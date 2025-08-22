Cen Land phân phối dự án An Zen Residences

Cen Land được Nam Long ADC lựa chọn trở thành đối tác chiến lược phân phối dự án An Zen Residences mới ra mắt tại Hải Phòng.

Với kinh nghiệm phát triển dự án của Nam Long ADC cùng thế mạnh phân phối của Cen Land, An Zen Residences được kỳ vọng sẽ mở ra lựa chọn an cư mới cho hàng nghìn gia đình trẻ, cán bộ, công nhân viên... vừa phù hợp khả năng chi trả, vừa đảm bảo chất lượng sống. Hai doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa phân khúc nhà ở vừa túi tiền trở lại thị trường miền Bắc.

Nam Long ADC là thành viên Tập đoàn Nam Long - nhà phát triển bất động sản với 32 năm kiên định triết lý "phát triển bền vững vì cộng đồng". Đơn vị này có 5 dự án thương hiệu EHome - nhà ở vừa túi tiền, đã bàn giao tại miền Nam. Mỗi dự án được "may đo" theo đặc điểm địa phương, tối ưu giá bán, diện tích, công năng và tiện ích để đáp ứng nhu cầu ở thực tiễn.

Phối cảnh căn hộ 3 phòng ngủ thuộc dự án An Zen Residences tại Hải Phòng. Ảnh: Nam Long ADC

EHome ra đời dựa trên sự thấu hiểu nỗi lo an cư của người Việt trẻ trước giá căn hộ tăng nhanh, tiền tiết kiệm không theo kịp và áp lực vay dài hạn. Theo đó, các dự án EHome được phát triển dựa trên triết lý 3E: Economy - kinh tế, Efficiency - Hiệu quả và Ecology - Sinh thái.

Với Nam Long ADC, mỗi căn hộ EHome không chỉ là nơi để ở, mà phải trở thành nền tảng nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng. "Giá trị cốt lõi không nằm ở số lượng căn hộ bán ra, mà ở việc mang lại cơ hội an cư vững chắc cho hàng chục nghìn gia đình", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Cen Land hướng đến hệ sinh thái bất động sản an sinh. Trong ảnh là sự kiện đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp hồi tháng 4/2025. Ảnh: Cen Land

Chung định hướng, suốt 23 năm qua, Cen Land hướng đến bất động sản an sinh và vừa túi tiền, thay vì chạy theo xu hướng cao cấp hóa. Doanh nghiệp nhận định, giá nhà ngày càng leo thang khiến đại bộ phận người dân khó tiếp cận. "Dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền là phân khúc vừa có ý nghĩa xã hội, vừa là động lực phát triển bền vững", đại diện Cen Land nhấn mạnh.

Theo đó, doanh nghiệp tập trung tìm kiếm, hợp tác và phân phối những dự án có mức giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống, tiện ích và vị trí kết nối thuận tiện, góp phần giải quyết bài toán an cư cho hàng triệu khách hàng có thu nhập trung bình.

Phối cảnh dự án An Zen Residences tại Hải Phòng. Ảnh: Nam Long ADC

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường hiện nay chủ yếu mở bán căn hộ cao cấp, sang trọng và gần như không có căn thương mại dưới 60 triệu một m2. Việc thiếu vắng nguồn cung vừa túi tiền khiến nhiều hộ gia đình trẻ khó tiếp cận nhà ở, buộc phải chọn phương án vay vượt khả năng hoặc dịch chuyển ra xa trung tâm. Nhiều chuyên gia cho rằng phân khúc này có vai trò quan trọng trong việc cân bằng cung - cầu, hỗ trợ an sinh và phát triển bền vững cho thị trường.

(Nguồn: Cen Land)