Cencora mở rộng 3PL và chuỗi lạnh cho dược phẩm toàn cầu

Cơ sở mới của Cencora tại châu Âu và Mỹ giúp tăng dung lượng lưu trữ và năng lực logistics chuyên biệt cho các công ty dược.

Cencora đang tăng cường năng lực logistics bên thứ ba (3PL) tại Mỹ và châu Âu, mở rộng mạng lưới toàn cầu và củng cố các dịch vụ logistics chuyên sâu cho doanh nghiệp dược phẩm trên toàn thế giới.

Công ty cung cấp giải pháp và dịch vụ logistics dược phẩm này đang mở rộng năng lực trên toàn châu Âu thông qua việc bổ sung NextPharma Logistics tại Đức, Áo và Thụy Sĩ, đồng thời dự kiến khai trương một cơ sở 3PL mới tại Italy vào năm 2026.

Xe vận chuyển chuyên dụng của Cencora trong chuỗi logistics dược phẩm, đáp ứng yêu cầu bảo quản nghiêm ngặt và giao hàng đúng chuẩn quốc tế. Ảnh: Cencora

Tại Mỹ, Cencora sẽ mở một cơ sở 3PL rộng khoảng 46.500 m2 tại Texas vào năm 2028, đồng thời đã tăng gấp ba lần năng lực lưu trữ siêu lạnh và đông lạnh sâu trên toàn mạng lưới.

"Các công ty dược ngày càng tìm kiếm đối tác có thể cung cấp hỗ trợ toàn diện tại nhiều thị trường", bà Alina Chesnokova, Phó chủ tịch phụ trách thương mại hóa 3PL toàn cầu của Cencora, cho biết. "Với dịch vụ 3PL được mở rộng ở quy mô quốc tế cùng hệ sinh thái giải pháp thương mại hóa, Cencora có vị thế độc đáo để đáp ứng nhu cầu này, giúp doanh nghiệp mở rộng sang thị trường mới một cách liền mạch và đảm bảo sản phẩm được giao đúng thời hạn, đúng điều kiện".

Cencora là tập đoàn cung cấp giải pháp và dịch vụ logistics cho ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, hoạt động trên nhiều thị trường toàn cầu, tập trung vào phân phối, 3PL, chuỗi lạnh và các dịch vụ hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm.

Như Ý (Theo FleetOwner)