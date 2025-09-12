CellphoneS mở đặt trước iPhone 17 ưu đãi 7 triệu đồng

Người dùng có thể đặt trước iPhone 17 và iPhone Air từ 19h hôm nay tại hệ thống CellphoneS toàn quốc, nhận máy từ 19/9.

CellphoneS mở đặt trước các sản phẩm iPhone chính hãng thế hệ mới ngày 12-18/9, gồm các mẫu: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Khi đặt trước, người dùng sẽ nhận các ưu đãi: trợ giá đến 5 triệu đồng khi bán máy cũ lên đời, giảm 2 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng, ví điện tử liên kết.

Thành viên Schannel mua sắm trong đợt mở bán iPhone tại CellphoneS. Ảnh: CellphoneS

Với thành viên Smember, CellphoneS giảm thêm 1% giá trị đơn hàng với hạng Svip, giảm tối đa 1 triệu đồng khi thu cũ lên đời. Với chương trình mở đặt trước này, CellphoneS triển khai ưu đãi trả góp "3-Không" cho toàn bộ sản phẩm Apple với giá khuyến mãi. Theo nhà phân phối này, người dùng sẽ trả trước 0 đồng, không lãi suất và không phụ phí khi đăng ký trả góp kì hạn 12 tháng, áp dụng cho khách sở hữu thẻ tín dụng của một trong gần 30 ngân hàng.

Khi mua kèm phụ kiện cùng các mẫu iPhone mới tại CellphoneS, người dùng được giảm tối đa 50% cho các sản phẩm: ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng AppleCare+.

Người dùng sở hữu một mẫu iPhone chính hãng tại CellphoneS. Ảnh: CellphoneS

CellphoneS sẽ bàn giao iPhone 17 series và iPhone Air từ 8h ngày 19/9 tại tất cả các cửa hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, tai nghe AirPods Pro 3 sẽ mở bán từ ngày 27/9. Đại diện CellphoneS cho biết, từ khi mở thông tin, hệ thống của doanh nghiệp ghi nhận hơn 15.000 người quan tâm, đăng ký nhận thông tin về các mẫu iPhone thế hệ mới.

"Con số này hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chúng tôi tự tin sẽ giao hàng sớm cho khách hàng đặt cọc thành công tại hệ thống từ nay đến 18/9", đại diện CellphoneS nói. Nhà phân phối này cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện năm nay, bằng cách đào tạo đội ngũ tư vấn, tăng tốc quy trình kiểm định máy cũ, thu mua máy cũ với giá tốt, trợ giá khi mua máy mới và hỗ trợ trả góp 0%.

Nhân viên CellphoneS (phải) tư vấn người dùng tại cửa hàng. Ảnh: CellphoneS

Đại diện CellphoneS nhấn mạnh mục tiêu mang lại "trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng" với thông điệp "Bù thật ít - Đổi thật nhanh". Cụ thể, chính sách hỗ trợ người mua iPhone mới vẫn giữ ưu đãi trợ giá thu cũ trong 3 ngày, kể từ khi mua máy mới. "CellphoneS cam kết giữ giá thu lại trong vòng ba ngày", đại diện nhà phân phối nói. "Cả hai hình thức mua trước, thu sau hoặc thu trước, mua sau đều được CellphoneS cam kết giữ giá đã báo với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tại hệ thống".

Hiện, CellphoneS có hệ thống hơn 150 cửa hàng toàn quốc, gần 80 cửa hàng trải nghiệm hệ sinh thái Multi Brand Authorized của Apple, đồng thời là nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Ngoài ra, CellphoneS có hệ thống trung tâm bảo hành, sửa chữa ủy quyền chính hãng CareS Apple ASP (Apple Authorized Service Provider), hỗ trợ bảo hành và sửa chữa thiết bị chính hãng.

Quang Anh