo mát, ngắm cảnh mà còn được tích hợp thêm khu vui chơi trẻ em và khu BBQ ngoài trời.

Thời gian tới, dự án sẽ triển khai tiếp công viên thể thao với hạng mục đầu tiên là sân pickleball. Chuỗi tiện ích này được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái từ giáo dục, vui chơi đến rèn luyện sức khỏe, phục vụ nhu cầu sống hàng ngày của cư dân.

Không gian xanh tại công viên ven sông Tào Khê. Ảnh: Centa Riverside

Việc khởi công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng loạt tiện ích diễn ra trong bối cảnh hạ tầng khu vực được thúc đẩy bởi nhiều dự án giao thông lớn. Sân bay quốc tế Gia Bình dự kiến trở thành cửa ngõ kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng. Theo quy hoạch, sân bay Gia Bình là cảng hàng không quốc tế, có tính chất sử dụng là sân bay dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng. Công trình có công suất dự kiến 50 triệu hành khách mỗi năm, 4 đường cất hạ cánh đến năm 2050.

Đi cùng là tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với Hà Nội, dự kiến dài 40 km, rộng 120 m, tổng mức đầu tư 71.150 tỷ đồng. Điểm đầu tại sân bay ở huyện Gia Bình, điểm cuối tại nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với vành đai 3 TP Hà Nội. Đoạn trên địa bàn Bắc Ninh dài 21 km, chi phí đầu tư dự kiến là 28.700 tỷ đồng. Đoạn 14 km ở phía Hà Nội ước tính chi phí 42.450 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị dọc tuyến đường kết nối này cũng đang được nghiên cứu.

Ngoài ra, tuyến đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với ga Trung Mầu được định hướng vừa là ga đường sắt, vừa là ga metro, kết nối trực tiếp sân bay. Khi hoàn thành, những dự án này được kỳ vọng tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, gia tăng sức hút cho các khu đô thị dọc tuyến.

Centa Riverside nằm ngay trục đại lộ Hà Nội - Gia Bình, cách sân bay Gia Bình chỉ 20 phút di chuyển. Ảnh: Centa Riverside

Nằm gần ga Trung Mầu và tuyến đường nối sân bay Gia Bình về Hà Nội, dự án Centa Riverside hưởng lợi thế kết nối thuận tiện tới trung tâm cũng như các tỉnh lân cận. Vị trí này được kỳ vọng hỗ trợ nhu cầu an cư, đồng thời mở ra khả năng khai thác kinh doanh dịch vụ trong tương lai như bán lẻ, lưu trú và logistic, tùy theo mức độ hoàn thiện của hạ tầng khu vực.

Phối cảnh công viên thể thao sắp được triển khai tại Centa Riverside, khởi điểm là các sân pickleball. Ảnh: Centa Riverside

Đây là phân khu thấp tầng cuối cùng và cao cấp nhất trong đại đô thị VSIP Bắc Ninh với sản phẩm chủ đạo là biệt thự ven sông Tào Khê số lượng giới hạn. Chủ đầu tư dự kiến mức giá từ 60 triệu đồng một m2 kèm chính sách bán hàng linh hoạt như hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm, ân hạn nợ gốc và miễn lãi suất trong 18 tháng.

Theo chủ đầu tư, triển vọng của dự án gắn liền với tiến độ hạ tầng giao thông trọng điểm, dự kiến từng bước hoàn thành đến năm 2026. Khi các công trình lớn đi vào vận hành, khả năng kết nối khu vực sẽ được cải thiện, tạo thêm nhu cầu về nhà ở, làm việc và dịch vụ. Trong khi đó, việc các tiện ích nội khu dần hiện hữu giúp dự án sẵn sàng đón cư dân về ở, rút ngắn khoảng cách giữa kế hoạch và trải nghiệm thực tế.

(Nguồn: Centa Riverside)