Cen Land miễn phí 500 suất đào tạo và thi chứng chỉ môi giới

Sự kiện nhằm hỗ trợ môi giới hoàn thiện năng lực, đáp ứng các điều kiện pháp lý, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng thị trường trong bối cảnh. "Thiếu chứng chỉ hành nghề trở thành điểm nghẽn của thị trường bất động sản, trong khi nhu cầu được chuẩn hóa và tham gia kỳ thi sát hạch ngày càng cao", đại diện Cen Land lý giải lý do thực hiện chương trình.

Theo khảo sát từ Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), cả nước có khoảng 300.000 môi giới đang hoạt động, nhưng 89% (tương đương hơn 260.000 người) chưa có hoặc sử dụng chứng chỉ hết hiệu lực. 416 doanh nghiệp môi giới báo cáo thiếu nhân sự đạt chuẩn.

Trước đó, theo Luật Kinh doanh Bất động sản cùng các văn bản hướng dẫn, từ ngày 1/8/2024, cá nhân hành nghề môi giới phải có chứng chỉ còn hiệu lực. Để dự thi sát hạch, thí sinh cần hoàn thành khóa đào tạo theo chuẩn của Bộ Xây dựng.

Khách hàng và các môi giới viên tại sa bàn một dự án. Ảnh: Cen Land

Khoảng trống về nguồn nhân lực đạt chuẩn được xem là rủi ro đối với hoạt động giao dịch. Sai lệch trong tư vấn pháp lý, thẩm định hay quy trình có thể tác động đến quyền lợi khách hàng và mức độ minh bạch của thị trường.

Trước bối cảnh đó, Cen Land cùng Cen EcoTech triển khai chương trình "Kiến tạo sự nghiệp cùng Cen Land" với 500 suất miễn phí đào tạo và thi chứng chỉ môi giới bất động sản trên toàn quốc nếu học viên thi đỗ ngay từ lần đầu tiên, áp dụng đến hết năm nay.

Ông Phạm Đức Hùng, Tổng giám đốc Cen Land xác định việc nâng cao chất lượng nghề môi giới là chiến lược dài hạn. "Chúng tôi mong muốn kiến tạo cho lực lượng môi giới, giúp các bạn được đào tạo bài bản, phát triển nghề nghiệp và xây dựng sự nghiệp bền vững. Khi môi giới làm nghề chuyên nghiệp, khách hàng được tư vấn minh bạch hơn, doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn và thị trường cũng ổn định hơn", ông Hùng nói.

Cen EcoTech - đơn vị trực tiếp triển khai đào tạo cho biết chương trình được xây dựng dựa trên khung chuẩn của Bộ Xây dựng, đảm bảo học viên nắm vững kiến thức pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng thực hành. Học viên được học tập cùng đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn. Nhà trường cũng phối hợp với các sở xây dựng địa phương để tổ chức kỳ thi sát hạch theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Với ngân sách gần 2 tỷ đồng, chương trình được kỳ vọng hỗ trợ lực lượng môi giới hoàn thiện tiêu chuẩn bắt buộc trong giai đoạn thị trường siết chặt điều kiện hoạt động. Mô hình này cũng được xem là một giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bất động sản trong dài hạn.

