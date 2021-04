Cen Land tăng mục tiêu doanh thu lên 5.000 tỷ đồng

Cen Land quyết định tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2021 nhờ việc phân phối dự án cho các doanh nghiệp bất động sản lớn.

Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land (CRE) vừa tổ chức họp cổ đông thường niên 2021 vào chiều 9/4 tại Hà Nội. Theo tờ trình trước về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Cen Land đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.000 tỷ đồng (tăng 89% so với năm 2020) và lợi nhuận sau thuế đạt 355 tỷ đồng (tăng 18% so với năm 2020). Tuy nhiên, tại đại hội đồng cổ đông lần này, mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh, lần lượt lên 5.000 tỷ đồng (tăng 136% so với năm trước) và 408 tỷ đồng (tăng 36% so với 2020).